মঙ্গলবার রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাসের সঙ্গে রাজভবনে বৈঠক করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (dhankhar-state election commissioner meeting) ৷ তার পরই তিনি জানান, এক সঙ্গে পৌরভোট করা হোক ৷

2. Mamata Banerjee Wants to Go to Haryana: "ডাকলে আমি হরিয়ানাতেও যাব", দিল্লি থেকে ঘোষণা মমতার

তাঁর লক্ষ্য যে এবার দিল্লি তথা উত্তর ভারত ফের একবার তা বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে মমতার উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দেন হরিয়ানার প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা অশোক তানওয়ার (Ashok Tanwar) ৷

3. Dubrajpur TMC Clash : তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে রণক্ষেত্র দুবরাজপুর, চলল গুলি-বোমা

প্রথমে পুলিশ গ্রামে ঢুকতে সাহস দেখায়নি ৷পরে কমব্যট ফোর্স-সহ বিরাট পুলিশ বাহিনী গ্রামে পৌঁছায়। ঘটনায় দু'পক্ষের ৬ জন জখম হয় ৷

4. Road Accident at Mayo Road : ভর সন্ধ্যায় মেয়ো রোডে দুর্ঘটনা, আহত 7

মেয়ো রোডে (Mayo Road) বাসের (Bus) ধাক্কা বাইক, স্কুটি, গাড়িতে ৷ আহত সাত ৷

5. Corona Update in Bengal : রাজ্যে বাড়ল করোনা সংক্রমণ, গত চব্বিশ ঘণ্টায় মৃত 10

গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের (Four Died of corona in Kolkata) ৷ উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, দক্ষিণ দিনাজপুর ও হুগলিতে 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

6. Kirti Azad joins TMC : দেশকে সঠিক দিশা দেখাতে মমতাকে প্রয়োজন, তৃণমূলে যোগ দিয়ে জানালেন কীর্তি

কীর্তি আজাদ কপিল দেবের বিশ্বকাপ জয়ী দলের ক্রিকেটার ছিলেন ৷ তিনি আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান (Kirti Azad joins TMC) করলেন ৷

7. FIR filed against Kangana : শিখ ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত, ফের এফআইআর দায়ের কঙ্গনার নামে

গত 20 নভেম্বর অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কৃষি আইন বিল প্রত্য়াহার ঘোষণার পরদিন ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে কঙ্গনা ভারতের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির (Indira Gandhi) নাম না করেই খালিস্তানি জঙ্গিদের কথা টেনে আনেন ৷

8. SSC Group-D Recruitment Corruption : এসএসসি গ্রুপ-ডি’র নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ডিভিশন বেঞ্চে আপিল রাজ্যের

এসএসসি’র গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য ৷ আগামিকাল ওই মামলার শুনানি ৷

9. KL Rahul Ruled Out: চোটের কারণে কানপুর টেস্টে নেই রাহুল

চোট পেয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কানপুর টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন ওপেনার কে এল রাহুল (K L Rahul Ruled Out from Frist Test) ৷

10. Rahul Gandhi Close Associate to join TMC : তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন রাহুল ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ

কংগ্রেস নেতা কীর্তি আজাদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে (Kirti Azad to join TMC) ৷ তার সঙ্গে জানা যাচ্ছে, কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ অশোক তানওয়ারও (Former Congress MP Ashok Tanwar) যোগ দিতে চলেছেন তৃণমূলে ৷