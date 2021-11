পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি একাধিক রাজ্যে তাদের সক্রিয় সংগঠন রয়েছে। সেদিক থেকে সোমবারের এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

2. COVID Omicron Variant : চোখ রাঙাচ্ছে ওমিক্রন, আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে কেন্দ্র

আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বাদ সাধছে করোনার নয়া রূপ ওমিক্রন (COVID Omicron Variant) । তাই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের ।

3. Corona Update in Bengal: রাজ্যে বাড়ল দৈনিক করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু

গত 24 ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 5 জনের ৷ কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 3 জনের (Five Died of corona in North 24 Parganas) ৷ দক্ষিণ 24 পরগনায় 2 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ হুগলি ও জলপাইগুড়িতে 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

4. PM skips All-Party Meet : শীতকালীন অধিবেশনের আগে সর্বদলীয় বৈঠকে নেই মোদি, তৃণমূলের নজর 10 বিষয়ে

সোমবার শুরু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন (Winter Session of Parliament) ৷ তার আগে সর্বদলীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গরহাজিরা (PM skips All-Party Meet Before Winter Session) নিয়ে সরব হল বিরোধীরা ৷

5. Abhishek Banerjee Tweet : এবার আসল খেলা হবে, অভিষেকের টুইটে তেইশের লড়াইয়ের বার্তা

ত্রিপুরা পৌর নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই টুইটারে দলীয় সতীর্থদের অভিনন্দন জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee Tweet) ৷

6. Compensation for Nadia Accident Victims : নদিয়ার দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে 2 লক্ষ করে ক্ষতিপূরণ রাজ্য ও কেন্দ্রের

নদিয়ার হাঁসখালির দুর্ঘটনায় মৃতদের সকলের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ (Compensation for Nadia Accident Victims) দিচ্ছে রাজ্য ৷

7. Nadia Accident Death : হাঁসখালির দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ মোদি-মমতার

নদিয়ার পথ দুর্ঘটনায় শোকাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ টুইট বার্তায় দু‘জনেই এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ও মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন (Narendra Modi and mamata Banerjee pay condolence)

8. Mamata Banerjee Biggest Left Wing Leader: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবচেয়ে বড় বামপন্থী, দাবি ঋতব্রতর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বামপন্থী আদর্শের ধারক বাহক বলে দাবি করে আসছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (Ritabrata Banerjee on Mamata Banerjee) ।

9. Tripura Municipal Election Result 2021: বিরোধী ভোট ভাগাভাগিতেই ত্রিপুরা পৌর নির্বাচনে পোয়াবারো বিজেপির

ত্রিপুরা পৌর নির্বাচনে (Tripura Municipal Election Result 2021) নিরঙ্কুশ জয় বিজেপির । প্রথমবার ভোটের লড়াইয়ে নেমেই সেখানে দ্বিতীয় দল হিসেবে উঠে আসছে তৃণমূল (TMC in Tripura) ৷

10. Tripura Municipal Election 2021 : ত্রিপুরায় কোন ভোট হয়নি, ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে, বলছেন ফিরহাদ হাকিম

ফিরহাদ এদিন বলেন, “ত্রিপুরায় বিজেপি আমাদের সভা করতে দেয়নি । আমরা সভা করতে গিয়ে বাধা পেয়েছি ৷ একটা প্রচার করতে দেয়নি। একের পর এক বাধা দিয়ে গিয়েছে।