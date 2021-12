1. Mamata Banerjee Slams BJP : লজ্জিত হওয়া উচিত, দুর্গাপুজোকে ইউনেসকোর স্বীকৃতির পর বিজেপিকে তোপ মমতার

বিজেপি-র অভিযোগ ছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় বাংলায় দুর্গাপুজো করতে দেন না ৷ এদিকে দুর্গাপুজোকে (Durga Puja) হেরিটেজ (Heritage) স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেসকো (UNESCO) ৷ তারপরই এ নিয়ে বিজেপি-কে তুলোধনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee Slams BJP Over Durga Puja) ৷

2. Sourav on Kohli Issue : বিরাট বিতর্কে মুখ খুললেন সৌরভ

বিরাট বিতর্কে মুখ খুললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly Denies to Comment on Virat Kohli Issue) ৷

3. Two Women Clash in Durgapur : বিয়ে করতে অস্বীকার, প্রেমিকের স্ত্রীর সঙ্গে চুলোচুলি মহিলার

সাইকেল দোকানের মালিক বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় স্বামীকে ডিভোর্স ৷ তারপর সেই প্রেমিক বিয়ে করতে অস্বীকার করায় আবেগ ধরে রাখতে না পেরে প্রেমিকের দোকানের সামনে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলেন মহিলা ৷ খবর পেয়ে সাইকেল দোকানের মালিকের স্ত্রী ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই আর এক বিপত্তি ৷ দুই মহিলায় শুরু হল চুলোচুলি (Two Women Clash in Durgapur) ৷

4. Kanika Layak Suicide Case : বালির গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার জাতীয় স্তরের শ্যুটারের ঝুলন্ত দেহ

বালির গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার জাতীয় স্তরের শ্যুটার কণিকা লায়েকের ঝুলন্ত দেহ (body of kanika layak found in bali guest house) ৷

5. President Kovind attends Victory Day Parade : ঢাকায় বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নিলেন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ

বৃহস্পতিবার ঢাকায় বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ (President Ram Nath Kovind attends Victory Day Parade at Dhaka) ৷

6. Priyanka Gandhi targets PM Modi over Lakhimpur Kheri : অপরাধীকে সুরক্ষা দিচ্ছেন, অজয় মিশ্রকে বরখাস্ত না করায় মোদিকে তোপ প্রিয়াঙ্কার

আপনি অপরাধীকে সুরক্ষা দিচ্ছেন ৷ লখিমপুর খেরির (Lakhimpur Kheri news) হিংসা নিয়ে সরব হয়ে এই ভাষাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা (Priyanka Gandhi targets PM Modi over Lakhimpur Kheri)৷

7. Common Sleep Disorder : অনিদ্রায় ভুগছেন ? অজান্তেই বাড়ছে হৃদরোগের আশঙ্কা

কয়েকদিন আগেও কারও হার্ট অ্যাটাক হওয়া মানেই আমরা ধরে নিতাম তাঁর বয়স পঞ্চাশোর্ধ ।

8. Coal Scam Investigation: বিকাশ মিশ্রের শারীরিক অবস্থা জানতে এসএসকেএম-সহ তিন হাসপাতালকে চিঠি সিবিআই'য়ের

কয়লা পাচারকাণ্ডের তদন্তে তৎপর সিবিআই ৷ অন্যতম অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্রের শারীরিক অবস্থা জানতে চিঠি দিল তিন হাসপাতালকে (CBI sends letter to hospitals including SSKM to know the health condition of Bikash Mishra)

9. opposition protests in parliament over Lakhimpur Kheri: লখিমপুর খেরি নিয়ে উত্তাল সংসদ, সারাদিনের জন্য মুলতুবি উভয় কক্ষ

লখিমপুর খেরি নিয়ে উত্তাল হল সংসদ (opposition protests in parliament over Lakhimpur Kheri)৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ইস্তফার দাবিতে সরব হলেন রাহুল গান্ধি ৷

10. KMC Elcetion 2021 : কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়ের উৎস কী, সিবিআই তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে মামলা

কাজরী বন্দ্য়োপাধ্যায়ের আয়ের উৎস জানতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা (case filed in calcutta high court to know the source of income of Kajari Banerjee)