1. BJP Criticises Mamata : সরকারি অনুষ্ঠানে মমতার বক্তব্য নিয়ে সমালোচনায় সরব বিজেপি

শুক্রবার কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উদ্বোধন হয় ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Prime Minister Narendra Modi) সামনেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি (bjp raises question over mamata banerjee speech cnci inauguration) ৷

2. Faction Feuds in Bengal BJP : বঙ্গ-বিজেপির অন্দরে অসন্তোষ থামার বদলে রোজই বাড়ছে

2019-এর লোকসভা নির্বাচনে 18টি আসন পশ্চিমবঙ্গ থেকে জিতেছিল বিজেপি ৷ 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে সেই ফলের ধারেকাছে যেতে পারেনি গেরুয়া শিবির ৷ এদিকে ভোট মেটার পর থেকেই বিজেপির অন্দরে কলহ ক্রমেই বেড়ে চলেছে ৷ সাম্প্রতিক সাংগঠনিক রদবদলের পর, তা চরম আকার ধারণ করেছে (bengal bjp current situation is not well for organisation) ৷ তা নিয়েই লিখেছেন দীপঙ্কর বোস, নিউজ কো-অর্ডিনেটর, ইটিভি ভারত ৷

3. Nagpur High Alert : কাশ্মীরি যুবকের রেইকি, নাগপুরে জারি উচ্চ সতর্কতা

নাগপুরে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের এক সদস্যের রেইকি চালানোর তথ্য পাওয়ার পরে নাগপুরে জারি হল উচ্চ সতর্কতা (Kashmiri youth arrested for conducting recce in Nagpur) ৷ রেইকি চালানো কাশ্মীরি ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

4. Corona Update in Bengal : বাংলায় করোনার বাড়বাড়ন্ত, সংক্রমণ ছাড়াল 18 হাজার

শুক্রবার রাজ্যে সংক্রমণের সংখ্যা দাঁড়াল 18 হাজার 213 (COVID cases increasing in Bengal) ৷ এদিন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 18 জনের ৷

5. High Court On Gangasagar Mela : নজরদারিতে তিন সদস্যের কমিটি, শর্তসাপেক্ষে গঙ্গাসাগর মেলার অনুমতি হাইকোর্টের

করোনা বিধিনিষেধ পালন করে গঙ্গাসাগর মেলা আয়োজনে অনুমতি প্রদান করল হাইকোর্ট (Calcutta High Court Verdicts on Gangasagar Mela) ৷ প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরকে নির্দেশ দিয়েছে, প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে মেলা ইস্যুরে সচেতনতা প্রচার করতে। করোনা পরিস্থিতিতে বেশি লোক যাতে মেলায় না যায়, প্রচারে সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে রাজ্যকে ।

6. TMC on AMC Election 2022 : আসানসোলের ভোটে তৃণমূলের রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠক মলয় ঘটকের

আগামী 22 জানুয়ারি রাজ্যে চার পৌরনিগমের ভোট (Bengal Civic Polls) ৷ সেই তালিকায় রয়েছে আসানসোলও ৷ ভোটের রণকৌশল নিয়ে শুক্রবার বৈঠক করল তৃণমূল কংগ্রেস (tmc leader malay ghatak conduct a party meeting ahead of asansol municipal corporation election 2022) ৷

7. Netai Dibas : নেতাইয়ে পথ আটকাল পুলিশ, ভীমপুরে অস্থায়ী শহিদ বেদিতে মাল্যদান শুভেন্দুর

পুলিশি বাধার মুখে পড়ে নেতাই যাওয়া বানচাল হল শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari could not attend Netai Dibas) ৷

8. Ganga Sagar Mela : বৃষ্টিতে ভিজবে গঙ্গাসাগর মেলা

গঙ্গাসাগর মেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাষের কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া অফিস (Ganga Sagar Mela Weather Forecast) ৷

9. Covid Positive KMC: কলকাতা পৌরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগে করোনার হানা

কলকাতা পৌরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগে (Covid Positive KMC) এখনও পর্যন্ত 189 জন আক্রান্ত হয়েছেন ৷ শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ।

10. Health Ministry Revised Guidelines : বিদেশ থেকে ফিরলে সাতদিনের নিভৃতবাস বাধ্যতামূলক, জানাল স্বাস্থ্য মন্ত্রক

শুক্রবার নয়া নির্দেশিকায় জানাল স্বাস্থ্যমন্ত্রক (Health Ministry direct new guidelines) ৷ 11 জানুয়ারি মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হতে চলেছে নয়া নির্দেশিকা ৷ সাতদিন নিভৃতবাসের পর অষ্টমদিনের মাথায় আরটিপিসিআর পরীক্ষা করানোরও নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ৷