1. Kunal Slams Modi Govt : 74 দিনের জ্বালানি মজুত দেশে, মোদি সরকারকে তোপ তৃণমূলের

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এই তথ্যকে উদ্বেগজনক বলে দাবি করেছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, এর দায় অপদার্থ কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে (TMC Leader Kunal Ghosh Slams Modi Govt on Fuel Oil Stock Issue) ।

2. Covid Restrictions Withdrawn : রাজ্য থেকে উঠল করোনা বিধি, বহাল মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার

2020 সালে রাজ্যে জারি হয়েছিল করোনা বিধিনিষেধ (Covid Restrictions in West Bengal) ৷ বৃহস্পতিবার শেষ হচ্ছে সেই বিধিনিষেধের মেয়াদ ৷

3. Bengal BJP wants Sunil Deodhar : বাংলা ভাষায় দক্ষ মারাঠি সুনীলকেই পর্যবেক্ষক চাইছেন সুকান্ত-শুভেন্দু-দিলীপরা

সুনীল দেওধরকে বাংলায় কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে চাইছে বিজেপি (Bengal BJP wants Sunil Deodhar as central observer) ৷ কারণ, তিনি বাংলা ভাল জানেন ৷ 2018 সালে ত্রিপুরায় জয়ের অন্যতম কান্ডারি ছিলেন তিনি ৷ 2014 সালের লোকসভা নির্বাচনে বারাণসীতে তিনি নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) ক্যাম্পেন ম্যানেজার ছিলেন ৷

4. Anubrata Mondal on Asish Banerjee : আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে আনারুলকে পদে রেখেছিলাম, বিস্ফোরক অনুব্রত

রামপুরহাটের ব্লক সভাপতি ছিলেন আনারুল হোসেন (TMC Leader Anarul Hossain), বগটুই গণহত্যা কাণ্ডে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

5. Rampurhat Massacre : বগটুই হত্যাকাণ্ডে এবার আনারুলের ফোন স্ক্যান সিবিআইয়ের

বগটুই হত্যাকাণ্ডে এবার আনারুল হোসেনের ফোন স্ক্যান করছে সিবিআই (Rampurhat Massacre)। আনারুলের ফোন স্ক্যান করলেই প্রকাশ্যে আসবে বগটুই-কাণ্ডের আসল রহস্য বলে মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

6. BJP Leader Threats IC : বাঁকুড়ায় প্রকাশ্যে আইসিকে উলঙ্গ করার হুমকি বিজেপি নেতার

"আইসিকে উলঙ্গ করব ৷ দেখতে চাই উনি কতটা মায়ের দুধ খেয়েছেন ৷ আইসি মস্তান হয়ে গিয়েছেন ৷" জনবহুল রাস্তায় দাঁড়িয়ে এভাবেই থানার আইসিকে হুমকি দিলেন বিজেপি নেতা (BJP Leader Threats IC) ৷ বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের দুবরাজপুর মোড়ে বৃহস্পতিবার বিজেপি সমর্থকদের পথ অবরোধের ফলে দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় যান চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে । ঘটনাস্থলে ছাতনা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলে সেখানে প্রকাশ্যেই তাঁকে ঘুষ নেওয়া ও শাসকদলের দালালি করা নিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় হুমকি দেন স্থানীয় বিজেপি নেতা জীবন চক্রবর্তী (BJP Leader Open Threats to IC at Bankura)। এমনকি আইসির সঙ্গে বাদানুবাদ করতেও দেখা যায় ওই বিজেপি নেতাকে ৷

7. CBI Rescues Pet Dog : বগটুই কাণ্ডে অভিযুক্ত লালন শেখের বাড়ির দরজা ভেঙে উদ্ধার পোষ্য সারমেয়

তথ্য প্রমাণের খোঁজে বগটুই গণহত্যা কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত লালন শেখের বাড়িতে হানা দিয়ে দরজা ভেঙে লালন শেখের পোষ্যকে উদ্ধার করলেন সিবিআই আধিকারিকরা (CBI Visits Lalan Sheikh House) ৷

8. CBI Probe in Rampurhat Massacre : বগটুই-কাণ্ডের সময় কোন প্রভাবশালীর ফোন পেয়েছিল পুলিশ, জানতে চায় সিবিআই

গত 21 মার্চ রাতে বীরভূমের বগটুই গ্রামে বেশ কয়েকজনকে পুড়িয়ে মারা হয় ৷ এই ঘটনায় রামপুরহাট থানার তৎকালীন আইসি ত্রিদীপ প্রামাণিককে আগেই জেরা করেছে সিবিআই (CBI wants to Interrogate Former Rampurhat IC in Rampurhat Massacre Case) ৷ তাঁকে আবার জেরা ও তাঁর ফোন পরীক্ষা করতে চান তদন্তকারীরা (CBI Wants to Check Rampurhat ICs Mobile Phone) ৷

9. Suspended MLA Not In Standing Committee Meeting : স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে ব্রাত্য বিজেপির 7 সাসপেন্ড বিধায়ক

এবার স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেবেন না সাসপেন্ডেড বিধায়করা ৷ বিধানসভায় সাসপেন্ড হওয়া 7 বিজেপি বিধায়কের উপর বহাল নয়া নির্দেশিকা (Suspended MLAS Will Not Allow To Attend The Standing Committee Meeting)৷

10. Kakulia Slum Fire : কাকুলিয়ায় ঝুপড়িতে আগুন

কাকুলিয়ায় ঝুপড়িতে আগুন ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে (Kolkata Slum Fire) ৷ দমকলের দু'টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷