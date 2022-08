1. Kunal over Partha: পার্থকে আক্রমণের একদিন পরই কুণাল বললেন 'একটি শব্দও বলব না'

পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ইডি জেরা করা এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের পর থেকে তিনিই প্রথম দলের পক্ষ থেকে মত প্রকাশ করছিলেন ৷ নিজের জেল-জীবনের কথা মনে করে পার্থকে আক্রমণও করেন কুণাল ৷ কিন্তু শনিবারই তিনি কিছু বলতে চাইলেন না (Kunal over Partha) ?

2. Shootout at Park Street: অপারেশন 'মোজো' শেষে বাহিনীকে কুর্নিশ নগরপালের

শনিবার ভরসন্ধ্যায় গুলি চলেছে ভারতীয় জাদুঘরের (Indian Museum) সিআইএসএফ ব্যারাকে ৷ অক্ষয়কুমার মিশ্র নামে এক সিআইএসএফ জওয়ান এদিন (CISF) একে-47 থেকে গুলি চালান বলে জানা গিয়েছে ৷ এই ঘটনায় নিহত হয়েছেন একজন ৷ অভিযুক্ত জওয়ানকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ ৷ ঘটনার পর গোটা কলকাতা পুলিশ বাহিনীকে কুর্নিশ জানিয়েছেন নগরপাল (Commissioner of Police Appreciated the Force)।

3. Park Street Firing: সহকর্মীদের গুলি চালিয়েও 'নির্লিপ্ত' অক্ষয়

পুলিশের একটি সূত্রের দাবি,সহকর্মীকে হত্যার পর অক্ষয় যে অনুতপ্ত হয়েছেন তা তাঁর আচরণ থেকে বোঝা যায়নি । আজই তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে (Park Street firing incident) ।

4. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একনজরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷

5. West Bengal Weather Update: কাল থেকেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

রাজ্যে বর্ষা এলেও দক্ষিণবঙ্গ বঞ্চিত থেকেছে ৷ এবার আশার কথা শোনালো আবহাওয়া অফিস ৷ বঙ্গোপসাগরের উপরে নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (West Bengal Weather Update) ৷

6. Jagdeep Dhankhar: মার্গারেট আলভাকে হারিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়

শনিবার সকাল থেকে সংসদে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে ভোটগ্রহণ হয় (Vice President Election 2022) ৷ ভোটের লড়াইয়ে এগিয়ে ছিলেন এনডিএ-র প্রার্থী জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar) ৷ গণনা শেষে দেখা গেল তিনিই জিতেছেন ৷

7. Dengue Report of Kolkata: ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া সংক্রমণে ‘ভয়াবহ’ পরিস্থিতি মেয়রের ওয়ার্ডে ! রিপোর্ট পৌরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের

কলকাতায় ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার পরিস্থিতি ভয়াবহ ৷ কলকাতা পৌরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রকাশিত রিপোর্টে এমনটাই বলা হয়েছে ৷ সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি খোদ মেয়রের ওয়ার্ডেই বলে জানা গিয়েছে (Terrible Situation of Dengue and Malaria Infection in Mayor Firhad Hakim Ward) ৷

8. Nabanna Smart Gate: নবান্নে বসছে স্মার্ট গেট, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় জোর পুলিশের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) নিরাপত্তা আঁটোসাটো করতে উদ্যোগী পুলিশ প্রশাসন ৷ রাজ্য প্রশাসনের সদর দফতর নবান্নের (Nabanna) প্রবেশ পথে বসানো হচ্ছে 'স্মার্ট গেট' (Smart Gate) ৷

9. Alia poses with Ranbir: অনুরাগীদের সুখবর শোনানোর পর প্রথমবার একসঙ্গে দেখা মিলল 'রণলিয়া'-র

মা হওয়ার খবর সামনে আসার পর থেকে একসঙ্গে ক্য়ামেরার সামনে দেখা যায়নি রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাটকে ৷ অবশেষে শনিবার একসঙ্গে ক্যামেরাবন্দি হলেন এই পাওয়ার কাপেল (Alia Bhatt Spotted with Ranbir Kapoor) ৷

10. Esha Gupta: কিলার লুকে র‍্যাম্পে ঝড় তুললেন ঈশা, দেখুন ভিডিয়ো

শুক্রবার মুম্বাইয়ের একটি ফ্যাশন গালায় হাজির হলেন অভিনেত্রী ঈশা গুপ্তা (Esha Gupta at fashion show) ৷ ফের একবার কিলার লুকে সকলকে ঘায়েল করলেন অভিনেত্রী ৷ তাঁর বোল্ড পোশাকে কুপোকাত নেটপাড়া ৷