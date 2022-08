1. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বুঝেশুনে বাজারটা সেরে ফেলতে পারেন ৷

2. West Bengal Weather Update: অগস্টেও বাড়তি বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই, বঙ্গে বর্ষা-বঞ্চনা

বর্ষা এলেও জুন-জুলাইতে রাজ্যের দক্ষিণভাগে তেমন একটা বৃষ্টি হয়নি ৷ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উত্তরের ভাগ্যে তাও কিছুটা বৃষ্টি জুটেছে ৷ নতুন মাসের শুরুতে হাওয়া অফিস আরও মন খারাপের কথাই জানাল (West Bengal Weather Update) ৷

3. 5G Rollout: '5জি প্রযুক্তি সম্পূর্ণ দেশের নিজের, দুনিয়ায় ভারতই প্রথম': মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর

দেশে সম্প্রতি 5জি স্পেকট্রামের নিলামে রিল্যায়ান্সের জিও সংস্থাটি এই স্পেকট্রাম কিনেছে, যেখানে তাদের অংশীদারি 50 শতাংশেরও বেশি ৷ জিও, এয়ারটেল এবং আরও বেশ কিছু কোম্পানি খুব তাড়াতাড়ি দেশবাসীকে 5জি ইন্টারনেট পরিষেবা দেবে (5G Rollout) ৷

4. Bengal Teacher Recruitment Scam: 'শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে কড়া পদক্ষেপ নিন', মমতাকে খোলা চিঠি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠির শুরুতেই, রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান (Dharmendra Pradhan writes letter to Mamata Banerjee) ৷ এর সঙ্গে যে পড়ুয়া ও সমাজের ভবিষ্যৎ জড়িত তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷

5. CWG 2022: টেবিল টেনিসের হাত ধরে ষষ্ঠদিন দ্বিতীয় সোনা ভারতের ঝুলিতে

লন বোলসে ঐতিহাসিক জয়ের পর একইদিনে আরও একটি স্বর্ণপদক ঘরে তুলল ভারত (India Men's TT Team Wins Gold)৷ সিঙ্গাপুরকে 3-1 ব্যবধানে হারিয়ে সোনা জিতল ভারতের ছেলেদের টেবিল টেনিস দল। কমনওয়েলথ গেমসে এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে পঞ্চম সোনা পেল ভারত ৷

6. Shoe Hurling Incidents: পার্থই একা নন, জুতো উড়ে এসেছে এই খ্যাতনামাদের দিকেও

পার্থ চট্টোপাধ্যায় একা নন, 'প্রতিবাদের জুতো' উড়ে এসেছে আরও বেশ কয়েকজন নামী ব্যক্তিত্বদের দিকে ৷ জেনে নেওয়া যাক সেইসব ঘটনা (from Manmohan Sing to Rahul Gandhi many known perosonalities have been the victim of shoe hurling incident) ৷

7. Companies Shut Down in India: গত দু'বছরে দেশে বন্ধ হয়েছে 60 হাজারের বেশি সংস্থা, জানাল কেন্দ্র

কেন্দ্রের দাবি, করোনার কারণে গত 2 বছরে দেশে 60 হাজারের বেশি সংস্থা বন্ধ হলেও (Companies Shut Down in India), 3 লাখের বেশি সংস্থা নথিভুক্ত হয়েছে ৷

8. Emami East Bengal: 'ইস্টবেঙ্গল এবং ইমামির একে অপরকে প্রয়োজন', চুক্তি সম্পাদন করে সমর্থকদের আশ্বাস আদিত্য আগরওয়ালের

মঙ্গলবার কলকাতার এক হোটেলে চুক্তি সইয়ের পাশাপাশি ইমামি ইস্টবেঙ্গলের (Emami East Bengal) লোগো প্রকাশ করা হল । ইস্টবেঙ্গলের শেয়ার 23 শতাংশ, 77 শতাংশ শেয়ার নিজেদের কাছে রাখছে ইমামি । বোর্ডে থাকছেন সাত জন ইমামির প্রতিনিধি আর ইস্টবেঙ্গল থেকে থাকছেন তিন প্রতিনিধি ।

9. PM Modi Announces Compensation: চ্যাংড়াবান্ধায় বিদ্যুৎস্পষ্ট হওয়ার ঘটনায় আর্থিক সাহায্য ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

রবিবার রাতে কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধায় বিদ্যুৎস্পষ্ট হয়ে 10 জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয় । আহত হন 16 জন ৷ ওই ঘটনায় নিহতদের পরিবার ও আহতদের জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Prime Minister Narendra Modi) দফতর থেকে ৷

10. Child With Mother Corpse: মায়ের মৃতদেহ আঁকড়ে 5 বছরের শিশু, দৃশ্যের সাক্ষী ভাগলপুর স্টেশন

বিহারের ভাগলপুর স্টেশনে মায়ের মৃতদেহের সঙ্গে শিশুর শুয়ে থাকার দৃশ্য ধরা পড়েছে (Child With Mother Corpse) ৷ যদিও তাদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানা যায়নি ৷