1. Aliah University VC Md Ali : ইটিভি ভারতের মুখোমুখি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহম্মদ আলি

শনিবার থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিয়ো ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহম্মদ আলিকে তাঁর অফিসের মধ্যে ঢুকে ঘিরে ধরে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে, হুমকি দিচ্ছে গিয়াসউদ্দিন ও তার দলবল ৷ উপাচার্যকে চড় মারার কথাও শোনা গিয়েছে এই ছাত্রনেতার মুখে ৷ গত তিনদিন ধরে এই ঘটনায় উত্তাল রাজ্যের শিক্ষামহল ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে গিয়াসউদ্দিন মণ্ডলকে ৷ তারপরেই সামনে এসেছে বিতর্কিত অডিও ক্লিপ ৷ সেদিনের ঘটনার বিস্তারিত জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহম্মদ আলি (Md Ali Interview) ৷

2. JP Nadda Will Visit Kolkata : বিজেপির রাজ্য কর্মসমিতির বৈঠকে যোগ দিতে মে মাসে কলকাতায় আসছেন নাড্ডা

2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল হয়নি বিজেপির ৷ তার পর কোনও নির্বাচনেও বিজেপি ভাল ফল করতে পারেনি ৷ তার সঙ্গে গোষ্ঠী কোন্দলের কাঁটা তো রয়েছেই ৷ এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে আসছেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (JP Nadda will be present in BJP Meeting at Kolkata) ৷

3. CBI Summons Anubrata Mandal : অনুব্রতকে জেরার প্রস্তুতি সিবিআইয়ের, দিল্লির কর্তাদের সঙ্গে কথা কলকাতার আধিকারিকের

গরু পাচারকাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বুধবার অনুব্রত মণ্ডলকে নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠিয়েছে সিবিআই (CBI Summons Anubrata Mandal) ৷

4. Kangaroo : বেঙ্গল সাফারি পার্কেই রাখা হতে পারে উদ্ধার হওয়া ক্যাঙারুদের, বাধ সাধছে পরিকাঠামো

শুক্রবার রাতে গাজলডোবা রোড এবং শিলিগুড়ির ফারাবাড়ি নেপালি বস্তি থেকে তিনটি ক্যাঙারু উদ্ধার হয় ৷ শনিবার সকালে ফারাবাড়িতে একটি ক্যাঙারুর মৃতদেহ উদ্ধার করে বনদফতর । ওই তিন ক্যাঙারু আপাতত রয়েছে বেঙ্গল সাফারি পার্কে (Three Kangaroo Rescued from Siliguri) ৷

5. I&B Ministry : দেশবিরোধী প্রচার, পাকিস্তানের চারটি-সহ 22টি ইউটিউব চ্যানেলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা নয়াদিল্লির

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে আইটি নিয়ম, 2021-এর বিজ্ঞপ্তির পর থেকে এই প্রথম দেশের ইউটিউব-ভিত্তিক সংবাদ প্রকাশকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হল ৷ ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং জনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য আইটি নিয়ম, 2021-এর অধীনে ইউটিউব চ্যানেলগুলি ব্লক করা হয়েছে (I&B blocks 22 YouTube channels for spreading Anti-India content) ।

6. Corona Update in Bengal : সামান্য বাড়ল সংক্রমণ, চব্বিশ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত 34

রাজ্যে ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে জনজীবন ৷ গত চব্বিশ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে একজনেরও মৃত্যু হয়নি ৷ মারণ ভাইরাস থেকে সেরে উঠেছেন 19 লাখ 95 হাজার 804 জন (Covid Update in Bengal) ৷

7. Mamata Banerjee : সংখ্যালঘুদের ক্ষোভ কি মমতার ভোটব্যাঙ্কে বড় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে ?

সংখ্যালঘুরা তৃণমূলের বড় ভোটব্যাঙ্ক ৷ এমনটাই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ৷ কিন্তু সেই ভোটব্যাঙ্কে কি এবার ভাঙন ধরতে পারে (will mamata banerjee loose her minority vote bank) ? আনিশ থেকে আলিয়া, বিভিন্ন ঘটনার পর সরকারের প্রতি সংখ্যালঘুদের ক্ষোভ থেকে তেমনটাই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ৷

8. State Govt seeks report from Aliah VC : আলিয়া কাণ্ড নিয়ে উপাচার্যের কাছে রিপোর্ট তলব রাজ্যের

আলিয়া কাণ্ড নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহম্মদ আলির কাছ থেকে রিপোর্ট চাইল রাজ্য সরকার (State Government seeks report from VC on Aliah University issue) । গতকাল বিকেলে সংখ্যালঘু এবং মাদ্রাসা উন্নয়ন দফতরের সচিব এই চিঠি পাঠিয়েছেন উপাচার্যের কাছে ।

9. CBI Probe in Cow Smuggling Case : গরু পাচারকাণ্ডে অনুব্রতর দেহরক্ষীকে তিন ঘণ্টা জেরা সিবিআইয়ের

গরু পাচারকাণ্ডের তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বুধবার অনুব্রত মণ্ডলকে নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠিয়েছে সিবিআই (CBI Summons Anubrata Mandal) ৷

10. College Girl Died by Suicide in Jalpaiguri : প্রেমিক বিবাহিত জানতে পেরে আত্মঘাতী কলেজ ছাত্রী

বিবাহিত প্রেমিক ৷ রয়েছে সন্তানও ৷ এই কথা জানতে পেরে আত্মঘাতী জলপাইগুড়ির এক কলেজ ছাত্রী (College Girl Died by Suicide in Jalpaiguri) ৷ যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত ৷