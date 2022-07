1. CJI NV Ramana live: মিলপিটাসের ইন্ডিয়া কমিউনিটি সেন্টারে ভারতের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা

মিলপিটাসের ইন্ডিয়া কমিউনিটি সেন্টারে বক্তব্য রাখছেন দেশের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা (CJI NV Ramana live) । সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়...

2. West Bengal Weather Update: দক্ষিণে সতর্কতা, উত্তরে স্বস্তি ! দুই জলচ্ছবি বঙ্গের বর্ষার ক্যানভাসে

আলিপুর আবহাওয়া সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সতর্কতা দিলেও তা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, বর্ষার প্রত্যাশিত ধারাস্নান নয় (West Bengal Weather Update)।

3. Manipur Landslide: ফিরছে টুপুল ধসে মৃত সেনাদের দেহ, শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তৈরি পাহাড়

বুধবার, 29 জুন রাতে প্রবল বৃষ্টিতে মণিপুরের টুপুল রেলওয়ে নির্মাণস্থলে ধস নামে ৷ চাপা পড়ে মৃত্যু হয় স্থানীয়-সহ বহু সেনা জওয়ানের ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকে দার্জিলিং ও সিকিমের বাসিন্দা ৷ মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন ৷ আজ সকালে মণিপুর থেকে শবদেহ আসছে শিলিগুড়িতে (Manipur Landslide) ৷

4. Udaipur Murder Incident: উদয়পুর হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত বাইকের নম্বর প্লেট 26/11, ঘটনায় মুম্বই-হামলা যোগ !

নূপুর শর্মার বক্তব্যের সমর্থনে পোস্ট করায় উদয়পুরে দরজিকে হত্যার পর যে বাইকে করে দুই অভিযুক্ত পালিয়েছিল, তার নম্বর প্লেটে জ্বলজ্বল করছে 2611 সংখ্যাটি (Udaipur murder accused fled in bike with 2611 as number plate) ৷

5. Corona Update in Bengal: রাজ্যে ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, 1700 ছাড়াল আক্রান্তের সংখ্যা

বঙ্গে প্রতিনিয়ত বাড়ছে করোনা সংক্রমণ (Corona Update in Bengal) ৷ গত 24 ঘণ্টায় 215 জন বেড়ে সতেরোশোর গণ্ডি ছাড়াল রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৷ দৈনিক সংক্রমণের পাশাপাশি বাড়ছে সংক্রমণের হারও ৷ এ হেন সংক্রমণ বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন চিকিৎসকমহল ৷

6. Kolkata ISKCON Rath Yatra 2022: কলকাতার ইসকনে রথযাত্রার সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতার ইসকন মন্দিরে রথের রশিতে টান দিয়ে রথযাত্রার সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Kolkata ISKCON Rath Yatra 2022) ৷ রথের সঙ্গে বেরোল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ৷

7. ETV Bharat Horoscope for 2nd July : কাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে, জানুন রাশিফলে

দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হবে কারোর ৷ আবার কেউ নতুন উদ্যোমে শুরু করবেন সব কিছু ৷ কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 2nd July ) ৷

8. IND vs ENG 5th Test: পন্থের রাজকীয় শতরান, এজবাস্টনে প্রাথমিক বিপর্যয় সামলে লড়াইয়ে ভারত

টস জিতে ব্যাট করতে পাঠিয়ে ভারতকে ফাঁদে ফেলার যে ফন্দি বেন স্টোকস এঁটেছিলেন, তাতে প্রাথমিকভাবে সফল হলেও ষষ্ঠ উইকেটে ঋষভ পন্থ-রবীন্দ্র জাদেজা জুটি এসে ঘেঁটে দিল ইংল্যান্ডের সব পরিকল্পনা ৷ সহ-অধিনায়ক পন্থের রাজকীয় শতরানে প্রাথমিক বিপর্যয় সামলে ঘুরে দাঁড়াল টিম ইন্ডিয়া (India fight back as Rishabh Pant hits century at Edgbaston) ৷

9. Nusrat Jahan: গয়না বিপণীর নতুন শাখা উদ্বোধনে নজর কাড়লেন নুসরত জাহান

রথ যাত্রার শুভ দিনে ক্যামেরার সামনে নজর কাড়লেন নুসরত ৷ এক স্বনামধন্য গয়না বিপণীর নতুন শাখা উদ্বোধনে হাজির হলেন অভিনেত্রী তথা সাংসদ নুসরত জাহান (Nusrat Jahan Inaugurate New Branch of Jewelry Store)।

10. National Doctors day 2022: চিনে নিন কিছু এমন টলি বলি তারকাদের, যাঁরা পেশায় ডাক্তার কিন্তু নেশায় শিল্পী

অনুপ কুমারের 'পলাতক' ছবির কবিরাজের কথা মনে আছে ? সেই যিনি পেশায় চিকিৎসক আর নেশায় নাট্যকর্মী তথা অভিনেতা ৷ এমন উদাহরণ কিন্তু বলিউড এবং টলিউডেও কম নেই ৷ আসুন চিনে নিই কয়েকজন অভিনেতাকে যাঁরা ভাল চিকিৎসকও...