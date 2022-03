1. Centre Seeks Report on Rampurhat Incident : রামপুরহাট নিয়ে রিপোর্ট তলব শাহের মন্ত্রকের, আসছে কেন্দ্রীয় দল

উত্তপ্ত বীরভূমের রামপুরহাট ৷ সেখানকার বগটুই গ্রামে একাধিক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ পুড়ে অন্তত 8 জন মারা গিয়েছেন বলে খবর ৷ এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রিপোর্ট চেয়েছে বলে জানা গিয়েছে (Union Home Ministry seeks Report from Mamata Govt on Rampurhat Incident) ৷

2. Suvendu Adhikari Reacts on Rampurhat Incident : রামপুরহাটের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ, সিবিআই তদন্তের দাবি শুভেন্দুর

রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে (incident of Bagtui village in Rampurhat) 8 জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি ৷

3. ED attaches assets of Udhav brother-in-law : উদ্ধবের শ্যালকের কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের (Maharashtra CM Udhav Thackeray) শ্যালক শ্রীধর পাটানকরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ তাঁর প্রায় 6.45 কোটি টাকা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি ৷

4. BJP Delegation Meet Amit Shah: দিল্লিতে অমিত শাহের সঙ্গের দেখা করল বিজেপি সাংসদদের প্রতিনিধিদল

রাজ্যে অবিলম্বে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের দাবিতে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গের দেখা করল রাজ্যের বিজেপি সাংসদদের প্রতিনিধিদল (BJP Delegation Meet Amit Shah) । নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷

5. Firhad on TMC Leader murder : বাংলার মাথা নীচু করার চেষ্টা চলছে, রামপুরহাটে পৌঁছে অভিযোগ ফিরহাদের

তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ রামপুরহাটের বগটুই গ্রাম । বেসরকারি মতে 12 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এদিন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে । ফিরহাদ হাকিম বলেন, "এটা একটা চক্রান্ত ৷ বাংলার মাথা নীচু করার চেষ্টা চলছে (Firhad Hakim visits Rampurhat after TMC Leader death) ৷"

6. Investigation of Rampurhat Incident : রামপুরহাটের ঘটনায় পুলিশ ও প্রশাসনের কাছ থেকে পৃথক রিপোর্ট তলব

এই ঘটনায় (Rampurhat Bagtui Village Incident) 15 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বিজেপি গোটা ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ও সিবিআই তদন্তের দাবি করেছে ৷

7. Retired General to Help Pradeep : আর্মিতে যোগ দিতে মধ্যরাতে অনুশীলন, সাহায্যের হাত বাড়ালেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল

উনিশ বছর বয়সি এক তরুণ চমকে দিয়েছেন পরিচালক বিনোদ কাপরিকে ৷ মাঝরাতে রাস্তায় তাঁকে দৌড়াতে দেখে গাড়িতে উঠে আসার অনুরোধ জানিয়েছিলেন বিনোদ ৷ কিন্তু তাঁর অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়ে ছেলেটি জানান, তিনি আর্মিতে যোগদানের জন্য অনুশীলন করছেন ৷ ভিডিওটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল সতীশ দুয়ার নজর কেড়েছে ৷ স্বপ্নপূরণে প্রদীপকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি (Retired General offers to help Pradeep Mehra to get into Army) ।

8. Mob Rampage Police Station : পুলিশি হেফাজতে অভিযুক্তের মৃত্যুর প্রতিবাদে পুড়ল থানা, বিক্ষোভকারীদের মারে নিহত এএসআই

গত 19 মার্চ বিহারের বেতিয়ায় এক অভিযুক্ত পুলিশি হেফাজতে মারা যান ৷ তার প্রতিবাদে মঙ্গলবার স্থানীয় থানা জ্বালিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা (Mob Rampage Bihar Bettiah Police Station due to a death in Police Custody) ৷ তাদের মারে এক পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ আহত বেশ কয়েকজন ৷

9. Rampurhat Bagtui village Incident : বিয়ে হয়েছিল মাত্র দু'মাস আগে, বগটুইয়ে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু নবদম্পতির

রামপুরহাটের বগটুই গ্রামের ঘটনায় (Rampurhat Bagtui village Incident ) 8 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে রাজ্য পুলিশের ডিজি জানিয়েছেন ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে 15 জনকে ৷

10. Partha Chatterjee on Rampurhat Incident : সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, রামপুরহাটের ঘটনায় বিধানসভায় বিবৃতি পার্থর

উত্তপ্ত বীরভূমের রামপুরহাট ৷ সেখানকার বগটুই গ্রামে একাধিক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ পুড়ে অন্তত 12 জন মারা গিয়েছেন বলে খবর ৷ তা নিয়ে বিধানসভায় পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি খর্ব করতে এই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের ঘটনা ঘটানো হয়েছে (Partha Chatterjee claims that Rampurhat Incident is Political Conspiracy to defame Bengal Govt) ।