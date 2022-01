গোয়া বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলকে জোর ধাক্কা দিয়ে ঘাসফুল ছাড়লেন গোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক অ্যালেক্সিও রেজিনাল্ডো লৌরেনকো ৷

2. দুঃখিত এবং বিস্মিত, বাংলার ট্যাবলো বাতিল নিয়ে মোদিকে চিঠি মমতার

কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

3. দৈনিক সংক্রমণ নামল 15 হাজারের নিচে, কমল মৃত্যু

রবিবার স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া বুলেটিন অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় বাংলায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 14 হাজার 938 জন (Corona Update in Bengal) ৷ মৃত্যু হয়েছে 36 জনের ৷

4. সংক্রমণের দৈনিক হারে গরমিল, খতিয়ান তুলে ধরে খোঁচা অমিতের

12 জানুয়ারি রাজ্যের দৈনিক করোনা সংক্রমণের হার নিয়ে সমালোচনা চলছেই ৷ সুজন চক্রবর্তীর (Sujan Chakraborty) পর এনিয়ে মুখ খুললেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য ৷ রবিবার টুইটারে বিষয়টি নিয়ে সরব হন তিনি (Amit Malviya Tweets on Bengal Covid Situation) ৷

5. রেকর্ড গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন অধরা রেখে অস্ট্রেলিয়া ছাড়লেন 'হতাশ' জকোভিচ

সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধেবেলা প্রথম ম্যাচে খেলতে নামার কথা ছিল জকোভিচের (Djokovic was scheduled to play his first match on Monday) ৷ লক্ষ্য ছিল 21তম মেজর জয় ৷ কিন্তু শুরুর আগেই সব শেষ ৷

6. লক্ষ্যের মুকুটে নয়া পালক, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে ইন্ডিয়া ওপেন সিঙ্গলস জয়

আজ ইন্ডিয়া ওপেনে ছেলেদের সিঙ্গলসের ফাইনালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে খেতাব জিতলেন লক্ষ্য ৷ এই টুর্নামেন্টে প্রথমবার অংশগ্রহণ করে খেতাব জেতা প্রথম ভারতীয় শাটলার তিনি ৷

7. নাবালিকাকে একাধিকবার ধর্ষণ, গ্রেফতার মা ও তার প্রেমিক

নাবালিকা মেয়েকে লাগাতার ধর্ষণ করত মায়ের প্রেমিক ৷ জানার পরেও চুপ করে থাকার নিদান দিয়েছিল মা ৷ ঠাকুমাকে জানাতেই প্রেমিক সমেত শ্রীঘরে মা (gopalnagar rape news) ৷

8. সোমবার থেকে পুরুলিয়া শহরে জোড় বিজোড় নীতি মেনে চলবে টোটো

এবার থেকে পুরুলিয়া শহরে (Purulia City) জোড় বিজোড় নীতি মেনে চলবে টোটো (Odd Even Arrangement for Toto) ৷ এই নির্দেশিকা কার্যকর থাকবে 17 জানুয়ারি থেকে 31 জানুয়ারি পর্যন্ত ৷ করোনা আবহে যানজট কমাতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পৌর প্রশাসন (Purulia Municipality) ৷

9. বীরভূমে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ সংখ্যালঘু নেতাদের

বীরভূম জেলা বিজেপিতে বড় ভাঙন ৷ রবিবার অনুগামী এবং একাধিক শাখা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন এতদিন বীরভূম জেলা বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি পদে থাকা সামাদ শেখ ৷

10. কল্যাণের ভাইরাল ভিডিয়ো টুইট অমিত মালব্যের, ইটের বদলে পাটকেল কুণালের

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ভাইরাল ভিডিয়ো (Kalyan Banerjee viral video) পোস্ট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Abhishek Banerjee) মধ্যে দূরত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য (Amit Malviya) ৷ পাল্টা তাঁকেই ঘর সামলানোর পরামর্শ দিয়েছেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ৷