1. Kashmir Heavy Snowfall : ভূস্বর্গে ব্যাপক তুষারপাত, লাল সতর্কতা উপেক্ষা করে আনন্দে মশগুল পর্যটকরা

শুক্রবারই লাল সতর্কতা জারি করে মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিনে আরও বেশি করে তুষারপাতের সাক্ষী থাকবে ভূস্বর্গ (IMD issued red alert for Kashmir yesterday) ৷ আর শনিবারই পুরু বরফে ঢাকা কাশ্মীরের ছবি ভাইরাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৷ প্রবল তুষারপাতে ভূস্বর্গে বন্ধ রাস্তা ৷ তাতে কী ? ডাল লেকে বেড়াতে আসা পর্যটকরা লুফে নিচ্ছেন বরফের মজা ৷ বরফে ঢেকেছে গাড়ি-বাড়ি ৷ বরফের চাদরে মুড়েছে শিকারাও ৷ সবমিলিয়ে কোভিড আবহেও কাশ্মীরে যেন একটুকরো স্বর্গের সন্ধান পাচ্ছেন পর্যটকরা ৷

2. Corona Update in Bengal : সপ্তাহান্তে আক্রান্ত প্রায় 19 হাজার, বঙ্গে বাড়ল সংক্রমণের হার

সপ্তাহের শেষে রাজ্যে একদিনে করোনা সংক্রমণের 18 হাজার 802 (West Bengal COVID report) ৷ শনিবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 19 জনের ৷

3. Indian Army During Snowfall : প্রবল তুষারঝড়েও সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরী ভারতীয় সেনা, ভিডিও ভাইরাল অন্তর্জালে

প্রবল তুষারঝড়েও সীমান্তে সজাগ ভারতীয় সেনা ৷ জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়ারা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় ধরা পড়ল কর্তব্যরত ভারতীয় সেনার একাধিক ছবি (Despite heavy snowfall Indian Army Continue To Perform Their Duty At LOC) ৷ যা নিমেষে ভাইরাল অন্তর্জালে ৷ চরম প্রতিকূল পরিবেশেও দেশমাতৃকার জন্য জীবন বাজি রেখে 17 হাজার ফুট উচ্চতায় নিশ্ছিদ্র টহলদারি ভারতীয় সেনার ৷ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৷ যা দেখে কুর্নিশ নেটিজেনদের ৷

4. Covid Scare at Gangasagar : মেলা শুরু হতেই গঙ্গাসাগরে করোনার থাবা, আক্রান্ত চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী

গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হতেই উদ্বেগের খবর ৷ সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে কোভিড আক্রান্ত চিকিৎসক-সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা (several doctors and health workers are infected with covid in gangasagar)

5. ECI Announces Five States Assembly Election : রাজনৈতিক সভায় নিষেধাজ্ঞা, পাঁচ রাজ্যে ভোট ঘোষণা কমিশনের

উত্তরপ্রদেশ-সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ভোট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন ৷ করোনা সংক্রমণ যেভাবে বাড়ছে, সেখানে ভোট কি নির্ধারিত সময় হবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল ৷ সেই ধোঁয়াশা কাটিয়ে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন (ECI Announces Five States Assembly Elections) ৷

6. SMC Election 2022 : শিলিগুড়ির 15 নম্বর ওয়ার্ডে গুরু-শিষ্যের লড়াই

আগামী 22 জানুয়ারি শিলিগুড়ি পৌরনিগমে নির্বাচন (SMC Election 2022) ৷ সেই নির্বাচনে কংগ্রেসী গুরুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে তৃণমূলী শিষ্য ৷ শনিবার প্রচারে বেরিয়ে কংগ্রেসের সুবীন ভৌমিকের আশীর্বাদও নিলেন তৃণমূলের রঞ্জন সরকার ৷

7. Neel Kuthi of Karandighi : ইতিহাসের সাক্ষী করণদিঘির নীলকুঠি, সংরক্ষণের দাবি স্থানীয়দের

করণদিঘির নীলকুঠির (Neel Kuthi of Karandighi) ইতিহাস জানুক সকলে, চান এলাকাবাসী ৷

8. Supriya Devi Birthday : সুপ্রিয়া দেবীর জন্মদিনে দিদিমার স্মৃতি ভাগ করে নিলেন নাতি শন বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি চলে গিয়েছেন চার বছর হল (Supriya Devi was passed away on 26 January, 2018) ৷ তবে সিনেপ্রেমী বাঙালির মননে তিনি থেকে যাবেন আজীবন। অভিনয় গুণে মুগ্ধ করে পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার।

9. SMC Election 2022 : শিলিগুড়ির পাঁচ ওয়ার্ডে নির্দল হয়ে লড়বেন সাফাই কর্মীরা

আগামী 22 জানুয়ারি শিলিগুড়ি পৌরনিগমে নির্বাচন (SMC Election 2022) ৷ সেই ভোটে প্রার্থী হলেন পাঁচজন সাফাই কর্মী ৷ শিলিগুড়ির পাঁচটি ওয়ার্ড থেকে লড়াই করবেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে ৷

10. Dilip Ghosh on Assembly Election 2022 : বিজেপিশাসিত রাজ্যে করোনা নিয়ন্ত্রণে, দাবি দিলীপের

শনিবার বিকেলেই পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে ৷ তারপরই সাংবাদিক সম্মেলন করে দিলীপ বলেন, বিরোধীরা ভোট পিছতে চাইছে কারণ সেখানে করোনা বাড়ছে ৷ তবে বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে করোনা বিশেষ নেই (Dilip Ghosh says there is no Corona in BJP states) ৷