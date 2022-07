1. Market Price in Kolkata: রবিবারের বাজারে মাছ-মাংস-সবজির দাম কত ? রইল কলকাতার বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Sunday Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

2. West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শুরুতে উত্তরে বাড়বে বৃষ্টি, দক্ষিণে আশা নেই

ভরা বর্ষার মরশুমেও দক্ষিণের আকাশ মেঘলা ৷ কয়েক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিচ্ছে হাওয়া অফিস ৷ মৌসুমী অক্ষরেখা অনেকটা দক্ষিণে থাকায় দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তিকর গরম ৷ তবে উত্তরে ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে (West Bengal Weather Update) ৷

3. Agnipath Recruitment Scheme: তরুণ অগ্নিবীর প্রার্থীদের প্রি-ট্রেনিং শুরু জম্মু-কাশ্মীরে

অগ্নিপথ প্রকল্পের আওতায় চাকরি প্রার্থীদের প্রি-ট্রেনিং দেওয়া শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী ৷ জুন মাসের মাঝামাঝি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে (স্থল, জল, বায়ু) জওয়ান নিয়োগের এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন (Agnipath Recruitment Scheme) ৷

4. Vice President Election 2022: ‘কৃষক পুত্র’ ধনকড়কে অভিনন্দন মোদির, ‘আনুগত্যের পুরস্কার’ বলে কটাক্ষ তৃণমূলের

আগামী 6 অগস্ট উপ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (Vice President Election 2022) ৷ মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন ৷ তার আগে আজ জগদীপ ধনকড়ের নাম (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) উপ-রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হিসেবে বিজেপির তরফে ঘোষণা করা হল ৷

5. Suvendu Slams Mamata: আদিবাসী বিরোধী বলেই দ্রৌপদীকে সমর্থন নয় মমতার, দাবি শুভেন্দুর

আগামী সোমবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (President Election 2022) ৷ এনডিএ-র প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুর (Droupadi Murmu) সঙ্গে লড়াই বিরোধীদের প্রার্থী যশবন্ত সিনহার (Yashwant Sinha) ৷ এই পরিস্থিতিতে সোমবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) দাবি, আদিবাসী বিরোধী হওয়ায় দ্রৌপদী মুর্মুকে সমর্থন করছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

6. Doctors on Covid: রাজ্যজুড়ে বাড়ছে করোনা, সরকারের অসেচতনতাকেই দুষছেন চিকিৎসকরা

ক্রমশ করোনা গ্রাফ উর্দ্ধমুখী । তাতেও স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত সঠিক নয় ৷ এমনটাই বার্তা দিচ্ছেন চিকিৎসকরা । ইতিমধ্যেই ফের দৈনিক সংক্রমণ 3 হাজার পার করেছে । পাশাপাশি বাড়ছে মৃত্যুও ।

7. Silver Point School: বেঙ্গল বোর্ড ছেড়ে দিল্লি বোর্ডের হাত ধরল সিলভার পয়েন্ট স্কুল

25তম জন্মদিনে বেঙ্গল বোর্ড থেকে সিবিএসই বোর্ডের হাত ধরল সিলভার পয়েন্ট স্কুল (Silver Point School Left WBBSE) । এতদিন ধরে এই স্কুল চলছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের অন্তর্গত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হিসাবে ।

8. Etv Bharat Horoscope for 17th July: দীর্ঘ দিনের ফেলে রাখা কাজ শেষ কারার শুভ সময় জানতে চোখ রাখুন রাশিফলে

প্রতিটি নতুন দিন নতুন পাঠ শেখায় ৷ আগের দিনের ভুল শুধরে নিয়ে নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগ দেয় ৷ এই সুযোগ ও সাফল্য নির্ভর করে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের উপর ৷ কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 17th July) ৷

9. Optimistic Virat Kohli: ‘দৃষ্টিভঙ্গি'! ব্যাডপ্যাচ কাটাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় অর্থবহ পোস্ট বিরাটের

সোশ্যাল মিডিয়ায় মোটিভেশন্যাল পোস্ট বিরাট কোহলির (Optimistic Social Post of Virat Kohli Amidst Prolonged Lean Patch With Bat) ৷ যা এখন চর্চার বিষয়বস্তু বিরাটের অনুরাগী থেকে সমালোচক সকলের মধ্যে ৷ ম্যাঞ্চেস্টারে তৃতীয় ওয়ান ডে-র আগে বিরাটের একটি ছবিকে ঘিরে যত আলোচনা এবং শোরগোল ৷

10. 21 July TMC rally: বাড়ছে করোনা, তৃণমূলের 21 জুলাই সমাবেশ ভার্চুয়ালি করার দাবিতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

21 জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের মেগা ইভেন্ট 'শহিদ দিবস'-এর অনুষ্ঠান (plea in Calcutta HC Demanding virtual TMC Rally on 21 July) ভার্চুয়ালি করার দাবিতে জনস্বার্থ মামলা কলকাতা হাইকোর্টে ৷ ডাক্তার সঞ্জীবকুমার মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি হাইকোর্টে এই মামলা দায়ের করেছেন ৷