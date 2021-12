আন্তর্জাতিক বিমানের পাশাপাশি আন্তঃরাজ্য বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রেও যাত্রীদের জন্য আরটিপিসিআর পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার (RT-PCR test is mandatory for flyers in bengal) ৷

2. State Prepares for Cyclone Jawad : জাওয়াদ মোকাবিলায় মঙ্গলবার পর্যন্ত কর্মীদের ছুটি বাতিল করল বিদ্যুৎ বিভাগ

ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের মোকাবিলায় তৈরি রাজ্য বিদ্যুৎ দফতর এবং কলকাতা পৌরসভা (KMC and state electricity department prepares for Cyclone Jawad) ৷

3. Kangana Ranaut got attacked : পঞ্জাবে কৃষকদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ আনলেন কঙ্গনা

পঞ্জাবে হামলার শিকার অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত ৷ পঞ্জাবের কিরাতপুর সাহেবের কাছে তাঁর গাড়িতে হামলা চালিয়েছেন কৃষকরা, এমনটাই অভিযোগ করেছেন অভিনেত্রী (Kangana Ranaut alleges attack by protesting farmers) ৷

4. Corona Update in Bengal : রাজ্যে নিম্নমুখী করোনা সংক্রমণ, মৃত 13

গত 24 ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 5 জনের (Five Died of corona in North 24 Parganas) ৷ দক্ষিণ 24 পরগনায় 4 জনের মৃত্যু হয়েছে, কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 3 জনের ৷

5. Secuirity Blue Print in KMC election 2021: কেন্দ্রীয় বাহিনী নয়, রাজ্য পুলিশেই পৌরসভা ভোট, ইঙ্গিত কমিশনের

আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে থাকছে না কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা ৷ দায়িত্বভার থাকবে রাজ্য় পুলিশের উপরেই ৷ এমনটাই ইঙ্গিত মিলেছে নির্বাচন কমিশন সুত্রে (west bengal state police will be in action in municipality election) ৷

6. Fighter Jet Wheel Stolen: উত্তরপ্রদেশে বায়ুসেনা ঘাঁটির দোরগোড়া থেকে চুরি গেল মিরাজের চাকা

উত্তরপ্রদেশে বায়ুসেনা ঘাঁটির দোরগোড়া থেকে যুদ্ধবিমানের চাকা চুরি (Fighter Jet Wheel Stolen) করে নিয়ে গেল চোরের দল । তার পর এক সপ্তাহ কাটতে চললেও এখনও চাকা তো উদ্ধার করা যায়ইনি, নাগাল মেলেনি চোরের দলেরও ।

7. Chandrima attacks Modi Govt : কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের কোনও দাবি মানে না, মন্তব্য পুরমন্ত্রী চন্দ্রিমার

কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও দাবিই মানে না । শুক্রবার উত্তর 24 পরগনার নৈহাটি পৌরসভার প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধনের পর এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Urban Minister Chandrima Bhattacharjee attacks Modi Government)।

8. WHO on Omicron : ডেল্টা প্রতিরোধী অস্ত্রেই রুখতে হবে ওমিক্রনকে, দাওয়াই হু-এর আঞ্চলিক অধিকর্তার

করোনার ডেল্টা ভ্য়ারিয়্যান্ট (Delta Variant of Coronavirus) রুখতে যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা ব্যবহার করেই ওমিক্রনকে রোখা সম্ভব ৷

9. Covid Vaccine for Children : শিশুদের করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে পর্যালোচনা চলছে, লোকসভায় জানাল সরকার

18 বা তার ঊর্ধ্বে যাঁদের বয়স, তাঁদের করোনার প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ চলতি বছরেই শুরু হয়েছে ৷ কিন্তু এখনও শিশুদের ভ্যাকসিন (Covid Vaccine for Children) দেওয়ার কাজ শুরু হয়নি ৷

10. Rahul Gandhi Attacks Narendra Modi: কৃষক মৃত্যুর দায় স্বীকার করুন, মোদিকে তীব্র আক্রমণ রাহুলের

প্রধানমন্ত্রীর ভুলের মাসুল কে দেবেন, প্রশ্ন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির (Rahul Gandhi Attacks Narendra Modi) ।