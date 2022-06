1. Corona Update in Bengal : বাড়ছে করোনা, তিন মাস পর রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা পেরল 100

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৷ রাজ্যেও প্রায় তিন মাস পর, শুক্রবার 100-এর গণ্ডি পার করেছে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা (West Bengal reports over a hundred new Covid Cases after 3 months) ৷

2.Shootout at Park Circus: রিমার মৃত্যুতে হতবাক হাওড়ার দাসনগর !

পার্ক সার্কাসে গুলিচালনার (Shootout at Park Circus) ঘটনায় নিহত হাওড়ার (Howrah) দাসনগরের (Dasnagar) বাসিন্দা রিমা সিং (Rima Singh)৷ এমন ঘটনায় হতভম্ব তাঁর পরিবার ৷ হতবাক প্রতিবেশীরাও ৷

3. Mary Kom : ট্রায়ালে চোট, জীবনের 'শেষ' কমনওয়েলথ গেমস থেকে ছিটকে গেলেন মেরি কম

টোকিয়ো অলিম্পিকস থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে ৷ কমনওয়েলথ গেমসে সেই ব্যর্থতা ভোলার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন মেরি কম । কিন্তু বাধ সাধল চোট (Mary Kom withdraws from Commonwealth Games 2022 Trials) ।

4.Shootout at Park Circus: মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন কনস্টেবল চোডুপ লেপচা ! পার্ক সার্কাস শুট-আউটে প্রশ্ন একাধিক

পার্ক সার্কাস শুট আউটের ঘটনায়, মৃত কনস্টেবল মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে মনে করছে লালবাজারের আধিকারিকরা ৷ তবে, পুরো বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী (Shootout at Park Circus Chodup Lepcha Might be in Mental Depression) ৷

5.Bill to make CM chancellor: সংঘাত নয়, দায়িত্ব কমাতেই রাজ্যপালের পরিবর্তে আচার্য মমতা !

সংঘাত নয়, দায়িত্ব কমাতেই রাজ্যপালকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিভিন্ন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য করা হবে (Bill to make CM chancellor)৷ বিধানসভায় এই সংক্রান্ত যে বিল আনা হবে, তাতে এই উল্লেখ রয়েছে বলে সূত্রের খবর (chancellor of universities)৷

6.West Bengal Weather Update: বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও এখনই বর্ষা আসছে না দক্ষিণবঙ্গে

আগামী সপ্তাহের মাঝমাঝি সময়ে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে ৷ আগামী তিন-চারদিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বিক্ষিপ্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, তা বর্ষার বৃষ্টি নয়। শনিবার সকালের দিকে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ বিকালে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে (West Bengal Weather Update) ৷

7.Howrah School : বিশ্বের সেরা দশে হাওড়ার স্কুল, টুইটে অভিনন্দনবার্তা মুখ্যমন্ত্রী'র

বিশ্বের সেরা দশের মধ্যে স্বীকৃতি পেল হাওড়ার বেসরকারি স্কুল সামারিতান মিশন (Howrah School recognized as one of the top ten in the world) । টুইটে মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন ৷

8.Abhishek's Defamation Case Against Suvendu : শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অভিষেকের মানহানির মামলা স্থানান্তরের নির্দেশ হাইকোর্টের

শুক্রবার শুনানি ছিল শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মানহানির মামলার ৷ শুনানির পর ডায়মন্ড হারবার নিম্ন আদালত থেকে এই মামলা কলকাতা সিটি সিভিল কোর্টে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC transfers Abhishek's defamation suit against Suvendu) ৷

9.Howrah Protest : হজরত মহম্মদের অপমানের প্রতিবাদে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতায় বিপর্যস্ত হাওড়ার জনজীবন

জেলার 116 নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের জমায়েত, টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভের ঘটনায় বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জনজীবন (Communal unrest in Howrah in protest of the insulting prophet) ৷ অথচ নিশ্চুপ হাওড়া সিটি পুলিশ ৷

10.West Bengal Assembly Monsoon Session: বাদল অধিবেশনের প্রথমদিন বয়কট, নীতি নিয়ে দ্বন্দ্ব বিজেপি'র অন্দরেশুক্রবার থেকে

শুরু হল বিধানসভার বাদল অধিবেশন (West Bengal Assembly Monsoon Session)৷ এদিনের অধিবেশন বয়কট করেন বিজেপি বিধায়করা ৷ সূত্রের দাবি, সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের অন্দরেই রয়েছে দ্বন্দ্ব ৷