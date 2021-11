1. Lalu Prasad Yadav Health Condition : অসুস্থ আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব, ভর্তি দিল্লির এইমসে

অসুস্থ আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব ৷ তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে দিল্লির এইমসে ৷ জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় হঠাৎই অসুস্থ বোধ করেন লালুপ্রসাদ যাদব ৷ এরপরেই তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, জ্বর রয়েছে বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদের ৷ সঙ্গে রয়েছে মাথা ঘোরানোর সমস্যা ৷

2. Kolkata Corporation Election 2021 : কলকাতায় ফিরহাদ-সহ 6 বিধায়ককে ফের প্রার্থী করল তৃণমূল

কলকাতা পৌরনিগমের ভোটে (Kolkata Corporation Election 2021) ফিরহাদ হাকিম-সহ 6 বিধায়ককে ফের প্রার্থী করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷

3. Left Candidates for Kolkata Corporation Election 2021: 17 আসন ছেড়ে রেখে কলকাতা পৌরভোটে বামেদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ

বামেদের প্রার্থী তালিকায় (Left Front candidate list) মহিলাদের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছে 58 ৷ তালিকায় সংখ্যালঘু মুখ 18 ৷

4. Minister Biplab Mitra Injured : তৃণমূলের যোগদান কর্মসূচির মঞ্চ ভেঙে আহত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র

তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান কর্মসূচিতে (TMC Joining Program ) বিপত্তি ৷ অনুষ্ঠান মঞ্চ ভেঙে গুরুতর জখম হলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র (Biplab Mitra Injured) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে ৷ ঘটনায় তৃণমূলের আরও কয়েকজন স্থানীয় নেতা মন্ত্রী আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷

5. Vladimir Putin to Visit India : ভারতে আসছেন পুতিন, দু’বছর পর ফের মোদির সঙ্গে বৈঠক

2019 সালে এই দুই রাষ্ট্রনেতা ব্রিকস সম্মেলন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের (Russian President Vladimir Putin) দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয় ৷ তার পর আবার দু’জনের মধ্যে বৈঠক হবে (Modi-Putin Meeting) ৷

6. Corona Update in Bengal: রাজ্যে কমল করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু

গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 3 জনের (Three Died of corona in Kolkata) ৷ উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের ৷ হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুরে 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

7. Kolkata Corporation Election 2021 : হয়নি প্রার্থী ঘোষণা, তার আগেই কলকাতায় পৌরভোটের প্রচার শুরু বিজেপির

কলকাতা পৌরনিগম ভোটের (Kolkata Corporation Election) দিন ঘোষণা হয়েছে বৃহস্পতিবার ৷ তার পরের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল বিজেপি'র দেওয়াল লিখন ও প্রচার (BJP Starts Campaign) ৷ কলকাতার পৌর ভোটের জন্য বিজেপি এখনও প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেনি৷ কিন্তু শুক্রবারই 23 নম্বর ওয়ার্ডে গণেশ টকিজ মোড়ে বিজেপি'র কো-অর্ডিনেটর বিজয় ওঝার নেতৃত্বে শুরু হয়ে গিয়েছে গেরুয়া শিবিরের দেওয়াল লিখন ৷

8. Mamata Banerjee on Constitution Day : সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব স্মরণ করালেন মমতা

আজ সংবিধান দিবস (Constitution Day 2021) ৷ সেই উপলক্ষ্যেই অনেকেই দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনেকেই ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷

9. New Variant of COVID: ডেল্টার চেয়েও ভয়ঙ্কর, করোনার নয়া রূপ ঘিরে আতঙ্ক

দক্ষিণ আফ্রিকা, বৎসোয়ানা এবং হংকং মিলিয়ে ইতিমধ্যে শতাধিক মানুষের শরীরে বি.1.1.529 -র (Novel Coronavirus New Variant) উপস্থিতি মিলেছে । মূলত দক্ষিণ আফ্রিকা (South African Variant of Coronavirus) থেকেই পর্যটকরা এই দুই দেশে করোনার নয়া রূপ বয়ে এনেছেন বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে ।

10. Primary Teachers Recruitment : সার্টিফিকেট না পাওয়া টেট উত্তীর্ণদের আবেদনপত্রের টাকা ফেরৎ কিনা জানতে চাইল হাইকোর্ট

প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণদের মধ্যে যাঁদের প্রশিক্ষণ নেই, তাঁদের সার্টিফেকেট দিতে চাইছে না প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ । সেই প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট বোর্ডের কাছে জানতে চেয়েছে, যাঁদের শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে না তাঁদের আবেদনপত্রের টাকা বোর্ড ফেরত দেবে কি না ? মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে আগামী শুক্রবার (Primary Teachers Recruitment case) ৷