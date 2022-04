1. No XE Covid Variant : মুম্বইয়ে 'এক্সই' ভ্যারিয়্যান্টের প্রমাণ নেই, জানাল কেন্দ্র

গতকাল মহারাষ্ট্রে বিদেশ ফেরত এক মহিলার করোনা পরীক্ষায় 'এক্সই' ভ্যারিয়্যান্টের হদিশ মিলেছে, প্রচারিত হয় সংবাদমাধ্যমে ৷ এর কয়েক ঘণ্টা পরেই স্বাস্থ্য মন্ত্রক কী জানাল (No XE Covid Variant) ?

2. West Bengal Weather Update : পাহাড়ে বৃষ্টি, সমতলের প্রাপ্তি শুধুই মেঘলা আকাশ

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও দক্ষিণে আকাশ শুধু মেঘলাই থাকবে ৷ বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই, জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

3. Jay Prakash On Agnimitra : এই বিপদের ভোটে প্রার্থী হতে চাননি অগ্নিমিত্রা, দাবি জয়প্রকাশের

আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে অগ্নিমিত্রা পল নাকি দাঁড়াতেই চাননি। তিনি নিমরাজি ছিলেন প্রার্থী হতে।

4. Son Beats Father : ঘরে বিবস্ত্র অবস্থায় ছেলের বন্ধু-বান্ধবী, প্রতিবাদ করায় ইঁট মেরে বাবার মাথা ফাটাল গুণধর পুত্র

অশালীন কাজকর্মের প্রতিবাদ করায় ছেলের হাতে আক্রান্ত হলেন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি (Son brutally beats disabled father in gaighata) ৷ ঘটনাটি গাইঘাটা থানার কাড়োলা এলাকার ৷ পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করেছে ৷

5. GTA Election in Hills : রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতভেদ, কিন্তু জিটিএ নির্বাচনের পক্ষে মত পাহাড়বাসীর

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে দ্রুত জিটিএ নির্বাচনের পক্ষে সওয়াল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee on GTA Election) ৷

6. 'Hand of God' shirt Auction : নিলামে উঠছে 'হ্যান্ড অফ গড' জার্সি, কত দামে বিকোতে পারে ?

আগামী 20 এপ্রিল অনলাইনে বিকোবে মারাদোনার 'হ্যান্ড অফ গড' জার্সি ৷ নিলামকারী সংস্থার (Sotheby) অনুমান 4 মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি মূল্যে বিকোতে পারে এই জার্সি ('Hand of God' shirt Auction) ৷

7. Jhalda Councillor Murder Case : তপন কান্দু হত্যার তদন্তভার নিতে ঝালদা থানায় পৌঁছল সিবিআই

বুধবার রাত সাড়ে 9টা নাগাদ ঝালদা থানায় এসে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি দল (CBI team reached Jhalda to take over Tapan Kandu murder investigation) ৷ গত 13 মার্চ ত্রিশঙ্কু ঝালদা পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন ৷ ঘটনার পুঙ্খনাপুঙ্খ তদন্তের জন্য হাইকোর্টে সিবিআই চেয়ে আবেদন করেছিলেন তপন কান্দুর স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দু ৷

8. Omicron XE in India : ওমিক্রন ইক্সই-তে আক্রান্ত প্রথম করোনা রোগীর হদিশ মুম্বইয়ে

করোনার ওমিক্রন এক্সই ভ্যারিয়্যান্টের প্রথম রোগীর হদিশ মিলল মুম্বইয়ে (First case of Omicron XE in India detected in Mumbai) ৷ এছাড়া কাপা ভ্যারিয়্যান্টের এক রোগীর হদিশ মুম্বইয়ে পাওয়া গিয়েছে বলে খবর ৷

9. Anubrata Mandal Writes To CBI : সিবিআইয়ের কাছে গরু-পাচারকাণ্ডে চার সপ্তাহ সময় চাইলেন অনুব্রত মণ্ডল

সিবিআইয়ের কলকাতা সদর দফতর নিজাম প্যালেসে হাজিরার জন্য 4 সপ্তাহ সময় চাইলেন বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mandal Writes To CBI)। এই বিষয়ে তাঁর আইনজীবীরা সিবিআইয়ের অফিস থেকে একটি চিঠি রিসিভ করিয়ে নিয়ে যান ৷

10. Shah on Bengal law and order : ‘বাংলায় গেলে খুন হয়ে যেতে পারেন’, রাজ্যসভায় বিস্ফোরক শাহ

আগামী 16 এপ্রিল উত্তরবঙ্গে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ৷ সেদিন তিনবিঘায় সরকারি কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন তিনি ৷ রাজ্য সফরের দশদিন আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করে বিজেপির সেকেন্ড ম্যান জানালেন, বাংলার আইনশৃঙ্খলা ভাল না ৷ খুন হয়ে যেতে পারেন ৷