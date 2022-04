1.Imran supporters Protest : ইমরানকে তখত-চ্যুত করার প্রতিবাদে ঢল নামল অনুরাগীদের, আপ্লুত কাপ্তান

ইমরানকে তখত-চ্যুত করার প্রতিবাদে পাকিস্তানের একাধিক শহরের রাস্তায় ঢল নেমেছে সাধারণ মানুষের ৷ বিলওয়াল ভুট্টো থেকে শুরু করে ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ় শরিফ, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে স্লোগান শোনা গিয়েছে প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে (Supporters of Imran Khan stage protest across Pakistan) ৷

2. Imran Khan Tweets : 'শুরু হল আরেক স্বাধীনতা যুদ্ধ', বিদেশি ষড়যন্ত্রের তত্ত্বে অনড় ক্ষমতাচ্যুত ইমরান

বহির্বিশ্বের যে ষড়যন্ত্র, তার বিরুদ্ধে আরও এক স্বাধীনতার লড়াই ফের শুরু হল আজ থেকে (Imran Khan says independence struggle begins once again in Pakistan) ৷ ‘নিখোঁজ‘-এর জল্পনা উড়িয়ে টুইট ইমরানের ৷

3. JNU Clash : রামনবমীতে মাংস খাওয়া নিয়ে ধুন্ধুমার জেএনইউ, আহত 6

রামনবমী ঘিরে উত্তাল জেএনইউ ক্যাম্পাস ৷ পুজো ও মাংস খাওয়াকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের ঝামেলা মারামারি, হাতাহাতিতে পৌঁছল ৷ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কারও রক্ত ঝরল (Clash between JNU students) ৷

4. CPM Party Congress : সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটিতে কমল বাংলার প্রতিনিধিত্ব, নয়া মুখ শমীক-দেবলীনা-সুমিত

বাংলা থেকে এবার সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটিতে (CPM Central Committee) সদস্য সংখ্যা কমেছে ৷ 14 থেকে কমে এই সংখ্যা দাঁড়াল 12 ৷

5. TATA IPL 2022 : 4 উইকেটে উপেক্ষার জবাব কুলদীপের, দিল্লির কাছে অন্ধকারে ডুবল নাইটরা

পুরনো দলকে সামনে পেতেই উগড়ে দিলেন উপেক্ষার সব জবাব ৷ ব্যাট হাতে পৃথ্বী-ওয়ার্নারদের দাপটের পর 4 উইকেট নিয়ে নাইট রাইডার্সকে গুঁড়িয়ে দিলেন চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব (Kuldeep Yadav takes 4 wickets against his former franchise team) ৷

6. BJP Worker Arrested in Burdwan : হাতে পিস্তল, ব্যাকগ্রাউন্ডে 'খেলা হবে' ! বর্ধমানে গ্রেফতার বিজেপি কর্মী

হাতে পিস্তল নিয়ে এক ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসল বর্ধমান থানার পুলিশ (BJP Worker Arrested in Burdwan)। ঘটনায় শেখ টগর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তিনি বর্ধমান পৌরসভার 19 নং ওয়ার্ডে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন ।

7. Anganwadi Centre problem: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নেই পড়ার জায়গা, বেতন পান না অস্থায়ী সহায়িকা

বিনা বেতনে 6 বছর ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (Anganwadi Centre problem) সামলালেও স্থায়ী সহায়িকা পদের জন্য প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হচ্ছে ঘাটালের মীনা মাইতিকে (Ghatal Anganwadi Centre) ৷

8. Mahul cultivation in Bankura: মহুল সংগ্রহ করেই জীবিকা নির্বাহ বাঁকুড়ার কয়েকশো পরিবারের

জঙ্গলমহলে চাষাবাদ খুব কম ৷ একশো দিনের কাজও সেভাবে হচ্ছে না। তাই সংসার চালানোর জন্য এই এক মাস মহুল সংগ্রহই ভরসা বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, জয়পুর, রায়পুর, সারেঙ্গা-সহ সোনামুখীর কয়েকশো পরিবারের (Mahul cultivation in Bankura) ৷

9. CBI in Bagtui Massacre Probe : বগটুইকাণ্ডে সিবিআইয়ের জালে আরও এক, ধৃত বেড়ে 5

ধৃত ব্যক্তির নাম সমীর শেখ ৷ বগটুই গণহত্যাকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় 9 জনের (Rampurhat Bagtui Massacre) ৷

10. TMC-ISF Clash : পঞ্চায়েত ভোটের ঢের দেরি, তবু দেওয়াল নিয়ে দেগঙ্গায় তৃণমূল-আইএসএফ-এর অশান্তি

এখনই কোনও বড় নির্বাচন নেই ৷ পঞ্চায়েত ভোটের সময় এখনও আসেনি ৷ তার আগেই দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে উত্তজেনা দেগঙ্গায় ৷ আইএসএফ ও তৃণমূলের ধুন্ধুমার উত্তপ্ত দেগঙ্গা (TMC And ISF Clash) ৷