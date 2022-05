1.Modi Invites Nordic Countries : নর্ডিক দেশগুলোকে সাগরমালা প্রকল্পে বিনিয়োগের আহ্বান নরেন্দ্র মোদির

কোপেনহাগেনে এদিন দ্বিতীয় ইন্দো-নর্ডিক সম্মেলনে বন্ধু রাষ্ট্রগুলোকে সাগরমালা প্রকল্পে বিনিয়োগের কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi invites Nordic companies to invest in Sagarmala project) ৷ সম্মেলনে এদিন উপস্থিত ছিলেন ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীরা ৷

2. West Bengal Weather Update : বৃষ্টি পড়তেই দক্ষিণবঙ্গে স্বস্তি, নজর এবার নিম্নচাপে

গরম থেকে স্বস্তি মিলেছে ৷ আজও আকাশ অংশত মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এছাড়া দক্ষিণ আন্দামান সাগরে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত (West Bengal Weather Update) ৷

3. UCL Semifinal : রয়্যাল কামব্যাকে প্যারিসের পথে মাদ্রিদ

90 মিনিট অবধি পিছিয়ে থাকার পর রিয়ালকে ম্যাচে ফেরান রদ্রিগো সিলভা দে গোয়েজ ৷ অতিরিক্ত সময়ে স্পটকিক থেকে গোল করে প্যারিসে টিকিট নিশ্চিত করেন করিম মোস্তাফা বেঞ্জেমা (Real Madrid beat Manchester City in UCL Semi) ৷

4.Metro Dairy Case in Calcutta High Court : কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে পি চিদাম্বরমকে গো-ব্যাক স্লোগান মহিলা আইনজীবী'র

মেট্রো ডেয়ারি কেসে সওয়াল করতে এসে হেনস্থার মুখে পড়লেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদাম্বরম ৷ বুধবার তাঁকে দেখেই কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে গো-ব্যাক স্লোগান দেন কংগ্রেসপন্থী দুই আইনজীবী (Metro Dairy Case in Calcutta High Court) ৷

5.Doctor Donate Organ: মরণোত্তর দেহদান ! চিকিৎসকের কিডনি পেলেন জামশেদপুরের এক মহিলা

মৃত্যুর পরেও দায়িত্ব পালনে অটুট ব্রেন ডেথ হয়ে মৃত চিকিৎসক সংযুক্তা শ্যাম ৷ মরনোত্তর দেহ দান করেছেন তিনি ৷ নিউরো অ্যানাস্থেটিস্ট সংযুক্তা শ্যাম রায়ের দু’টি কিডনি, লিভার ও কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে (Doctor Donate Her Kidney) ৷

6. Kharagpur IIT-Virginia Tech : খড়্গপুর আইআইটি ও ভার্জিনিয়া টেক-এর যৌথ উদ্যোগে অনলাইন কোর্স

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কোর্স চালু করতে চলেছে খড়্গপুর আইআইটি (Kharagpur Online Course Launched)। এই অনলাইন কোর্সে বিশ্বের 100 জন বাছাই করা ছাত্রকে নেওয়া হবে ৷ দীর্ঘমেয়াদী মামলা সমাধানে এই কোর্স অনেকখানি সুবিধা দেবে বলে মত আইআইটি কর্তৃপক্ষের ।

7. Amit Shah Visit to WB : শাহী-সফরের আগে হিঙ্গলগঞ্জে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

এর আগে শেষবার বিধানসভা নির্বাচনের সময় এ রাজ্যে প্রচারে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তবে একবছর বাদে এমন সময় তিনি বঙ্গে আসছেন যখন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ডামাডোল রাজ্য বিজেপি (Amit Shah to embark three day Bengal visit on Thursday) ৷ এমতাবস্থায় বঙ্গ বিজেপির বিদ্রোহ ঠেকাতে অমিত শাহ কী বার্তা দেন, সেদিকেই নজর সকলের।

8. Madhabi Mukherjee Health Update : হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় ৷ গত 29 এপ্রিল আচমকা অসুস্থ বোধ করায় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে (Veteran actress Madhabi Mukherjee discharged from hospital) ৷

9. Shah's Programme Controversy : দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি, কেন্দ্রের উদযাপনে শাহ থাকলেও বাদ মমতা

শুক্রবার সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়ায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফে দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি নিয়ে কেন্দ্রের উদযাপন অনুষ্ঠান ৷ সেখানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah), পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ অথচ ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

10. Jadavpur University : সিলেবাস শেষ না-করেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা, অভিযোগ যাদবপুরের পড়ুয়াদের

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে সেমিস্টারের পরীক্ষা (JU Students complained about exam) ৷ কিন্তু সিলেবাস শেষ না-করেই পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে এবং প্রশ্ন আসছে বাইরে থেকে বলে অভিযোগ তুলছেন পড়ুয়ারা ৷