1. জগদীপ ধনকড় না মার্গারেট আলভা ? সকাল দশটায় সংসদে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

আজ দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৷ 10 অগস্ট বর্তমান উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৷ তারপর দিনই শপথ নেবেন নতুন উপ-রাষ্ট্রপতি ৷ আজই জানা যাবে পরবর্তী উপ-রাষ্ট্রপতির নাম (Vice Prez Election) ৷

2. BJP Attack Congress: অযোধ্যা দিবসে কালো পোশাকে প্রতিবাদে কংগ্রেস, কড়া আক্রমণ শাহ-যোগীর

একাধিক ইস্যুতে শুক্রবার পথে নেমেছিল কংগ্রেস ৷ কিন্তু কালো পোশাক পরে প্রতিবাদ করায় গেরুয়া শিবিরের কড়া তোপের মুখে পড়তে হল কংগ্রেস নেতাদের (Saffron camp attacked Congress for wearing black dress on Ayodhya Diwas)

3. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত ? বাজারদরের খুঁটিনাটি রইল একনজরে (Market Price in Kolkata)৷

4. West Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, দক্ষিণবঙ্গে ঝেঁপে বৃষ্টি

বর্ষার এলেও ঠিকঠাক বৃষ্টি হয়নি দক্ষিণবঙ্গে ৷ জুন-জুলাইয়ে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে ৷ এবার দক্ষিণবঙ্গের জন্য আশার কথা শোনাল আলিপুর হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

5. Har Ghar Tiranga: ইন্দো-চিন সীমান্তে দেশের শেষ গ্রাম, মানায় উড়বে তেরঙা

গ্রামটি দেশের একেবারে শেষতম ৷ উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় অবস্থিত ৷ এর সঙ্গে রয়েছে চিন সীমান্ত ৷ এখানেও উড়বে ভারতের জাতীয় পতাকা ৷ তুঙ্গে প্রস্তুতি (Har Ghar Tiranga) ৷

6. Chinsurah TMC MLA: বিজেপি কর্মীদের লাঠিপেটা করলেন তৃণমূল বিধায়ক !

বিজেপি'র অভিযোগ, চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে শুক্রবার তাঁদের কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয় ৷ পালটা তৃণমূল বিধায়কের অভিযোগ, তাঁকে নিগৃহ করা হয়েছে (allegation against Chinsurah TMC MLA) ৷

7. Mamata-Modi Meeting: মোদির সঙ্গে বৈঠকে বকেয়া জিএসটি মেটানোর দাবি মমতার

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবনে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ সূত্রের দাবি, এই একান্ত বৈঠকে রাজ্যের বকেয়া জিএসটি (GST Dues)-সহ নানা ইস্যুতে দুই প্রশাসনিক প্রধানের মধ্যে আলোচনা হয় ৷

8. Kulpi Issue: নন্দনে 'কুলপি'র জায়গা পাওয়া না-পাওয়া ঘিরে ইটিভি ভারতকে অসম্মান প্রযোজকের

নন্দনে 'কুলপি' ছবির জায়গা পাওয়া না-পাওয়া ঘিরে ইটিভি ভারতের সাংবাদিককে অসম্মান প্রযোজকের ৷ 'কুলপি'(Dwarfs Love Story Kulpi ) নন্দন প্রেক্ষাগৃহে জায়গা না-পাওয়ায় প্রথমে সোশাল মিডিয়ায় পরে ইটিভি ভারতের কাছে ক্ষোভ উগরে দেন পরিচালক ৷ এরপর দিন নন্দনে জায়গা পায় ছবিটি ৷ সেই খবরও প্রকাশিত হয় সংবাদমাধ্যমে ৷ বর্ষালির এই ক্ষোভ সামনে আসতে না-আসতেই এবার নড়েচড়ে বসে নন্দন কর্তৃপক্ষ। এই কথায় আপত্তি তুলেছেন প্রযোজক । তাঁর দাবি, তিনি নিজের সুপারিশে জায়গা করে নিয়েছেন নন্দনে ৷ শুধু তাই নয়, ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে গালিগালাজও করেন তিনি ৷

9. CWG 22: সোনার 'হ্যাটট্রিক' করলেন বজরং-সাক্ষী-দীপক! কমনওয়েলথে রাজ ভারতীয় 'পালোয়ান'দের

অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে পোডিয়ামের মাঝখানটাই বরাদ্দ ছিল অংশু মালিকের জন্যও । সবমিলিয়ে শুক্রবারের চাঁদনি রাতে উজ্জ্বল হয়ে রইলেন দেশের মল্লযোদ্ধারা (Hat Trick Of Gold Medals For India In Wrestling ) ।

10. Byomkesh Hotyamancha: একসঙ্গে প্রথম কাজ, জমাটি আড্ডায় অরিন্দম-পাওলি

প্রথমবার অরিন্দম শীলের ছবিতে কাজ করলেন পাওলি দাম । শুধু তাই নয়, প্রথমবার তিনি অভিনয় করলেন ব্য়োমকেশের কোনও গল্পে ৷ 'ব্যোমকেশ হত্যামঞ্চ'-তে সুলোচনার চরিত্রে অভিনয় করেছেন পাওলি । একে অপরের সঙ্গে প্রথম কাজ নিয়ে বেশ আপ্লুত পাওলি ও অরিন্দম ৷ দু'জনেই তুলে ধরলেন টুকরো টাকরা নানা গল্প ৷ ধরা পড়ল ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় (Arindam Sil And Paoli Dam on Byomkesh Hotyamancha)।