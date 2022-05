আগামী বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বঙ্গ সফর শুরু হওয়ার কথা ছিল (Changes in Amit Shah's Schedule of Bengal Visit) ৷ কিন্তু তার বদলে তিনি আসবেন আগামী বৃহস্পতিবার ৷ পরপর দু’দিনে ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে অমিত শাহের ৷

2. BJP's Secret Meeting with Arjun : ক্ষোভ প্রশমনে অর্জুনের সঙ্গে সুকান্ত-শুভেন্দুর গোপন বৈঠক

গত কয়েকদিন ধরে বিজেপির অন্দরে বেসুরো শোনাচ্ছে অর্জুন সিংকে (BJP MP Arjun Singh) ৷ রাজনৈতিক মহলের ধারণা, তাঁর তৃণমূলে ফেরা সময়ের অপেক্ষা ৷

3. Suvendu slams Mamata : স্যান্ডো গেঞ্জির যেদিন বুক পকেট হবে, সেদিন মমতা প্রধানমন্ত্রী হবেন, কটাক্ষ শুভেন্দুর

স্যান্ডো গেঞ্জির যেদিন বুক পকেট হবে, সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হবেন ৷ নন্দীগ্রামে হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীপুর গ্রামে বজ্রাঘাতে মৃত মা-ছেলের প্রতিকৃতিতে মাল্য়দান করে এমনই কথা বললেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari slams Mamata Banerjee) ।

4. West Bengal Weather Update : বৃষ্টি চলবে আরও দুদিন, ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ

রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণে স্বস্তি এনেছে বৃষ্টি ৷ আজ ও আগামিকাল, দু'দিন এই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণ আন্দামান সাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরির কথাও জানিয়েছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

5. Sujan Slams Mamata : এসএসসির চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগপত্র কবে পাবেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন সুজনের

এসএসসি নিয়ে ফের আন্দোলন শুরু করেছেন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ মঙ্গলবার ফোনে ওই চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Talks to SSC Agitators) ৷

6. Berhampore College Student Murder : আগেও মিলেছিল খুনের হুমকি, মেয়ের নিথর দেহ গ্রামে ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল পরিবার

হাইমাদ্রাসার শিক্ষক স্বাধীনবাবুর কথায়, আগেও একাধিকবার অভিযুক্ত সুশান্ত চৌধুরীর তরফে খুনের হুমকি এসেছিল মৃতা কলেজ পড়ুয়ার কাছে (Family of death college girl Sutapa said their daughter threatened to kill at past) ৷

7. GT vs PBKS in IPL 2022 : ব্যর্থ সাই'য়ের লড়াই, রাবাদা-শিখরে ‘গুজরাত বধ’ করে কলকাতাকে টপকাল পঞ্জাব

লিভিংস্টোন ঝড়ে 4 ওভার বাকি থাকতেই 8 উইকেটে ম্যাচ জিতল পঞ্জাব ৷ কলকাতাকে টপকে পয়েন্ট টেবিলের 5 নম্বরে উঠে এল ‘ময়াঙ্ক অ্যান্ড কোং’ (Punjab Kings beat Gujarat Titans) ৷

8. Bagdah Rape Case : জামিনে ছাড়া পেয়ে অভিযোগকারিণীকে ফের ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার যুবক

ধর্ষণের অভিযোগেই জেল ৷ জামিনে ছাড়া পেয়ে আবারও পূর্বের অভিযোগকারিণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে ৷ উত্তর 24 পরগনার বাগদা থানা এলাকার ঘটনা (Bagdah Rape) ৷

9. Land Mafias Arrested : শিলিগুড়িতে বেআইনি জমি দখলে এবার অভিযুক্ত সিপিএমের জীবেশ সরকার, ধৃত আরও 6 জমি মাফিয়া

24 ঘন্টায় শিলিগুড়িতে গ্রেফতার হল আরও 6 জন জমি মাফিয়া (Another Six Land Mafias Arrested by Siliguri police) । জমিকাণ্ডে নাম জড়াল সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকারের ।

10. Sukanta Criticises Mamata : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা কেউ শুনছেন না তাই নতুন মুখ্যমন্ত্রী খোঁজা হচ্ছে, কটাক্ষ সুকান্তের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে এদিন 'চার্জশিট' পেশ করেছে রাজ্য বিজেপি (BJP Criticises State Government) ৷