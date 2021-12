পঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরে ধর্মীয় রীতি পালনে বাধা দেওয়া গণপিটুনিতে মৃত হল 1 যুবকের (Sacrilege attempt at Golden Temple) ৷

2. Police recovers fire arms : পৌরভোটের কয়েক ঘণ্টা আগে তারাতলায় নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার এক

তারাতলা নাকা চেকিংয়ে এক বাইক আরোহীর কাছ উদ্ধার হল বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র (Police recovers fire arms from Taratala check point) ৷

3. KMC Election 2021 : রাত পোহালেই নির্বাচন, শনিবার হালকা মেজাজে ঘুঁটি সাজালেন প্রার্থীরা

নির্বাচনের ঠিক আগে শনিবার সকালে একটু হালকা মেজাজে কলকাতা পৌরভোটের প্রার্থীরা (candidates are in relax mood before KMC election on Sunday)।

4. Accident in front of Nabanna : নবান্নের সামনে ওল্টাল ছাই ভর্তি কন্টেনার, মৃত্যু পথচারীর

নবান্নের সামনে দুর্ঘটনা (Accident took place in front of Nabanna) ৷ ছাই ভর্তি একটি ডাম্পার ট্রাক উল্টে যায় ৷ তার নীচে চাপা পড়ে যান এক পথচারী ৷

5. Sukanta Majumdar's Daughter Hospitalized : বাড়িতেই খেলতে খেলতে অজ্ঞান, হাসপাতালে সুকান্ত মজুমদারের তিন বছরের মেয়ে

হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ল সুকান্ত মজুমদারের মেয়ে ৷ তাকে বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে (Sukanta Majumdar's Daughter Hospitalized) ৷

6. Bikash Ranjan at Deucha Pachami : জোর করে জমি নিতে এলে পিটিয়ে দেবেন, দেউচা-পাচামিতে নিদান বিকাশ ভট্টাচার্যের

"সরকার জোর করে জমি নিতে এল পিটিয়ে দেবেন, মামলা হলে আমি বুঝে নেব ৷" দেউচা-পাচামির সভা থেকে স্থানীয় আদিবাসীদের এমনই নিদান দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৷

7. Corona Update in Bengal : রাজ্যে দৈনিক করোনা সংক্রমণ সামান্য কমল, মৃত 8

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘণ্টায় কলকাতা ও উত্তর 24 পরগনায় 3 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন (Three Died of corona in Kolkata and North 24 parganas) ৷

8. Kalyan Banerjee Criticises WB Governor: রাজ্যপালকে বিজেপি'র দালাল বলে তোপ কল্যাণের

মা কিচেনের খরচ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের কড়া সমালোচনা করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় (Kalyan Banerjee Criticises WB Governor Jagdeep Dhankhar) ৷

9. Dropbox in BJP Party Office: পৌরভোটে প্রার্থী হতে চান, ড্রপবক্সে আবেদনপত্র ফেলুন, বাঁকুড়ায় বিজেপির অভিনব উদ্যোগ

পৌরভোটে প্রার্থী হতে ইচ্ছুকদের জন্য ড্রপবক্স বসছে বাঁকুড়া বিজেপি কার্যালয়ে (Dropbox in BJP Party Office at Bankura) ৷ এর আগে কলকাতাতেও এই ধরনের ড্রপ বক্স বসানো হয়েছিল ৷

10. KMC Election 2021 : ভোটের দিন বিজেপির জোড়া কন্ট্রোল রুম, দায়িত্বে শুভেন্দু-সুকান্ত

রবিবার কলকাতা পৌর নির্বাচনের (KMC Election 2021) দিন কোনও অনিয়ম বরদাস্ত করবে না বিজেপি ৷ তাদের সাফ কথা, কোথাও কোনও অনিয়ম হলেই নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করা হবে ৷