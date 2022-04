আজ উপত্যকায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ জম্মু ও কাশ্মীরজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ৷ তারই মধ্যে খেতে আগুনের ফুলকি ! তাহলে কি বিস্ফোরণ (Suspected Blast in Lalian) ?

2. PM Modi in Jammu-Kashmir : 370 ধারা বিলোপের পর আজ প্রথম জম্মু-কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী মোদি

জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখ, দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে উপত্যকা ৷ এই ঘটনার পর আজ পঞ্চায়েতি রাজ দিবসে প্রথম জম্মু ও কাশ্মীরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ 20 হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগের উদ্বোধন এবং ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কর্মসূচি রয়েছে দিনভর (PM Modi in Jammu-Kashmir) ৷

3. West Bengal Weather Update : কলকাতায় কি তাপপ্রবাহের শঙ্কা ? পারদ চড়ল 38 ডিগ্রিতে

কলকাতায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণ পুড়ছে (West Bengal Weather Update) ৷

4. Kolkata to Ladakh on Foot : 100 দিনে কলকাতা থেকে হেঁটে লাদাখ পৌঁছনোর লক্ষ্যে পথচলা শুরু সিঙ্গুরের মিলনের

মিলন জানিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল বাইকে চেপে লাদাখ যাওয়ার । কিন্তু আর্থিক কারণে তা সম্ভব হয়নি । তাই হেঁটেই পাড়ি দিয়েছেন তিনি (Kolkata to Ladakh on foot in 100 days)।

5. Police Accused of Sexual Harassment : নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ, ধৃত কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল

মানিকতলায় মূক ও বধির নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল কলকাতা পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সের কনস্টেবলের বিরুদ্ধে (Police Constable Accused of Sexual Harassment to Minor in Maniktala) ৷

6. Naihati Snatching Incident : নৈহাটিতে ছিনতাইয়ের ঘটনায় ধৃত সাব ইন্সপেক্টর-সহ 2

ব্যবসায়ীর থেকে বলপূর্বক টাকা ছিনতাইয়ের (Naihati Snatching Incident) ঘটনায় গ্রেফতার সাব ইন্সপেক্টর-সহ 2 ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বেলঘরিয়ার কাছে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে ৷

7. RCB vs SRH in IPL 2022 : আরসিবিকে দুরমুশ করে দু'য়ে উইলিয়ানসনের সানরাইজার্স

শনিবাসরীয় ডাবল-হেডারের দ্বিতীয় ম্যাচে ব্র্য়াবোর্ন স্টেডিয়ামে 68 রানে গুটিয়ে গেল ফ্যাফ ডু'প্লেসির দলের ইনিংস ৷ প্রত্যুত্তরে এক উইকেটে সেই রান তুলে লিগ টেবিলে প্রথম সারিতে উঠে এল হায়দরাবাদ (SRH beat RCB by 9 wickets) ৷

8. Cattle Smuggling Case : গরুপাচার কাণ্ডে এবার ইডি’র হেফাজতে বিসিএফ কম্যান্ডান্ট সতীশ কুমার

গরুপাচার কাণ্ডে এ বার ইডি’র হেফাজতে বিসিএফ-এর কম্যান্ডান্ট সতীশ কুমার (ED Takes Custody of BSF Commandant Satish Kumar) ৷

9. Jitendra Slams Shatrughan : জাহাঙ্গিরপুরীতে উচ্ছেদ নিয়ে শত্রুঘ্ন-জীতেন্দ্রর টুইট যুদ্ধ

উত্তর-পশ্চিম দিল্লির উচ্ছেদ নিয়ে টুইটারে দুঃখ প্রকাশ করেছেন আসানসোলের সাংসদ শত্রঘ্ন সিনহা ৷ পাল্টা টুইটারে সাংসদকে আক্রমণ করলেন প্রাক্তন মেয়র (Jitendra Slams Shatrughan Sinha on Twitter) ৷

10. Govt Raps TV News Channels : সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বিতর্ক চলবে না, টিভি চ্যানেলগুলিকে নির্দেশ কেন্দ্রের

কেন্দ্রের তোপের মুখে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলি ৷ সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বিতর্ক বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হল কেন্দ্রের তরফে (Govt Raps TV News Channels) ৷