1. Republic Day Parade : সাধারণতন্ত্র দিবসে ব্রাত্য বাংলা-নেতাজি

এবারও সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ থেকে বাদ পড়ল বাংলার ট্যাবলো (No Bengal Tableau in Republic Day parade 2022) ৷ লিখিত ভাবে এখনও কিছু না জানালেও কেন্দ্রের তরফে মৌখিক ভাবে জানানো হয়েছে রাজ্যকে ৷

2. West Bengal Weather Update : মেঘ কেটে ঠান্ডা ফিরছে রবি সকাল থেকে

বৃষ্টি কেটে রাজ্যে আসছে ঠান্ডার আমেজ ৷ রাতের দিকে তাপমাত্রা কমতে পারে, জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

3. Haridwar Hate Speech : হরিদ্বারে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য মামলায় গ্রেফতার যতি নরসিংহানন্দ গিরি

হরিদ্বার ধর্ম সংসদে মুসলিম এবং মহিলাদের নিশানা করে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য (Haridwar Dharma Sansad Hate Speech Case) করেছিলেন দসনা মন্দিরের পুরোহিত যতি নরসিংহানন্দ গিরি ৷ হরিদ্বার হেট স্পিচ মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপের পর শেষমেশ তাঁকে গ্রেফতার করল উত্তরাখণ্ড পুলিশ ৷

4. Municipal Elections 2022 : আসানসোলে বিজেপির ইস্তাহারে জিতেন্দ্রর অসমাপ্ত স্বপ্নের প্রতিফলন

সকালে তৃণমূল আর রাতে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত হল । বিজেপি নেতা তথা আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি জানান, 2022-এর আসানসোল পৌরনির্বাচন জিতে বিজেপি পৌরবোর্ড গঠন করলে প্রতিটি ওয়ার্ডে ফি বছর 3 হাজার মিটার করে নতুন ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করা হবে । 1 হাজার মিটার নতুন নর্দমা তৈরি হবে । বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে । তিন মাস অন্তর মহিলাদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চল্লিশোর্ধ্ব ব্য়ক্তিদের বছরে দু'বার বিনামূল্যে সুগার টেস্ট, সামর্থ্যহীন ব্যক্তির নিখরচায় ছানি অপারেশন এবং প্রতিটি বাসস্ট্যান্ডে মহিলাদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং সেন্টারের প্রতিশ্রুতি দিল আসানসোল বিজেপি (Asansol Municipal Election BJP Manifesto) ।

5. Virat Kohli : বিরাট যুগের অবসান, টেস্টের নেতৃত্ব ছাড়লেন কোহলি

গত তিন মাসের ব্যবধানে ভারতীয় ক্রিকেটে তিন ফরম্যাটে শেষ হয়ে গেল 'বিরাট যুগ' ৷ 2021 টি-20 বিশ্বকাপের আগেই ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে দায়িত্ব ছেড়েছিলেন ৷ গত ডিসেম্বরে ওয়ান ডে ফরম্যাটে নেতৃ্ত্বের ব্যাটন কোহলির হাত থেকে নিয়ে তুলে নির্বাচকরা রোহিত শর্মার হাতে তুলে দেন ৷ আর 15 জানুয়ারি অর্থাৎ শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক দীর্ঘ পোস্টে টেস্ট ক্রিকেটে নেতৃত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান বিরাট (Virat Kohli steps down as India Test captain today) ৷

6. Corona Update in Bengal : তৃতীয় ঢেউয়ে রাজ্যে রেকর্ড মৃত্যু, সংক্রমণ নামল কুড়ি হাজারের নিচে

দৈনিক মৃত্যুতে রেকর্ড গড়ল পশ্চিমবঙ্গ (Corona Update in Bengal) ৷ করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে একদিনে মৃত্যু হল 39 জনের ৷ তৃতীয় ঢেউয়ে যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ মৃত্যু সংখ্যা ৷

7. Virat Kohli As Test Captain : ক্যাঙ্গারুর দেশে সিরিজ জয় থেকে সফলতম অধিনায়ক, টেস্ট ক্যাপ্টেন বিরাটের মুকুটে ছড়ানো মণিমাণিক্য

দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ হারের পরদিনই টেস্ট অধিনায়কের পদ ছাড়লেন কোহলি (Virat Kohli steps down as test captain of India on Saturday) ৷ এবার থেকে তিনি ভারতীয় দলের আর পাঁচজন সাধারণ ব্যাটারের মতোই ৷ বিপক্ষ উইকেট হারালে গলার শিরা ফুলিয়ে আর কি উদ্ধত আচরণ করতে দেখা যাবে বিরাটকে ? আজকের পর এমন প্রশ্ন মনে উঁকি দেওয়া ভীষণই স্বাভাবিক ৷

8. Allegations Against Madan Mitra : সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্ফোরক মদন মিত্রের পুত্রবধূ, শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ

"আমাকে বাঁচান। আমি বাঁচতে চাই।" এই মর্মে ফেসবুক লাইভে এসে কাতর আর্জি মদনের পুত্রবধূর (Daughter in law of Madan Mitra alleges domestic violence against her in law family) ৷ শনিবার ফেসবুক লাইভে এসে স্বাতী রায় জানান, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর বড় ছেলের সঙ্গে 2014 ধুমধাম করে বিয়ে হলেও সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলায় ৷

9. Cheated for purchasing Sex Toy : সেক্স টয় কিনতে গিয়ে ৩৫ লাখ টাকা খোয়ালেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

গোপনে সেক্স ডল কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন জলপাইগুড়ির বেলাকোবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক (Cheated for purchasing Sex Toy) ৷ সেক্স টয় কিনতে গিয়ে 35 লাখ টাকার বড় অর্থের খেসারত দিয়েছেন তিনি ।

10. ETV Bharat Horoscope For 16th January : নতুন চুক্তিতে সই করবেন কেউ, চরম ব্যস্ততায় দিন কাটবে কারও

সৃজনশীল কাজ নিয়ে ভাববেন কেউ ৷ আর্থিক দিক থেকে লাভ হবে কারও ৷ নানা সমস্যার সমাধান করবেন কেউ ৷