1. Mamata Meets ADG IB : গোয়েন্দা ব্যর্থতা নিয়ে নয়া এডিজি আইবিকে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

সম্প্রতি রাজ্যে পরপর কয়েকটি খুনের ঘটনা ঘটেছে ৷ তা নিয়ে গোয়েন্দা ব্যর্থতার অভিযোগ উঠছে ৷ এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের নয়া এডিজি আইবি-র সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee Meets New ADG IB of State Police) ৷

2. Vinod Kapri Viral Video: আর্মিতে যোগ দিতে মধ্যরাতে দৌড়ের অনুশীলন তরুণের, পরিচালকের ভাইরাল ভিডিয়োয় নেটিজেনদের কুর্নিশ

উনিশ বছর বয়সি এক তরুণ চমকে দিলেন পরিচালক বিনোদ কাপরিকে ৷ মাঝরাতে রাস্তায় তাঁকে দৌড়াতে দেখে গাড়িতে উঠে আসার অনুরোধ জানিয়েছিলেন বিনোদ ৷ কিন্তু তাঁর অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়ে ছেলেটি জানান, তিনি আর্মিতে যোগদানের জন্য অনুশীলন করছেন ৷ এমনিতে তিনি ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানিতে কাজ করেন ৷ দৌড়ানোর সময় পায় না (video of this boy running away with a bag) ৷ তাই এভাবেই অনুশীলন সারছেন ৷ ছেলেটির অধ্যবসায় মুগ্ধ করে পরিচালককে ৷

3. Kolkata Police on Illegal Firearms Supply : বেআইনি অস্ত্র সরবরাহ রুখতে যৌথভাবে নজরদারি কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের

বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে যৌথভাবে নজরদারি কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের (Kolkata Police and State Intelligence Joint Surveillance to Stop Illegal Firearms Supply) ৷ শহরে প্রায়শই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকছে বলে অভিযোগ ৷

4. Shamik Attacks Mamata Govt : সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নামে রাজ্যে সার্কাস চলছে, অভিযোগ শমীকের

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের (Super Specialty Hospital) নামে রাজ্যে সার্কাস চলছে । কটাক্ষ রাজ্য বিজেপির মুখপত্র শমীক ভট্টাচার্যের (BJP Leader Shamik Bhattacharjee Attacks Mamata Govt) । একইসঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েও কটাক্ষ করেন শমীক । তিনি বলেন, “স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে নার্সিংহোমে যাচ্ছেন । ডাক্তার নেই । সরঞ্জাম নেই । জেলা হাসপাতালে রেফার করে দিচ্ছে । রাবার স্ট্যাম্পের কাজ করছে ।’’ তিনি স্বাস্থ্যসাথী নিয়েও রাজ্য সরকারকেও কটাক্ষ করেন ৷

5. School Uniform Case in High Court : সরকার পোষিত স্কুলের পোশাকে কেন বিশ্ববাংলা লোগো, হাইকোর্টে মামলা

রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুলের পোশাকে বিশ্ব বাংলা লোগো (Biswa Bangla logo in school uniform) ব্যবহার করার ৷

6. ED Questioning Abhishek : সুপ্রিম কোর্টে আর্জি খারিজ, কয়লাকাণ্ডে আবারও ম্যারাথন জেরার মুখে অভিষেক

কয়লাকাণ্ডে নয়াদিল্লিতে ইডি-র অফিসে সোমবার সকাল থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব চলছে (ED Questioning TMC Leader Abhishek Banerjee in Coal Scam Case) ৷ যদিও কলকাতায় ইডির মুখোমুখি হওয়ার আবেদন নিয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ কিন্তু শীর্ষ আদালত সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে (Supreme Court Rejects Abhishek Banerjee's Plea on Coal Scam Case) ৷

7. TMC Meeting on Kalna Municipality : পৌরপ্রধান হিসেবে নেতৃত্বের পছন্দকেই মানতে হবে, কালনার কাউন্সিলরদের থেকে মুচলেকা নিল তৃণমূল

কালনার তৃণমূল কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক অরূপ বিশ্বাসের (TMC Leader Arup Biswas) ৷

8. ICC Women's WC 2022 : 13 বছরের শাপমুক্তি, 2009 সালের পর বিশ্বকাপে ম্যাচ জিতল পাকিস্তান

2022 বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আট উইকেটে হারাল পাকিস্তান । বিশ্বকাপের মঞ্চে টানা 18টা পরাজয়ের পর জয়ের মুখ দেখল বিশমা মারুফের দল ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই হারে ভারতের সেমিফাইনালে ওঠার পথ সহজ হল (WC 2022 Pakistan Women Beat West Indies Women) ।

9. firecracker festival on Holi : দোলের গোপাল পুজোয় প্রথা মেনে আতশবাজির বন্যা শান্তিপুরে

নদিয়ার (Nadia firecracker) শান্তিপুরে স্বর্গীয় সুভাষচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে দোল উৎসবে (Holi 2022) গোপাল পুজোকে ঘিরে হয় আতশবাজির অনুষ্ঠান (firecracker festival in Gopal puja on Holi)৷ গোপালের শোভাযাত্রায় বাজির রোশনাইয়ে ঝলমল করে ওঠে গোটা এলাকা ৷ এ বছর এই উৎসব 85 বছরে পড়ল ৷ আয়োজনে কোনও খামতি রাখেনি সুভাষচন্দ্র ঘোষের পরিবার ৷ বলা হয়, এই পুজোর মূল উদ্যোক্তা স্বর্গীয় সুভাষচন্দ্র ঘোষ চেয়েছিলেন উৎসবকে কেন্দ্র করে কিছু গরিব মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হোক, তারপর থেকেই এখানে মেলা বসা শুরু হয় । বাজি পোড়ানোর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার জন্য এখানে শান্তিপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে (firecracker festival celebrated at Nadia)।

10. Swasthysathi Dues : স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে বেসরকারি হাসপাতালগুলির বকেয়া দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস রাজ্যের

বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে পরিষেবা দেওয়া সংক্রান্ত প্রায় 200 কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে । এই অভিযোগ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয় রাজ্য সরকারকে ৷ সেই বকেয়া দ্রুত মেটানোর আশ্বাস দিলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম (Bengal Government Assures to clear all dues of Swasthysathi to Private Hospitals) ।