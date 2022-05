1. Anubrata Mandal : চলতি সপ্তাহে দফায় দফায় জেরা ! আজ সিবিআই দফতরে যাবেন অনুব্রত ?

মঙ্গলবার অর্থাৎ আজ সিবিআই দফতরে হাজিরা তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ৷ তবে আদৌ তিনি আজ হাজিরা দেবেন নাকি কোনওভাবে এড়িয়ে যাবেন সে বিষয়ে অনুব্রতর আইনজীবীরাও কিছু বলতে চাননি (Anubrata Mandal to appear at CBI office)।

2. Arjun slams Suvendu : দেখা যাবে কার কত হিম্মত; তৃণমূলে ফিরেই শুভেন্দুকে হুঙ্কার অর্জুনের

তৃণমূলে ফিরেই অর্জুন সিং জানিয়েছেন, ঘাসফুলের গরিমা রক্ষা করাই তাঁর প্রধান কাজ ৷ অন্যদিকে, অর্জুন বিদায়ের দিনই শুভেন্দু অধিকারীকে ব্যারাকপুরের গড় রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে রাজ্য বিজেপি । তা জানার পরেই কার্যত হুঙ্কার দিয়েছেন তৃণমূলের ‘ঘরের ছেলে’ ৷

3. Ankita Adhikary : স্কুলে পৌঁছাল অঙ্কিতা অধিকারীর বেতন বন্ধের নির্দেশিকা

ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এল অঙ্কিতা অধিকারীর বেতন বন্ধের নির্দেশিকা ৷ কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমবার এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন (Guideline to Stop the Salary of Ankita Adhikary) ৷

4. Kareena New Film: শৈলরানিতে বসে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই! এ স্বাদের ভাগ হবে না বলছেন করিনা-বিজয়

পরিচালক সুজয় ঘোষের হাত ধরে খুব তাড়াতাড়ি ওটিটি মঞ্চেও অভিষেক হতে চলেছে সইফ পত্নীর (Kareena Kapoor Khan Started Shooting For Her Upcoming film with Sujoy Ghosh)৷ কয়েকদিন ধরেই বাংলার এই শীতল শহর থেকে নানা ভিডিয়ো এবং ছবি পোস্ট করছেন এই অভিনেত্রী ৷ এবার তাঁকে দেখা গেল বিজয় বর্মা এবং মেকআপ শিল্পী পম্পি হান্সের সঙ্গে ৷

5. SSC Recruitment Scam : এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে আগামী বুধবার কি বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেবে সিবিআই ?

এসএসসি দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) আগামী বুধবার জেরার জন্য ফের রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Bengal Minister Partha Chatterjee) তলব করেছে সিবিআই ৷ আবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ব্যুরো (CBI) সূত্রের খবর, এই ঘটনার তদন্তে শিগগিরই বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে সিবিআই ৷ সেই সিদ্ধান্ত কি বুধবার নেওয়া হবে, উঠছে প্রশ্ন (Is CBI planning to take significant step in SSC Recruitment Scam on Wednesday) ৷

6. Amul Tributes Soumitra-Swatilekha : 'বেলাশুরু'-র সূত্রধর হয়ে সৌমিত্র-স্বাতীলেখাকে স্মরণ আমূলের, আপ্লুত শিবু-নন্দিতা

ছবি মুক্তির তিনদিনের মাথায় 'বেলাশুরু'-র টপিক্যালের মধ্যে প্রবাদপ্রতিম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে মরণোত্তর সম্মান জানাল আমূল ৷

7. French Open 2022 : রোলাঁ গারো জয়ের লক্ষ্যে একধাপ এগোলেন নাদাল-জকোভিচ, অঘটন ঘটিয়ে বিদায় ওসাকার

পাঁজরের চোট সারিয়ে খেলতে নেমে জর্ডন থম্পসনকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছলেন রাফায়েল নাদাল (Rafael Nadal storms into second round) ৷ ওসিহিতো নিশিওকাকে স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন জকোভিচ ৷ মহিলাদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে গিয়েছেন নাওমি ওসাকা ৷

8. Bhool Bhulaiyaa 2 : প্রথম উইক এন্ডেই 50 কোটির ক্লাবে কার্তিক-কিয়ারার 'ভুল ভুলাইয়া 2'

প্রথম উইক এন্ডেই 50 কোটির ক্লাবে ঢুকে পড়ল কার্তিক-কিয়ারার নতুন ছবি 'ভুল ভুলাইয়া 2' ৷ বক্স জয়যাত্রা অব্যহত(Bhool Bhulaiyaa 2 First Weekend Collection) ৷

9. Wriddhi at Eden : পাশ কাটালেন জাতীয় দল প্রসঙ্গ, প্লে-অফই ফোকাস ঋদ্ধির

মঙ্গলবার প্লে-অফে নামার আগে জাতীয় দল নিয়ে ভাবতে রাজি নন ঋদ্ধি। পাখির চোখ রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ ৷ জানিয়ে গেলেন পাপালি (Wriddhiman Saha is all set to contribute for GT in IPL eliminator at Eden tomorrow) ৷

10. West Bengal Weather Update : আইপিএলে ঝড় বৃষ্টির ভ্রূকুটি

তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা নেই ৷ তবে ঝড়-বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণ, দুই বঙ্গেই ৷ দোসর ঝোড়ো বাতাস (West Bengal Weather Update) ৷