1. Russia-Ukraine Crisis : ইউক্রেনে আটকে বহু দেশের নাগরিক, এবার তাঁদের পাশে মোদি

ইউক্রেন সঙ্কটে দুনিয়ার পাশে মোদি সরকার (Russia Ukraine Crisis) ৷ আজই হয়তো ভারত থেকে ওষুধ-সহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী ইউক্রেনে রওনা দেবে ৷

2. Russia-Ukraine Crisis : ইউরোপিয় ইউনিয়নের সদস্য ইউক্রেন ? আবদেনপত্রে সই জেলেনস্কির

ইউরোপিয় ইউনিয়নের সদস্যপদ পেতে মরিয়া জেলেনক্সি ৷ গতকাল বিকেল নাগাদ ভিডিয়ো বার্তায় দ্রুত ইউক্রেনকে ইউরোপিয় ইউনিয়ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানিয়েছিলেন (Russia-Ukraine Crisis) ৷

3. FIFA and UEFA suspend Russia : ফিফা-উয়েফার নিষেধাজ্ঞা, কাতার বিশ্বকাপে নেই রাশিয়া

আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে নির্বাসিত হল রাশিয়া ৷ ফিফা এবং উয়েফা জানিয়েছে, রাশিয়ার ফুটবল ক্লাব এবং জাতীয় দলগুলি আন্তর্জাতিক কোনও ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না (FIFA and UEFA suspend Russia) ৷

4. West Bengal Weather Update : বাড়বে গরম আর অস্বস্তি, দুয়ারে গ্রীষ্ম, পূর্বাভাস আলিপুরের

শীতের আমেজ কাটিয়ে বাড়ছে গরমের অনুভূতি ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এবার ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ (Temperature rising in Bengal) ৷

5. Russia-Ukraine Crisis : ক্রিমিয়ার উপর রাশিয়ার সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিলে যুদ্ধ থামাতে প্রস্তুত পুতিন

বৈঠকের মাঝে ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোকে পুতিন জানান, জেলেনস্কির দাবি তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত তবে সেক্ষেত্রে ইউক্রেনীয় সেনাদের নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে এবং ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে (Putin said he is ready to end the fight if Ukraine demilitarises and recognises Russian sovereignty over Crimea) ৷

6. Blast in Kharkiv : খারকিভে রাশিয়ান মিসাইল হানা, মৃত 11

বেলারুশে রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি বৈঠকের মাঝেই (Negotiations between Russia and Ukraine begin in Belarus) ৷ তার মধ্যেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটল খারকিভে । রাশিয়ান মিসাইল আক্রমণে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা 11, আহত হয়েছেন অনেকে (11 killed in blast in Ukraine Kharkiv) ।

7. Mamata on Russia-Ukraine Crisis : কোভিডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর নতুন যুদ্ধ চান না মুখ্যমন্ত্রী, বইমেলার উদ্বোধনে অকপট মমতা

সোমবার সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে শুরু হল 45তম আন্তর্জাতিক বইমেলা ৷ উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Inaugurates 45th Kolkata Book Fair) ৷ উদ্বোধনের পর তিনি জানান, এবার সেন্ট্রাল পার্কের নাম হবে বইমেলা প্রাঙ্গণ ৷

8. Suvendu On Panchayat Election : ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় ব্যালটে হবে পঞ্চায়েত নির্বাচন, নন্দীগ্রামে বললেন শুভেন্দু

নির্বাচনের নামে রবিবার রাজ্যের 108 পৌরভোটে লুন্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্র ৷ এমনই দাবিতে সোমবার রাজ্যে 12 ঘণ্টার বনধ ডেকেছিল বিজেপি ৷ বনধের সমর্থনে নন্দীগ্রাম টেঙ্গুয়া মোড়ে এদিন একটি জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ জনসাধারণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে স্থানীয় নেতৃত্বকে বেলা 12টা-তেই বনধ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেন তিনি ৷ তবে কাঁথি পৌরসভার নির্বাচন বাতিলের দাবি তুলে তিনি তা বাতিলের আবেদন করেছেন বলে জানান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷ একইসঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন পৌরভোটে তৃণমূলের সন্ত্রাস দেখে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে দলের কর্মীরা যেন শঙ্কিত না হয় ৷ কারণ পঞ্চায়েতে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় ব্যালটেই ভোট হবে (Suvendu Adhikari says Panchayat Election will be held in three tier security) ৷

9. Repoll Order from Bengal EC : শুধুমাত্র দু’টি বুথেই ফের ভোট, জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

রবিবার বাংলার 108টি পৌরসভার নির্বাচন ছিল (Bengal Civic Polls 2022) ৷ সোমবার নির্বাচন নিয়ে হওয়া সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে বঙ্গ নির্বাচন কমিশন ৷ তার পর তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে দু’টি পৌরসভার দু’টি ভোটে পুনর্নির্বাচন করা হবে (Bengal Election Commission Issues repoll order for only two booths from more than hundred municipality) ৷ কারণ, সেখানে ভোটের কাজে ব্যাঘাত ঘটেছিল ৷

10. ETV Bharat Horoscope for 1st March : সম্পর্কের উন্নতি হবে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের, বাকিদের ভাগ্যে কী রয়েছে ?

পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবেন কেউ ৷ কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ হবে কারও ৷ নতুন কাজ শুরু করবেন কেউ ৷