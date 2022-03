1. Case Against Telangana Man : হোলিতে মাটন রাঁধেনি স্ত্রী, 100 ডায়াল করে পুলিশে অভিযোগ যুবকের

পুলিশ উল্টে ওই যুবকের (Naveen, the man from Telangana) বিরুদ্ধেই কেস দায়ের করেছে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করার অভিযোগ ৷

2. ED Notice To Abhishek: আত্মসমর্পণ করব না, ইডির ডাকে দিল্লি যাওয়ার আগে বার্তা অভিষেকের

আগামীকাল দিল্লিতে ইডির দফতরে হাজিরা দেবেন সস্ত্রীক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়(ED Notice To Abhishek bandyopadhyay)। রবিবার দিল্লি যাওয়ার সময় কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "দেড় বছর পর আবার আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, আমি কালকে হাজিরা দেব ৷ আত্মসমর্পণ করব না ৷ তবে নোটিস পাইনি, মৌখিক ভাবে জানানো হয়েছে।’’ তাঁর অভিযোগ, যাদের সুদীপ্ত সেন কাগজে মুড়ে টাকা নিতে দেখেছে, তাদের সম্পর্কে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল ইডি দফতরে ৷ কিন্তু তাদের ডাকা হচ্ছে না। বাংলায় আমরা ক্ষমতায় এসেছি ৷ তাই তারা বারবার ইডি, সিবিআইকে কাজে লাগাচ্ছে।"

3. Dashpur road problem : বেহাল রাস্তা কেড়েছে বন্ধুর প্রাণ, মেরামতিতে অর্থ সংগ্রহ স্কুলের পড়ুয়াদের

আর কোনও বন্ধু যেন এই খারাপ রাস্তায় পড়ে মারা না যায় ! কাতর আর্জি নিয়ে রাস্তা সারাইয়ের (Road problem) জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে দাসপুরের (West Midnapore news) খুদে স্কুল পড়ুয়ারা ৷

4. Comment of Ghulam Nabi Azad : 'রাজনৈতিক দলগুলি বিভাজন সৃষ্টি করে’, গুলাম নবির নিশানায় কংগ্রেসও

জম্মু-কাশ্মীরে অস্থিরতার জন্য পাকিস্তান ও জঙ্গি সংগঠনগুলিকে দায়ী করেছেন আজাদ (Congress Leader Ghulam Nabi Azad) ৷

5. Cyclone Asani alert: কোটালে ভাঙল সুন্দরবনের নদীবাঁধ, ঘূর্ণিঝড় অশনির সতর্কবার্তা মৎস্যজীবীদের

ঘূর্ণিঝড় অশনির আতঙ্কে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করছে উপকূলরক্ষী বাহিনী ৷ বাসন্তীতে কোটালের জেরে ভাঙন ধরেছে নদীবাঁধে (Sundarban river dam cracked) ৷

6. Bihar Hooch consumption death: বিহারে বিষমদ খেয়ে মৃত 19!

ফের বিহারে বিষমদ আতঙ্ক (Bihar Hooch consumption death) ৷ ভাগলপুর, বাঁকা, মধ্যপুরা-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় বিষমদ খেয়ে 19 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে (several dies in Bihar due to Hooch consumption ) ৷

7. Chinnaswami Pitch : রাওয়ালপিন্ডির পর চিন্নাস্বামী, আইসিসি-র ডিমেরিট পয়েন্ট পেল পিঙ্ক বল টেস্টের পিচ

আইসিসির নিয়মানুযায়ী, ম্যাচের ক্ষেত্রে আয়োজকদের কিছু শর্ত মেনে পিচ করতে হয় ৷ যার প্রাথমিক শর্তই হল, সংশ্লিষ্ট পিচ থেকে দু'দলের ব্যাটার এবং বোলার, উভয়েই সমান সুযোগ পাবেন ৷ চিন্নাস্বামীতে তিন দিনে শেষ হয়েছে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ ৷ প্রথম দিনে দু'দল মিলিয়ে পড়েছে মোট 16 উইকেট ৷ যার মধ্যে 9 উইকেট নিয়েছেন স্পিনাররা (Chinnaswami receives one demerit under the ICC Pitch process) ৷

8. Suhana Khan Comment on Shanaya Kapoor : সবুজ বডি স্য়ুটে শানায়া কাপুরকে দেখে হট খেতাব বন্ধু সুহানা খানের

সঞ্জয় কাপুর এবং মহীপা কাপুরের কন্যা, শানায়া কাপুর ৷ শাহরুখ কন্যা সুহানা, চাঙ্কি পান্ডের কন্যা অনন্যা এবং সঞ্জয় কাপুরের কন্যা শানায়া কাপুর খুব ভাল বন্ধু ৷ সবুজ সুন্দর একটি পোশাকে ছবি সোশ্য়াল মিডিয়ায় পোস্ট করেন শানায়া কাপুর ৷ প্রিয় বন্ধু সুহানা খান দেখে তাকে ‘হট’ বললেন (Suhana Khan says Hot to Shanaya Khan) ৷

9. Manipur CM N Biren Singh: মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং-ই, সাসপেন্স কাটিয়ে ঘোষণা বিজেপির

দ্বিতীয়বারও মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন এন বীরেন সিং-ই (Manipur CM N Biren Singh)৷ সাসপেন্স কাটিয়ে জানাল বিজেপি (N Biren Singh gets second term as Manipur CM) ৷ আজ এ কথা ঘোষণা করেন নির্মলা সীতারমন (Nirmala Sitharaman announces Manipur CM's name)৷

10. Shane Warne Funeral : রুদ্ধদ্বার শেষকৃত্যে ওয়ার্ন বিদায়, থাকতে না পেরে ব্যথিত লিজ হার্লি

রুদ্ধদ্বার শেষকৃত্যে স্পিনের জাদুকরকে বিদায় জানালেন আত্মীয়-পরিজনেরা ৷ ছিলেন ওয়ার্নের তিন সন্তান, বাবা-মা এবং ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু ৷ উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মার্ক টেলর, অ্যালান বর্ডার এবং প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভন (Shane Warne Private Funeral at Melbourne) ৷