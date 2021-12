তামিলনাড়ুতে চপার দুর্ঘটনায় নিহত হন সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত ৷ একই দুর্ঘটনায় মৃত্য হয় তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াতেরও ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁদের শেষকৃত্য হল (CDS Gen Bipin Rawat Funeral) ৷

2. TMC Inner Clash in Cooch Behar : তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে রণক্ষেত্র কোচবিহারের বক্সিরহাট, মৃত 1

কোচবিহারে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে মৃত্যু 1 জনের (tmc inner clash in Cooch Behar) ৷

3. Suvendu Adhikari criticizing Mamata Banerjee : মহুয়াকে প্রকাশ্যে ধমক, মমতার সমালোচনায় সরব শুভেন্দু

ফের একবার শুভেন্দু অধিকারীর মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সমালোচনা (Suvendu Adhikari criticizing Mamata Banerjee) ৷

4. Nepal Visit of Mamata Banerjee : মমতার নেপাল সফরে 'না' বিদেশমন্ত্রকের

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেপাল সফরের অনুমতি দিল না বিদেশমন্ত্রক (MEA says no to Nepal Visit of CM Mamata Banerjee) ৷ এর আগে মুখ্যমন্ত্রীকে চিন এবং ইতালি সফরেও অনুমতি দেওয়া হয়নি কেন্দ্রের তরফে ।

5. Sex racket in Digha: দিঘায় দেহ ব্যবসার অভিযোগে গ্রেফতার 10

পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় রমরমিয়ে চলছিল দেহ ব্যবসার (Sex racket in Digha) কারবার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দেয় পুলিশ। ঘটনায় মোট 10 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

6. Corona Update in Bengal : রাজ্যে দৈনিক করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু ফের বাড়ল

গত 24 ঘণ্টায় কলকাতা ও উত্তর 24 পরগনা মৃত্যু হয়েছে 3 জনের ৷ (Three Died of corona in Kolkata and North 24 parganas) ৷ মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

7. Jammu Kashmir Terror Attack : জঙ্গি হামলায় জম্মু-কাশ্মীরে মৃত 2 পুলিশ কর্মী

জঙ্গি হামলায় জম্মু-কাশ্মীরের বান্দিপোরায় প্রাণ হারালেন দুই পুলিশ কর্মী (two policemen killed in terror attack in bandipora) ৷ এলাকা ঘিরে রেখে তল্লাশি চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী ৷

8. Jagdeep Dhankhar Critisises WB Government: রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা চরমে, ফের ‘স্বমহিমায়’ রাজ্যপাল

মানবাধিকার ইস্য়ুতে রাজ্যের কড়া সমোলোচনা রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের (Jagdeep Dhankhar Critisises WB Government) ৷

9. Municipal Election Schedule : এখনই বকেয়া পৌর নির্বাচনের নির্ঘণ্ট জানানো সম্ভব নয়, হাইকোর্টে জানাল রাজ্য

কলকাতা ছাড়া রাজ্যের অন্য পৌরসভা এবং পৌরনিগমগুলির নির্বাচনের (Municipal Election Schedule) নির্ঘণ্ট এখনই রাজ্যের পক্ষে জানানো সম্ভব নয় ৷

10. Illegal Arms Factory: জীবনতলায় বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ, অস্ত্র-সহ ধৃত 1

আবারও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় মিলল বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জীবনতলার দক্ষিণ হোমরার এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর বেআইনি অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরি করার সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ (arms recover from illegal arms factory at jibantala)।