1. Al-Qaeda chief Death: মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত আল-কায়দা প্রধান, ঘোষণা বাইডেনের

কাবুলে মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত আল-কায়দা প্রধান আয়মান আল-জাওয়াহিরি (Ayman al-Zawahiri killed in Drone strike by US) ।

2. Al-Qaeda Chief Killed: "দীর্ঘদিন ধরে এই বিচারের অপেক্ষায় ছিলাম", লাদেন-সহকারী জাওয়াহিরির নিকেশে বাইডেন

9/11, যা আসলে একটা তারিখ ৷ আল-কায়দার হামলায় ধ্বংস হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, পেন্টাগন ৷ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল আমেরিকার আকাশ ৷ এর মূল চক্রী ওসামা বিন লাদেন খতম হয়েছিল প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জমানায় (Al-Qaeda Chief Killed) ৷

3. MP Dead Body Controversy: আদিবাসী মহিলার দেহ মোটরবাইকে বেঁধে 80 কিলোমিটার পাড়ি ছেলের !

আদিবাসী মহিলার দেহ মোটরবাইকে বেঁধে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন ছেলে ! মধ্যপ্রদেশের এই ঘটনা নিয়ে শুরু নয়া বিতর্ক (MP Dead Body Controversy) ৷

4. Abhishek Banerjee: পঞ্চায়েতে বল প্রয়োগ নয়, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের পক্ষে সাওয়াল অভিষেকের

তৃণমূল সূত্রে খবর, সোমবারের সাংগঠনিক বৈঠকে ঠিক হয়েছে উত্তরবঙ্গে বিজেপি'র সংগঠনকে রুখে দিতে দলের শক্তি আরও বাড়াতে হবে ৷ তবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথাও বলেছেন অভিষেক (TMC General Secretary Abhishek Banerjee) ৷

5. Partha-Arpita: লকআপে পার্থ-অর্পিতার গতিবিধির উপর সর্বক্ষণ নজর রাখছে দুটি সিসিটিভি ক্যামেরা !

সোমবার সকাল থেকেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়(Partha Chatterjee) এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে(Arpita Mukherjee) পৃথক পৃথক লকআপে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন ইডির গোয়েন্দারা ।

6. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একনজরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷

7. Rajib Kumar: তোলা চাওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার ঝাড়খণ্ডের আইনজীবীকে 6 দিনের পুলিশ হেফাজত

তোলা আদায়ের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া ঝাড়খণ্ডের আইনজীবী রাজীব কুমারকে 6 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিল ব্যাঙ্কশাল আদালত (Six Day Police Custody for Jharkhand Lawyer Rajib Kumar) ৷ কলকাতার ব্যবসায়ীকে ব্ল্যাকমেল করে 4 কোটি টাকা চাওয়ার অভিযোগে তাঁকে হাতেনাতে ধরে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ ৷

8. Money Recovery: ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস বিধায়কদের থেকে টাকা উদ্ধারের নেপথ্যে বিজেপি-যোগ ?

শনিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার পাঁচলায় একটি গাড়ি থেকে 49 লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ ৷ ওই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ঝাড়খণ্ডের তিন কংগ্রেস বিধায়ককে (Jharkhand Three Congress MLA) ৷

9. Royal Bengal Tiger: এবার হিঙ্গলগঞ্জে দেখা মিলল দক্ষিণরায়ের

সুন্দরবন ঘুরতে গিয়ে বাঘ দেখতে না পেয়ে হতাশ হননি এইরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া দায় ৷ সচরাচর পর্যটকদের দেখা দেন না ‘বাঘ মামা‘ ৷ রয়্যাল বেঙ্গল দর্শনে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসার গল্প পর্যটকদের মুখে প্রায়শই শোনা যায় ৷

10. SFI March for Education: জাতীয় শিক্ষানীতি বিরুদ্ধে শ্রীনগর থেকে শুরু হল এসএফআইয়ের ‘মার্চ ফর এডুকেশন’

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ‘মার্চ ফর এডুকেশন’ কর্মসূচির সূচনা করল এসএফআই (SFI Jatha March for Education Against National Education Policy Starts from Srinagar) ৷