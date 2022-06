1. Rajnath Calls Mamata : রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী কে ? রাজধানীতে বৈঠকের পর মমতাকে ফোন রাজনাথ সিংয়ের

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে ঐক্যবদ্ধ বিরোধী শিবিরের পদপ্রার্থী কে, তা বোঝার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে গেরুয়া শিবির ৷ বুধবার রাজধানীতে তৃণমূল নেত্রীর ডাকা বৈঠকে যোগ দেয় 17 টি দলের নেতা ৷ তারপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে তাঁর মত জানতে চাইলেন রাজনাথ সিং (Rajnath Calls Mamata) ৷

2. Vaccine Against Cervical Cancer : জরায়ু ক্যানসার চিকিৎসায় নয়া দিগন্ত, বিশেষজ্ঞ কমিটির ছাড়পত্র পেল প্রথম দিশি ভ্যাকসিন

সার্ভাইকাল বা জরায়ুর ক্যানসার মোকাবিলায় ভারতের প্রথম ভ্যাকসিনটি (qHPV) তৈরি করেছে সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া । বিশেষজ্ঞ কমিটি একে ছাড়পত্র দিয়েছে ৷ 9-26 বছর বয়সী নারী-পুরুষ উভয়ই নিতে পারবে এই ভ্যাকসিন (SEC recommends First indigenous vaccine for Cervical Cancer) ।

3. Mamata-Sonia Political Relation : খাড়গেকে পাঠিয়ে কি মমতার নেতৃত্বেই আস্থা প্রকাশ সোনিয়ার ?

আগামী মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (Presidential Election 2022) ৷ তার আগে বুধবার নয়াদিল্লিতে বৈঠক করল বিরোধী (TMC Leader Mamata Banerjee) ৷ সেই বৈঠকের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর সেখানে খাড়গেকে পাঠিয়ে কি মমতার নেতৃত্বেই আস্থা প্রকাশ করলেন সোনিয়া ?

4. West Bengal Weather Update : উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিতে সতর্কবার্তা হাওয়া অফিসের, দক্ষিণে মেঘলা আকাশ

উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে পাঁচটি জেলায় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে ৷ আরও ক'দিন এমনটাই চলবে ৷ এর ফলে ভূমি ধস, দৃশ্যমানতা কমে যাওয়া এবং ফসল নষ্ট হতে পারে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণে তাপমাত্রা কমবে (West Bengal Weather Update) ৷

5. Market Price In Kolkata : বাজারে সবজি থেকে মাছ-মাংসের আজ কী দাম ? জেনে নিন বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Kolkata Market)৷

6. SFI felicitates Anik Dutta: অনীক দত্তকে সম্মানিত করল এসএফআই

ছাত্রসংগ্রাম পত্রিকার প্রতিষ্ঠা দিবসে চলচ্চিত্র পরিচালক অনীক দত্তকে সম্মানিত করল এসএফআই (SFI felicitates Anik Dutta)৷ কলকাতার জ্ঞান মঞ্চে আয়োজিত হয় ছাত্রসংগ্রাম পত্রিকার 57তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান (Aparajito director Anik Dutta)৷

7. Presidential Election 2022 : নারাজ পাওয়ার, রাষ্ট্রপতি পদে সর্বসম্মত প্রার্থীর খোঁজে বিরোধীরা

বুধবার নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী নিয়ে বৈঠক করে বিরোধীরা (Opposition Meeting on Presidential Election) ৷ এই বৈঠক ডেকেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Leader Mamata Banerjee) ৷

8. Suvendu Slams Mamata : দেশের নেত্রী হওয়ার বৃথা চেষ্টা মমতার, কটাক্ষ শুভেন্দুর

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী ঐক্য তৈরিতে বুধবার নয়াদিল্লিতে বৈঠক হয় (Opposition Meeting on Presidential Election) ৷ সেই বৈঠকের মূল উদ্যোক্তা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই বৈঠক নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষ, দেশের নেত্রী হওয়ার বৃথা চেষ্টা মমতার (Suvendu Adhikari Slams Mamata Banerjee for Opposition Meeting on Presidential Election) ৷

9. Master Brings Light To Village : লন্ঠনেই শিক্ষার 'আলো' এনেছেন 'রাস্তার মাস্টার' দীপ

স্বাধীনতার 75 বছর পরেও খোদ আসানসোল পৌরনিগম এলাকার 87 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নামো জামডোবা আদিবাসী গ্রামে এখনও পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি (Master Brings Light To Village)৷ নেই স্কুল ৷ রাস্তায় মোমবাতি লন্ঠনের আলোয় চলে শিশুদের পড়াশুনা ৷

10. 5G in India : মিলল স্পেকট্রাম নিলামের অনুমোদন, দশগুণ শক্তিশালী হয়ে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ 5জি'র

4জি-র তুলনায় দশগুণ দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে এদেশে আত্মপ্রকাশ করছে 5জি (10 times faster 5G to launch in India soon) ৷ বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় 5জি স্পেকট্রাম নিলামের প্রস্তাবনা অনুমোদন পেল ৷