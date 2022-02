1. Russia-Ukraine Crisis : পুতিনের পরমাণু মন্তব্যের মাঝেই ইউক্রেনের জন্য অস্ত্র কিনছে ইউরোপিয় ইউনিয়ন

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের আজ পঞ্চম দিন (Fifth day of Russia and Ukraine conflict) ৷

2. Ukraine-Russia Crisis : অপারেশন গঙ্গায় সোম সকালেই দেশে ফিরলেন 249 জন

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে দেশে ফেরানো হচ্ছে আটকে থাকা ভারতীয় পড়ুয়াদের ৷

3. West Bengal Weather Update : বইমেলার উদ্বোধনে বাধা হবে না বৃষ্টি, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

বইপক্ষেও কি কাঁটা হতে পারে বৃষ্টি (West Bengal Weather Update) ?

4. Firhad Hakim on Bengal strike : "বাংলা এগিয়ে যাচ্ছে, বিজেপির ডাকা বনধ হবে না", মন্তব্য ফিরহাদের

সোমবার বিজেপির ডাকা 12 ঘণ্টার বনধ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ফিরহাদ হাকিমের ৷

5. Government Notice on Bengal Strike: সরকারি নির্দেশিকা, বনধের দিন অফিস না-গেলে কাটা যাবে বেতন

সরকারি কোনও কর্মী বনধকে সমর্থন করে ছুটি নেন সেক্ষেত্রে তাঁর চাকরি জীবন থেকে একদিন কমে যাবে বলে জানিয়ে দিয়েছে নবান্ন।

6. Ukraine Ready talks with Russia : রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় রাজি, জানালেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট

দু’পক্ষ এবার আলোচনা টেবিলে আসতে চলেছে ৷

7. IND vs SL Third T20I : শ্রেয়সের চওড়া ব্যাটে শ্রীলঙ্কাকেও হোয়াইটওয়াশ করল টিম ইন্ডিয়া

গত ম্যাচে 74 রানের পর নাইটদের নয়া সেনাপতি শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাট থেকে এদিন এল ঝকঝকে 73 রান ৷

8. Bengal Civic Polls 2022 : আক্রান্ত সংবাদমাধ্যম, ভাঙা হল ইভিএম; ডিজি বলছেন "ভোট শান্তিপূর্ণ"

একাধিক জায়গায় আক্রান্ত সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা, রাজ্যের অধিকাংশ জায়গায় দেদারে চলেছে ছাপ্পা ।

9. Bengal Civic Polls 2022 : জমা পড়ল হাজারেরও বেশি অভিযোগ, কমিশন বলল 'বিক্ষিপ্ত অশান্তি'

বিকেল 5টা পর্যন্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কন্ট্রোলরুমে জমা পড়ল সহস্রাধিক অভিযোগ ৷

10. ETV Bharat Horoscope for 28th February : প্রেমজীবন দারুণ কাটবে মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের, বাকিদের ভাগ্যে কী রয়েছে ?

কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে দারুণ দিন কাটবে কারও ৷ স্বাস্থ্যের উন্নতি করবেন কেউ ৷