1. Dev Infected with COVID : কোভিড আক্রান্ত দেব-রুক্মিণী

কোভিড আক্রান্ত অভিনেতা সাংসদ দেব (Dev Infected with Coronavirus) ৷ নিজেই জানালেন টুইট করে ৷ জানা গিয়েছে, তাঁর বান্ধবী রুক্মিণী মৈত্রও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৷

2. Corona Update in Bengal : করোনার লাফ, বঙ্গে সংক্রমণ ছাড়াল 14 হাজার

কোভিডের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ কমার নাম নেই ৷ গত 24 ঘণ্টায় এক ধাক্কায় রাজ্যে সংক্রমণ ছাড়িয়েছে 14 হাজার (COVID cases increasing in Bengal) ৷ গতকাল সংক্রমণের সংখ্যা ছিল 9 হাজার 73 ৷ করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন 17 জন ৷

3. Covid surge in West Bengal : করোনার শেষ কোথায় ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

বারবার রূপ বদল করেই টিকাকে হার মানাচ্ছে করোনা ? কিছুটা এমনই মত বিশেষজ্ঞদের একাংশের ৷ করোনার বাড়বাড়ন্তে (Covid surge in West Bengal) তাঁরা চিন্তিত ৷ একইসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য, এত সহজে এই ভাইরাসের হাত থেকে নিস্তার মিলবে না ৷ তবে সময়ের সঙ্গে ভাইরাসের প্রকোপ হয়তো কমবে ৷ তবে সবটাই অনুমান ৷ আর তাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

4. Mimi Chakaraborty Tests Covid Positive : এবার করোনার কবলে মিমি, রয়েছেন নিভৃতবাসে

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবও স্থগিত রাখা হয়েছে (Kolkata International Film Festival postponed) ৷ চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজক কমিটির প্রধান রাজ চক্রবর্তী আক্রান্ত হওয়ার পর বুধবার এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ৷ সবমিলিয়ে করোনায় কাবু বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ যেন মিনি হাসপাতাল ৷

5. UP Assembly Poll 2022 : আমেঠিতে কংগ্রেসের প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা ? তুঙ্গে জল্পনা

আসন্ন উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে (UP Assembly Poll 2022) কংগ্রেসের টিকিটে লড়তে চলেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা (Priyanka Gandhi Vadra) ৷ এমনটাই দাবি সংশ্লিষ্ট মহলের ৷ সেক্ষেত্রে আমেঠি থেকে প্রিয়াঙ্কার লড়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি ৷

6. Amdanga Temple Theft Arrest : মন্দিরে চুরি যাওয়া লক্ষ লক্ষ টাকার গয়না উদ্ধার করল পুলিশ

উত্তর 24 পরগনার আমডাঙায় মন্দিরে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ছয় (Amdanga Temple Theft Arrest) ৷ উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকার গয়না ৷ বিশেষ তদন্তকারী দলের (SIT) তদন্তে মিলল সাফল্য ৷

7. Narendra Modi's Security Lapse : নিরাপত্তা ইস্যুতে কর্মসূচি বাতিল করে ভাটিন্ডায় ফিরল মোদির কনভয়

পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরনামায় বিপত্তি ৷ বুধবার ফিরোজপুরের কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে ফ্লাইওভারে বিক্ষোভের মাঝে 15-20 মিনিট আটকে রইল নমো'র কনভয় ৷ নিরাপত্তা ইস্যুতে পরবর্তীতে কর্মসূচি বাতিল করে ফিরলে্ন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi convoy stucks on Punjab flyover due to major security laps) ৷

8. Kolkata International Film Festival postponed : কোভিড কোপ, স্থগিত কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

শুক্রবার থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল 27তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ৷ তবে তার আগেই শহরে ক্রমবর্ধমান কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল (27th Kolkata International Film Festival postponed due to COVID situation) ৷

9. IND vs SA Second Test : বিহারীর নাছোড় লড়াই, প্রোটিয়াদের 240 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিল ভারত

40 রানে অপরাজিত থেকে হনুমা ফের লাল বলের ক্রিকেটে তাঁর প্রয়োজনীয়তা বোঝালেন ৷ ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল 266 রানে (India all out for 266 in their second innings) ৷ বল হাতে 7 উইকেট নেওয়া শার্দূলও ব্যাট হাতেও সাহারা দিলেন কিছুটা ৷

10. New Voter List Published : নতুন ভোটার তালিকায় বাতিল প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ নাম

এই বছরের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হল ৷ বুধবারই এই তালিকা প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন (New Voter List Published by ECI) ৷ নতুন তালিকা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ভোটার সংখ্যা বেড়েছে 16 লক্ষ 13 হাজার 721 জন ৷