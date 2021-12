শাসকদলের মুখপত্র জাগোবাংলার সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে শনিবার সিপিএমকে জাদুঘরে পাঠাল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC Attacks CPIM) ৷

2. Omicron in India : কর্নাটক-গুজরাতের পর এবার মহারাষ্ট্রেও, ভারতে বাড়ছে ওমিক্রন আতঙ্ক

আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে এদেশে আসা বাকি তিন সঙ্গীর খোঁজ চলছে বলে সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্য দফতরের ডিরেক্টর ৷

3. Cyclone Jawad Updates : সাগরেই শক্তিক্ষয়, রাজ্যে আসছে না ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ

ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের এরাজ্যের উপকূলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই (cyclone jawad will not land in west bengal coast) ৷ শনিবার এই পূর্বাভাসই দিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷

4. Corona Update in Bengal: রাজ্যে দৈনিক করোনা সংক্রমণ সামান্য বাড়ল, কমল মৃত্যু

গত 24 ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের (Four Died of Corona in North 24 Parganas) ৷

5. Omicron in India : এবার ওমিক্রন হানা গুজরাতেও

গুজরাতেও ধরা পড়ল ওমিক্রনের সংক্রমণ (Omicron scare) ৷ এখানে আফ্রিকার এক নাগরিকের শরীরে ধরা পড়েছে এই সংক্রমণ ৷

6. KMC Election 2021 : ভোটের আগেই ধাক্কা পদ্মশিবিরে, মনোনয়ন প্রত্যাহার দুই প্রার্থীর

বিজেপির দাবী, তৃণমূলের লাগামছাড়া সন্ত্রাসের কারণেই এই দুটি ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থীরা নাম প্রত্যাহার করেছেন ।

7. Centre Letter on Covid-19 : সংক্রমণ ও মৃত্যু বাড়ায় একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে চিঠি স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

কেরালা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, জম্মু-কাশ্মীর-সহ দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে করোনার (Covid-19) সাপ্তাহিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বাড়ছে ৷

8. KMC Election 2021 : পেশীশক্তি নয়, উন্নয়নের তাসেই কলকাতা পৌরনিগম ভোটে জয়ের বার্তা অভিষেকের

কলকাতা পৌর নির্বাচনের (KMC Election 2021) আগে হাজরার মহারাষ্ট্র নিবাসে নির্বাচনী বৈঠক করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ নেতৃত্বে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷

9. Girl's murder in Deganga : যৌতুকের টাকা দিতে অস্বীকার, দেগঙ্গায় খুন যুবতী

বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে সাধ্যমত সবকিছুই দিয়েছিলেন মৃত নাজমুলের পরিবার । দু‘-তিন মাস সমস্ত কিছু ঠিকঠাকই চলছিল । এরপর থেকেই শ্বশুরবাড়ির চাহিদা বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ ।

10. RBI report on state-wise power consumption : জনপ্রতি বিদ্যুতের জোগানে অনেক পিছিয়ে বঙ্গ, শীর্ষে গোয়া

সম্প্রতি "Handbook of statistics on Indian States, 2020-21" নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ৷