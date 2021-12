1. Omicron in India : ওমিক্রনের হানা এবার রাজস্থানে, জয়পুরে সংক্রমিত 9

ওমিক্রন থাবা এবার রাজস্থানে ৷ জয়পুরে 9 জনের শরীরে ওমিক্রন সংক্রমণের প্রমাণ মিলেছে (Jaipur detects nine cases of omicron) ৷

2. Omicron in India : মহারাষ্ট্রে ফের ওমিক্রনের থাবা, নাইজেরিয়া ফেরত একাধিক ব্যক্তির দেহে ধরা পড়ল সংক্রমণ

মহারাষ্ট্রে নাইজেরিয়া ফেরত আরও 6 ব্যক্তি ওমিক্রন আক্রান্ত বলে জানাল পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউচ অফ ভাইরোলজি (Six people coming from Nigeria to Pune infected with omicron varient in Maharashtra) ৷ এর ফলে পশ্চিমের রাজ্যটিতে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল 8 ৷

3. Rakesh Tikait Gets Threat call : প্রাণনাশের হুমকি কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েতকে

প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হল কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েতকে (farmer leader Rakesh Tikait again gets threat call) ৷ এর আগেও একাধিকবার প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে কৃষক সংগঠন বিকেইউ-এর এই নেতাকে ৷ বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷

4. Corona Update in Bengal: রাজ্যে প্রায় একই রইল দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু

গত 24 ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের (Corona Update in Bengal) ৷ কলকাতাতেও প্রাণ হারিয়েছেন 1 জন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় 2 জন এবং হুগলিতে 3 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

5. UP Assembly Election 2022 : অখিলেশের সমর্থনে জানুয়ারিতেই যোগী-ভূমে তৃণমূল সুপ্রিমো ?

আগামী বছরই ভোট হবে উত্তরপ্রদেশে (UP Assembly Election 2022) ৷ সেই নির্বাচনে অখিলেশ যাদবের দল সমাজবাদী পার্টিকে (Akhilesh Yadav's Samajwadi Party) সমর্থন করতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ আর সেই কারণেই আগামী মাসে বারাণসী সফরে (Mamata Banerjee Varanasi Visit) আসতে পারেন তিনি ৷ এমনটাই দাবি সংশ্লিষ্ট মহলের ৷

6. Cyclone Jawad Updates : শক্তি হারিয়ে বঙ্গে ঢুকবে জাওয়াদ

দুর্বল হয়ে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে জাওয়াদ ৷ বর্তমানে এটির অবস্থান উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে । আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী কয়েক ঘণ্টায় শক্তি হারিয়ে ওড়িশা উপকূল ধরে পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের দিকে এগোবে জাওয়াদ । এর প্রভাবে 5 তারিখ দুই মেদিনীপুর ও 24 পরগনায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে । 7 তারিখ থেকে ক্রমশ আবহাওয়ায় উন্নতি হবে ।

7. Assam Rifles Camp Vandalized : নাগাল্যান্ডে অসম রাইফেলসের ক্যাম্পে তাণ্ডব উন্মত্ত জনতার

সন্ত্রাসদমন অভিযান চলাকালীন ‘ভুলবশত’ নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে প্রাণ যায় 13 জন নাগা গ্রামবাসীর (Nagaland Civilian Deaths) ৷ সেই ঘটনার জেরেই অশান্ত নাগাল্যান্ড ৷ রবিবার বিকেলে মন জেলার কোনিয়াকে অসম রাইফেলসের একটি ক্যাম্পে হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা (Assam Rifles Camp vandalised by angry mob) ৷

8. ATK Mohun Bagan vs Jamshedpur FC : পাঁচ গোলের হতাশা ভুলে ইস্পাত নগরীর বিরুদ্ধে জয়ের খোঁজে সবুজ-মেরুন

হাবাসকে চিন্তার কাঁটায় স্বস্তি দিচ্ছে ডিফেন্ডার তিরির সুস্থ হয়ে ওঠা। ফিজিওরা তিরির বিষয়ে আশ্বস্ত করায় সবুজ-মেরুন কোচের চিন্তা কমেছে। জামশেদপুর ম্যাচের আগে হাবাস জানালেন, তিরিকে পাওয়া যাবে। কুড়ি জনের দলে থাকবে (Tiri is ready to back to 20 men squad)।

9. India Bangladesh Power Supply Agreement : আগামী পাঁচ বছর বাংলাদেশকে অতিরিক্ত 20 শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে ভারত

ভারত-বাংলাদেশ বিদ্যুৎ সরবরাহ চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্য বাড়ানো হল (india bangladesh power supply agreement renewed for next five years) ৷ এই পাঁচ বছর বাংলাদেশকে অতিরিক্ত 20 শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে ভারত (India will supply 20 percent more power to Bangladesh) ৷

10. IND vs NZ Mumbai Test : কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় থেকে 5 উইকেট দূরে টিম ইন্ডিয়া

বিনা উইকেটে 69 রান হাতে নিয়ে খেলা শুরু করা টিম ইন্ডিয়া তৃতীয়দিন 7 উইকেটে 269 রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে (India declares their second innings at 276/7) ৷ 540 রানের লক্ষ্য়মাত্রা নিয়ে ব্যাট হাতে নামা দুই কিউয়ি ওপেনারের ইনিংস লম্বা হয়নি ৷ উইলিয়ামসনের পরিবর্তে স্ট্যান্ড-ইন অধিনায়কের দায়িত্ব সামলানো টম ল্যাথামকে মাত্র 6 রানে ফেরান রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷