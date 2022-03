1. West Bengal Weather Update : চোখ রাঙাচ্ছে ঘূর্ণিঝড়, বাংলায় কতটা প্রভাব পড়বে ?

দিনে দিনে চড়ছে তাপমাত্রা পারদ, বাড়ছে গরমের অস্বস্তি (West Bengal Weather Update) ৷ বসন্তেই বঙ্গবাসী গ্রীষ্মের টের পাচ্ছে ৷ আগামীকাল দোল ৷ বসন্তের সেরা এই উৎসব দোলে আবহাওয়ার এই রুদ্ররূপ কিছুটা হলেও মাটি করবে ৷ আগামী তিনদিন তাপমাত্রা 2 ডিগ্রি আরও বাড়তে পারে বলে খবর হাওয়া অফিসের ৷ তবে এরমাঝেই বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে ৷

2.Bongaon TMC Councillor : "পয়সা দিলেই দলে পদ পাওয়া যায়", বিস্ফোরক বনগাঁর তৃণমূল কাউন্সিলর

6 বারের কাউন্সিলর, 3 বারের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান । বনগাঁ পৌরসভায় এবারও চেয়ারম্যান পদের অন্যতম দাবিদার ছিলেন কৃষ্ণা রায় ৷ যদিও তাঁর ভাগ্যে কোনও পদ জোটেনি । পদ না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বর্ষীয়ান নেত্রী (Bongaon TMC Councillor Krishna Roy) ।

3.Ambani Richest Person : কোভিডকালে সম্পত্তি বেড়েছে 24 শতাংশ, এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তি মুকেশ আম্বানি

করোনাকালে এশিয়ার দুই শিল্পপতির সম্পত্তি বেড়েছে বিপুল পরিমাণে ৷ বিশ্বের ধনকুবেরদের তালিকায় স্থান পেয়েছে দুই ভারতীয়ের নাম (Ambani Richest Person) ৷

4.BJP MLAs to Meet Amit Shah : শুভেন্দুর নেতৃত্বে চলতি মাসেই অমিত শাহ ও বঙ্গ বিজেপি বিধায়কদের সাক্ষাৎ

রাজ্যে পৌরভোটে তৃণমূলের কাছে পরাজিত বিজেপি ৷ সামনে উপ-নির্বাচন ৷ এর মধ্যে জয়প্রকাশ মজুমদার দল ছেড়ে ঘাসফুলে (BJP MLA to Meet Amit Shah) ৷

5.HS Examination Routine : পিছল না উপনির্বাচন, ফের বদল হতে পারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার তারিখ

আবারও বদল হতে পারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দিন (HS Examination Routine)। আগামি 12 এপ্রিল রাজ্যের দুইকেন্দ্রে উপনির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে ৷ তাই বদল হতে পারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সূচি ৷

6.Kalna Municipality Oath Clash : শপথ নেওয়ার আগেই মন্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি, ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা কাউন্সিলরের

কালনা পৌরসভার চেয়ারম্যান আনন্দ দত্তকে মানতে না পেরে পৌরসভার বিল্ডিং থেকে ঝাঁপ দিতে যান 10 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিল বসু (Kalna Municipality Councillor Oath Clash)। রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি ৷ ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় কালনা পৌরসভায় ।

7.Dol Utsav 2022 : রংয়ের তুলনায় চাহিদা বেশি, আবির তৈরিতে ব্যস্ত শ্রমিকরা

গত দু'বছরে করোনার জেরে আবির ব্যবসায় আর্থিক ধাক্কা খাওয়ার পর এবছর স্বাভাবিক হতে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দক্ষিণ 24 পরগনা আবির ব্যবসায়ীরা (Abir is in demand in South 24 Parganas) । প্রয়োজনের সঙ্গে জোগান দিতে প্রস্তুত আবির কারখানার শ্রমিকরা ।

8.UK government to Medvedev : উইম্বলডন খেলতে হলে নিজেকে 'পুতিনবিরোধী' ঘোষণা করতে হবে মেদভেদেভকে

তিনি যে ভ্লাদিমির পুতিনের ঘোর বিরোধী, তা সদর্পে ঘোষণা করতে হবে রাশিয়ান টেনিস তারকাকে (UK government wants assurances that Danill Medvedev is not a Vladimir Putin supporter) ৷ তাহলেই দানিলের 2022 উইম্বলডনে খেলার ছাড়পত্রের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে যুক্তরাজ্য সরকার৷

9.ATKMB vs HFC : কৃষ্ণার গোলে ফিরতি লেগ জিতেও ফাইনালের শিকে ছিঁড়ল না বাগানের

প্রথম লেগে বড় জয়ের সুবাদে এদিন হেরেও আইএসএল ফাইনালে জায়গা করে নিল হায়দরাবাদ এফসি (Hyderabad FC reaches to the ISL final for the first time)। প্রথমবার ফাইনালে প্রবেশ নিজামের শহরের দল ৷

10.Basanta Utsav 2022 : শ্রীরামপুরের মাহেশে প্রথমবার পালিত হল বসন্ত উৎসব

শ্রীরামপুর মাহেশ জগন্নাথ মন্দির (Mahesh Jagannath Temple) ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে পালিত হল বসন্ত উৎসব (Basanta Utsav) । মাহেশের মাঠে আয়োজন করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সঙ্গীতানুষ্ঠান ও নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ভরিয়ে তোলা হয় মন্দির চত্বর। উৎসবের সূচনা হয় আদিবাসী নৃত্য দিয়ে। উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু টলিউডের অভিনেতা ও অভিনেত্রী-সহ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। জগন্নাথ মন্দির কমিটির সম্পাদক পিয়াল অধিকারী জানান, মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় মাহেশ পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। জগন্নাথ ভক্তরা আসছেন ভিড় জমাচ্ছেন। জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ঠিক করা হয়েছে বারো মাসে বারো পার্বন পালন করা হবে । এ বছর প্রথম বসন্ত উৎসবের সূচনা করা হল মাহেশে ৷