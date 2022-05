1.Ladakh Army Vehicle Accident : লাদাখে দুর্ঘটনায় সেনা জওয়ানদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

শুক্রবার সেনার একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লাদাখের শিয়ক নদীতে পড়ে যায় ৷ গড়িটিতে 26 জন জওয়ান ছিলেন ৷ এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন 9 জওয়ান (Ladakh Army Vehicle Accident) ৷

2. IPL Second Qualifier : বাটলার-ঝড়ে ‘বিরাট’ হার কোহলিদের, 14 বছর পর ফাইনালে রাজস্থান

আরসিবি বোলারদের তুলোধনা করলেন জস বাটলার ৷ 106 রানে অপরাজিত থেকে ক্রিজ ছাড়লেন ইংরেজ ব্যাটার ৷ তাঁর ব্যাটে ভর করেই 14 বছর পর ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের ফাইনালে উঠল রাজস্থান রয়্যালস (Rajasthan Royals confirm IPL 2022 Final) ৷

3. Ex-Minister Kills Himself : নাতনিকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ! ট্যাঙ্কে চড়ে নাটকীয়ভাবে আত্মঘাতী প্রাক্তন মন্ত্রী

দাদু নাকি নাতনির সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করেছেন ৷ এমন অভিযোগ এনেছিলেন তাঁর পুত্রবধূ ৷ এমনকি এক প্রতিবেশী মহিলাও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ৷ এই অভিযোগ মেনে নিতে পারছিলেন না উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজেন্দ্র বহুগুনা ৷ তাই (Ex Uttarakhand Minister Kills Himself) ?

4. Kolkata Police : ইডেনে বিরাটকে ‘বাঁচিয়ে’ এখন হিরো লালবাজারের রাম

গত বুধবার ইডেনে আইপিএলের (Tata IPL 2022) ম্যাচ চলাকালীন বিরাট কোহলির (Virat Kohli) কাছে এক ভক্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন ৷

5. West Bengal Weather Update : কেরালায় বর্ষা আসছে, বাংলায় আপাতত গরমের অস্বস্তি আর বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে আর দু-তিন দিনের অপেক্ষা ৷ কেরালায় মৌসুমী ঢুকলেই দেশে বর্ষার ইঙ্গিত ৷ বাংলায় কবে, তা জানতে আরেকটু ধৈর্য ধরতে হবে (West Bengal Weather Update) ৷

7. Way to Siachen : শুধুমাত্র শত্রু বা ঠান্ডার তীব্রতা নয়, সিয়াচেন যাওয়ার পথ দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল

বিশ্বের সবথেকে উঁচুতে অবস্থিত যুদ্ধ ক্ষেত্র সিয়াচেন ৷ সেখানে যাওয়ার পথও যথেষ্ট বিপদসঙ্কুল (Way to Siachen) ৷

8. Study on COVID Infection: হাড়ের প্রায় 20 থেকে 50 শতাংশ ক্ষয় করতে পারে কোভিড: গবেষণা

হ্যামস্টারদের ওপর গবেষণা চালিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেলেন গবেষকরা ৷ কোভিড যে শুধু ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি করে তাই নয়, ক্ষতি করে হাড়েরও (COVID and Severe Bone Loss )৷

9. EB Tied with Emami Group : সব প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে শক্তিশালী দলগঠনের প্রতিশ্রুতি ইমামি কর্ণধারের গলায়

আপাতত দু'পক্ষের আইনজীবীরা ব্যস্ত মউ চুক্তির কাগজ তৈরির কাজে ৷ এরইমধ্যে সব প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে শক্তিশালী দলগঠনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইমামি গ্রুপ (Emami Group determined to build up a strong team for upcoming season) ৷

10. Hindustan Motors : হিন্দুস্তান মোটরসের হাত ধরেই বাংলায় ফিরতে পারে শিল্পের পরিবেশ

ভারতের আইকনিক অটোমেকার হিন্দুস্তান মোটরস (Hindustan Motors) বিদেশি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় ৷ তাতে লাভ হবে বাংলারও ৷ কারণ, ওই সংস্থা ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল তৈরি করতে পারে হিন্দ মোটরের কারখানায় ৷