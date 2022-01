1. Corona Update in Bengal : সংক্রমণের সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুও, একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ল 3 হাজার

চিন্তা বাড়াচ্ছে মৃত্যু সংখ্যা ৷ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে গ্রাফ ৷ গত 24 ঘণ্টায় গোটা রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন 16 জন (Deaths increasing due to COVID in Bengal) ৷ গতকাল সংখ্যাটি ছিল 13 ৷

2. Dev representative involves in Gold Theft Case : গুজরাতে চুরি বিপুল পরিমাণ সোনা, নাম জড়াল দেবের প্রতিনিধির

সূত্রের খবর, বেশ কয়েক মাস আগে গুজরাত থেকে প্রায় দু'কেজি সোনা চুরি করে পালিয়ে আসে ঘাটালের এক ব্যক্তি । গুজরাত পুলিশ তাকে গ্রেফতার করার পরেই দেবের ঘাটালের প্রতিনিধি রামপদ মান্নার নাম নেয় ধৃত ব্যক্তি (Dev representative involves in Gold Theft Case) ৷

3. Maoists attack on former MLA : ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন বিধায়কের উপর মাওবাদী হামলা, মৃত 2 দেহরক্ষী

ঝাড়খণ্ডে প্রাক্তন বিধায়ক গুরচরণ নায়কের উপর মাওবাদী হামলা (Maoists attack on former MLA Gurucharan Nayak) ৷ এই হামলায় তাঁর দুই দেহরক্ষীর মৃত্যু হয়েছে । ঘটনাটি ঘটেছে গোয়েলকেরার তুনিয়া গ্রামে ৷

4. IND vs SA Second Test : শার্দূলের সাত উইকেট, দুর্দান্ত প্রত্যাঘাত টিম ইন্ডিয়ার

প্রথম ইনিংসে 27 রানে লিড নিল দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa take 27 runs lead in first innings) ৷ তবে বিধ্বংসী শার্দূলের সাত উইকেটের সৌজন্যে ওয়ান্ডারার্সে লড়াই জারি ভারতের ৷

5. Stampede like scenes in Bareilly : কোভিড বিধি উপেক্ষা করে কংগ্রেসের ম্যারাথন ঘিরে বরেলিতে বিশৃঙ্খলা

করোনা আবহে ফের বিতর্কে উত্তরপ্রদেশ ৷ করোনা বিধি ভেঙে বরেলিতে মহিলা ম্যারাথনের আয়োজন করেছিল কংগ্রেস ৷ সেখানেই শুরু হল বিশৃঙ্খলা ৷ হুড়োহুড়িতে মাটিতে পড়ে গেলেন অনেকে ৷ তাদের মাড়িয়ে চলে যান অনেক প্রতিযোগী ৷ ‘‘এত মেয়ের উৎসাহ-আবেগকে কীভাবে থামানো যায়’’, সাফাই সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের কো-অর্ডিনেটর সঙ্গীতা গর্গের ৷

6. Srijato Infected with Corona : দ্বিতীয়বার কোভিড আক্রান্ত কবি শ্রীজাত

করোনার দু'টি টিকা নেওয়ার পরও দ্বিতীয়বার সংক্রামিত হয়েছেন কবি শ্রীজাত (Poet Srijato Bandyopadhyay Infected with Corona for the second time) ৷ নিজেই সোশ্য়াল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে জানিয়েছেন একথা ৷ পাশাপাশি তাঁর সংস্পর্শে আসা মানুষদের কোভিড পরীক্ষা করানোর অনুরোধ জানিয়েছেন কবি ৷

7. AMC Election 2022 : মনোনয়ন জমা না দিয়ে বিজেপি প্রার্থীর তৃণমূলে যোগ, চাঞ্চল্য আসানসোল পৌরনিগমে

মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে তৃণমূলে যোগ বিজেপি প্রার্থীর ৷ 25 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী শূন্য আসানসোল পৌরনিগম নির্বাচন (AMC Election 2022) ৷ ঠিক কী হল ?

8. Chanchal Indoor Stadium : দু’বছর পর চাঁচলে ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে সরল সুবজ সাথীর সাইকেল

চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইন্সটটিউশনের ইনডোর স্টেডিয়াম (Indoor Stadium of Chanchal Siddheswari Institution) থেকে সরানো হল সবুজ সাথীর সাইকেল ৷ ইটিভি ভারতে খবর প্রকাশের পরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ৷ মহকুমাশাসকের নির্দেশে স্টেডিয়ামের ভিতরে তৈরি গুদাম সরানোর ব্য়বস্থা করেন ব্লক আধিকারিক ৷ ফলে দু’বছর পর ফের খেলার জন্য ইন্ডোর স্টেডিয়াম হাতে পেল স্কুলের পড়ুয়ারা (Sobuj Sathi Cycle Remove from Chanchal Indoor Stadium) ৷

9. Prasun Banerjee Comment Controversy : অন্য রাজনৈতিক দল ভাঙানোর রাজনীতি ঠিক নয়, প্রসূনের মন্তব্যে বিতর্ক

অন্য দল থেকে তৃণমূলে যোগদানের বিরোধিতা শোনা গেল হাওড়া সদরের সাংসদের গলায় ৷ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেওয়ায় প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, অন্য দল থেকে লোক দলে যোগ দেওয়ায় বুথ কর্মীরা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন (Prasun Banerjee comments on joining TMC from other party) ৷ প্রসূনের মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷

10. Corona Infection at NBMC : উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে করোনায় আক্রান্ত অন্তত 25

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে করোনার থাবা (Several infected with COVID 19 at North Bengal Medical College) । চিকিৎসক, নার্স ও পড়ুয়া-সহ অন্তত 25 জন করোনায় আক্রান্ত । তাঁদের নমুনা পাঠানো হয়েছে জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য ৷