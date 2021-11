বিজেপি বিরোধী জোটের সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল সবে ৷ কিন্তু গোড়াতেই খাঁড়া হয়ে নেমে এল দুই দলের বিবাদ (TMC-Congress Conflict) ৷

2. Basundhara Goswami as TMC Candidate: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে অবাম কিছু দেখেননি ক্ষিতি কন্যা বসুন্ধরা

কলকাতা পৌরভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে মুখ খুললেন বসুন্ধরা গোস্বামী (Basundhara Goswami speaks about her candidature as tmc candidate in kolkata municipal election)

3. Madan-Nachiketa Song Recording : খেলার গানে জুটি বাঁধলেন মদন-নচিকেতা

কলকাতা পৌরভোটের (KMC Election 2021) ঠিক আগে জুটি বাঁধলেন দুই মহারথী ৷ তাঁদের একজন রাজনীতির পুরনো খেলোয়াড় ৷ অন্যজন স্বনামধন্য শিল্পী ৷

4. Corona Update In Bengal : রাজ্যে কমল করোনা সংক্রমণ, বাড়ল মৃত্যু

গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 2 জনের (Two Died of corona in Kolkata) ৷ উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের ৷ পূর্ব বর্ধমানে 2 জন প্রাণ হারিয়েছেন৷ দক্ষিণ দিনাজপুর, হুগলি ও দক্ষিণ 24 পরগনা 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

5. COVID Variant Omicron: ওমিক্রন না মিললেও দিল্লি থেকে আন্তর্জাতিক উড়ান ঘিরে অনিশ্চয়তা

করোনার নয়া রূপ ওমিক্রন-কে (COVID Variant Omicron) ঘিরে উদ্বেগ বাড়লেও, গত দু’দিনে ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ দেশ থেকে আসা কোনও বিদেশি নাগরিকের শরীরে এই সংক্রমণ ধরা পড়েনি বলে জানাল দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ।

6. Lakshmir Bhandar Scam : শতাধিক মহিলার লক্ষীর ভান্ডারের টাকা তৃণমূল নেতার স্ত্রী'র অ্যাকাউন্টে, অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য

বাদুড়িয়ার জগন্নাথপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান হাসানুর জামানের স্ত্রী ইরানি ইয়াসমিনের নামে যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, সেখানে সম্প্রতি ১৩৪ জন মহিলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢুকেছে বলে অভিযোগ (Lakshmir Bhandar Scam applicants) ৷

7. Narendra Modi in COVID Meeting: ওমিক্রন নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ, মাস্ক এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখায় জোর মোদির

ভয় ধরাচ্ছে নোভেল করোনা ভাইরাসের নয়া রূপ ওমিক্রন (Omicron Covid Variant) । তা নিয়ে জরুরি বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi in COVID Meeting) ।

8. KMC Election 2021: 21 ডিসেম্বর কলকাতা পৌরনিগম নির্বাচনের গণনা, বিজ্ঞপ্তি জারি কমিশনের

বিজ্ঞপ্তি জারি করে কলকাতা পৌরনিগম নির্বাচনের গণনার দিন ঘোষণা করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন (KMC Election 2021) ৷ 21 ডিসেম্বর হবে 144টি ওয়ার্ডের ভোট গণনা (KMC elections Counting on 21st December) ৷

9. KMC Election 2021: বামেদের জোটবার্তায় সাড়া না দিয়ে কলকাতার পৌরভোটে প্রার্থী দিচ্ছে কংগ্রেস

বামেদের দেওয়া জোটবার্তাকে পাশে সরিয়ে কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে প্রার্থী দিতে চলেছে কংগ্রেস (Congress to Announce Name of Candidates for Kolkata Municipal Election) ৷

10. Aayna 2021 : তেলেঙ্গানা-বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মিলে গেল দুই রাজ্যের সংস্কৃতি

26-28 নভেম্বর, হায়দরাবাদের প্রসাদ প্রিভিউ থিয়েটার যেন কলকাতার নন্দন ৷ এখানেই বসেছে চতুর্থ তেলেঙ্গানা বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের (Telangana Bengali Film Festival) আসর ৷