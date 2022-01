2020 সালের পর এবছর ফের হচ্ছে বইমেলা ৷ তবে করোনা সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে 31 জানুয়ারির পরিবর্তে বইমেলার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে 28 ফেব্রুয়ারি (Kolkata Book Fair to start on 28th february) ৷

2. বিএসএফ নিয়ে অপর্ণার মন্তব্যে আপত্তি, এফআইআর বিজেপির

বিএসএফের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন অভিনেত্রী অপর্ণা সেন ৷ তিনি বিএসএফকে খুনি-ধর্ষক বলেন বলে অভিযোগ ৷ তাই তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করল বিজেপি (Actress Arpana Sen Remarks on BSF) ৷

3. জিম, শুটিংয়ে ছাড়; রাজ্যে আরও শিথিল করোনা বিধিনিষেধ

আগামী 31 জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে বেড়েছে কোভিড গাইডলাইনের সময়সীমা (WB Government announced the extension of COVID restrictions till 31 January) ৷ তবে 15 জানুয়ারি এই সংক্রান্ত নির্দেশিকাতেও দু'টি ক্ষেত্রে বিধি শিথিল করেছিল রাজ্য ৷

4. সাধারণতন্ত্র দিবসে মেট্রোর সংখ্যায় কাটছাঁট

সাধারণতন্ত্র দিবসে (Republic Day Celebrations) উত্তর-দক্ষিণ রুটে 204 টির বদলে 138 টি ট্রেন চালাবে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ (Kolkata Metro Railway Service) ৷ সোমবার বিবৃতি পেশ করে একথা জানিয়েছে তারা ৷

5. এক ধাক্কায় সংক্রমণ নামল দশ হাজারের নিচে

স্বাস্থ্য দফতরের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা 9 হাজার 385 ৷

6. মুকুলের বিধায়ক পদ খারিজে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেবেন অধ্যক্ষ, আশা আদালতের

মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অধ্যক্ষ ৷ সেই মামলার শুনানিতে এই আশা প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত (sc hopes that speaker will make decision on mukul roy disqualification before 2nd week of february) ৷

7. আবু ধাবিতে ড্রোন হামলা, দুই ভারতীয়-সহ মৃত তিন

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাজধানী আবু ধাবিতে ড্রোন হামলা (Drone Attack in Abu Dhabi) ! বিস্ফোরণে প্রাণ গেল অন্তত তিনজনের ৷ তাঁদের মধ্যে দু’জন ভারতীয় এবং একজন পাকিস্তানি ৷ হামলার দায় স্বীকার করেছে ইয়েমেনের ইরানি মদতপুষ্ট হাউথি বিদ্রোহী বাহিনী ৷

8. মঙ্গলে কালীঘাটে মমতার সঙ্গে বৈঠক কিরণময়ের

মঙ্গলবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন রাজ্যের প্রাক্তন মৎস্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি কিরণময় নন্দ (SP Leader Kiranmoy Nanda meeting with Mamata Banerjee) ৷ আসন্ন উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের (UP Assembly Election 2022) আগে এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷

9. গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মৃত তৃণমূল কর্মী, হাসপাতাল থেকে দেহ তুলে নিয়ে গেল পুলিশ

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, জোর করে আইসিইউ থেকে ওই তৃণমূল কর্মীর মৃতদেহ তুলে নিয়ে যায় কাঁকসা থানার পুলিশ ৷ বাধা দেন হাসপাতালের কর্মীরা (Police vs Hospital over dead body) ৷

10. সুযোগ এলে অধিনায়কত্বে 'না' নেই বুমরার

অদূর ভবিষ্যতে লাল বলের ক্রিকেটে জাতীয় দলকে নেতৃত্বদানের সুযোগ এলে প্রস্তুত তিনি (Jasprit Bumrah is ready to be Indian test captain) ৷ দক্ষিণ আফ্রিকায় ওডিআই সিরিজ শুরুর আগে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন গুজরাট পেসার ৷