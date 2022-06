বিহারের দ্বারভাঙায় অগ্নিপথ-বিক্ষোভের মাঝে আটকে গেল স্কুলবাস । রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ বন্দি থাকার আতঙ্কে এবং জানলা দিয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে কাঁদতে শুরু করে বাচ্চারা । শেষ পর্যন্ত পুলিশের সাহায্যে বিক্ষোভের মধ্যে থেকে বাসটিকে বের করে গন্তব্যস্থলে পাঠানো হয় (School bus with children on board got stuck in the Road Blockade) ।

2. PM Modi Meets Mother : মা হীরাবেন মোদি আজ 100 বছরে, গান্ধিনগরের বাড়িতে গেলেন নরেন্দ্র মোদি

আজ মা হীরাবেন মোদি 100 বছরে পা রাখলেন ৷ শতব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর জন্মদিন ভোলেননি প্রধানমন্ত্রী ৷ সকাল সকাল গান্ধিনগরের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পৌঁছলেন ৷ মায়ের সঙ্গে পুজো সারলেন, তাঁর পা ধুয়ে সেই জল নিজের চোখে ছোঁয়ালেন ৷ মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ৷

3. J-K Police Officer Shot Dead : পুলওয়ামায় জঙ্গি আক্রমণে নিহত পুলিশ আধিকারিক

উপত্যকা এখন হত্যাপুরী ৷ পুলিশ আধিকারিকের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে আক্রমণ করল জঙ্গিরা (J-K Police Officer Shot Dead) ৷

4. Mamata Banerjee : সোমবার বিধানসভাতেই মন্ত্রিসভার বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিধানসভায় চলছে বাদল অধিবেশন (Monsoon in Bengal Assembly) ৷ এখনও পর্যন্ত অধিবেশনে উপস্থিত হননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তবে আগামী সোমবার তিনি থাকবেন বলে খবর ৷ বিধানসভাতেই তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠক করবেন (Mamata will Conduct Cabinet Meeting on Monday in Bengal Assembly) ৷

5. Agnipath Protest : বাংলায় অগ্নিপথের হিংসাত্মক বিক্ষোভ ঠেকাতে আগেই তৎপর পুলিশ

কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে হিংসাত্মক প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে ৷ সেই আন্দোলনের আঁচ যাতে বাংলায় না পড়ে তার জন্য এখন থেকেই সতর্ক রাজ্য পুলিশ (Bengal govt cautious about Agnipath protest) ৷

6. Recruitment Scam: নিম্ন আদালতে নিয়োগের পরীক্ষাতেও দুর্নীতি ! সিআইডি তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল আদালতে (Asansol District Court) কর্মী নিয়োগের পরীক্ষায় দুর্নীতির (Recruitment Scam) অভিযোগ ৷ এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)

7. Anubrata Mandal Bodyguard : সাইগেল স্পিকটি নট, 7 দিনে উদ্ধার একটি মাত্র ইলেকট্রিক বিল

সাতদিন ধরে অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেনকে জেরা করেও তার মুখ খোলাতে পারছে না সিবিআই (Silence in CBI interrogation Anubrata Mandal Bodyguard Saigal Hossain) ৷ শুক্রবার তাকে আসানসোল সিবিআই আদালতে তোলা হয় ।

8. Assembly elections in J-K : বছরের শেষে হতে চলেছে জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং (Defence Minister Rajnath Singh says Assembly elections in J-K possibly by Year-end) ।

9. NDA Exam : রাজ্যে মাত্র দু’জন, সর্বভারতীয় এনডিএ প্রবেশিকার মেরিট লিস্টে 66তম স্থানে মালদার অর্ণব

আগে দু'বার সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছিলেন তিনি । কিন্তু সফল হননি । শেষ পর্যন্ত 2021 সালে নভেম্বরে ফের সেই পরীক্ষায় বসেন । ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে গোটা দেশে 66তম স্থান অধিকার করেছে মালদার অর্ণব দাস (NDA exams merit list 66th ranked Arnab Das)।

10. East Bengal Investor Issue : চুক্তিজটে থমকে দলগঠন, ধোঁয়াশা অব্যাহত লাল-হলুদে

ইস্টবেঙ্গলে হচ্ছেটা কী ? দলবদলের প্রথম জানলা খোলার পরে এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত । কিন্তু ফুটবলার নেওয়ার কোনও খবর লাল-হলুদের তরফে ঘোষণা করা হয়নি । নতুন লগ্নিকারী ইমামি গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি ঘোষণা হওয়ার পরে কোথায় দাঁড়াল, তারও কোনও হদিশ নেই । অদ্ভুতভাবে দু'পক্ষই মুখ বন্ধ রেখেছেন, সঙ্গে বন্ধ রয়েছে দল গঠনও (East Bengal Investor Issue) ।