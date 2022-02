1. Zelenskyy speaks with Modi : রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের রাজনৈতিক সমর্থন চেয়ে মোদিকে ফোন জেলেনস্কির

ইউক্রেনে রুশ আক্রমণ চলছে ৷ পরিস্থিতি সামলাতে শনিবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ নিন্দাপ্রস্তাব আনে ৷ প্রস্তাবে ভোট না দিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যায়নি মোদি সরকার ৷ তারপরেই নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বললেন ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি ৷

2. Anish Khan death case : আনিশ-কাণ্ডের প্রতিবাদে বাম ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভে রণক্ষেত্র পানিয়ারা, গ্রেফতার 17

বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের লাঠিচার্জ, পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য বাম ছাত্র-যুবদের ইট ছোঁড়ার ঘটনায় উত্তপ্ত পানিয়ারা (SFI-DYFI agitation at Paniara protesting Anish Khan death case) ৷ আহত একাধিক পুলিশকর্মী (Several Policeman injured) ৷

3. Indian Trapped in Ukraine : ‘আমাদের বাঁচান’, খারকিভে বাঙ্কারে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা

ইউক্রেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাশিয়ার আক্রমণে ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন 198 জন ৷ ছবির মতো সুন্দর দেশের আকাশ বিষিয়ে গিয়েছে কালো ধোঁয়ায় ৷ দেশের বাসিন্দাদের সঙ্গেই প্রাণ বাঁচাতে বাঙ্কারে আশ্রয় নিচ্ছেন সেদেশে থাকা ভারতীয়রাও ৷ বাঙ্কারে আটকে থাকা কিছু ভারতীয়ের সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারত-এর সৌরভ শর্মা (Indian students trapped in bunkers) ৷

4. Bengal Civic Polls 2022 : নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি, রবিবার উত্তর 24 পরগনার 25টি পৌরসভায় নির্বাচন

25টি পৌরসভায় নির্বাচনের জন্য আলাদা আলাদা ডিসিআরসি সেন্টার করা হয় প্রশাসনের তরফে । বারাসত এবং মধ্যমগ্রাম পৌরসভার জন্য ইভিএম বন্টন কেন্দ্র করা হয়েছিল যথাক্রমে বারাসত সরকারি কলেজ সংলগ্ন মাঠ ও প্যারীচরণ গভর্মেন্ট স্কুলে (Bengal Civic Polls 2022) ।

5. Anish Khan Death Case: আনিশ খানের রহস্যমৃত্যুর তদন্তকে ভুল পথে চালানোর চেষ্টা চলছে, অভিযোগ সিটের

উস্কনি দিয়ে আনিশ খানের রহস্যমৃত্যুর তদন্তকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা চলছে, অভিযোগ সিটের । হাওড়ায় আনিশ খানের হত্যার ঘটনায় কিছু লোক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে উস্কানিমূলক কাজ করছে এবং তদন্তকে বিকল্প পথে চালানোর চেষ্টা করছে । ভবানী ভবন সূত্রের খবর, সেই সকল লোকেদের এবার চিহ্নিত করবে গোয়েন্দারা (Anish Khan Death Case)।

6. Bengal Civic poll 2022: বিরোধীদের ফেস্টুন, ব্যানার ও হোর্ডিং ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে

কোথায়ও সিপিআইএম,কোথায়ও বিজেপি, কোথায়ও আবার নির্দল প্রার্থীদের ব্যানার হোডিং ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজপুর সোনারপুর পৌরসভায় চাঞ্চল্য (Bengal Civic Poll 2022)।

7. Corona Update in Bengal : আড়াইশোর নিচে সংক্রমণ, চব্বিশ ঘণ্টায় মৃত 3

গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে 3 জনের ৷ আগের দিনের চেয়ে 1 জন কম ৷ তার মধ্যে কলকাতা, উত্তর 24 পরগনা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন (Corona Update in Bengal) ।

8. Russia-Ukraine Conflict : রুশ হামলায় মৃত 198, ফেসবুক পোস্টে জানালেন ইউক্রেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ইউক্রেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাশিয়ার আক্রমণে ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন 198 জন ৷ 33 জন শিশু-সহ 1,115 জন আহত হয়েছে (Ukraine Health Minister says 198 killed by Russian Military) ।

9. Witch Allegation in Purulia : ডাইনি অপবাদে মহিলার উপর অত্যাচার, গ্রেফতার হয়ে ভোলবদল ওঝার

ডাইনি অপবাদে মহিলার উপর এক সপ্তাহ ধরে অত্যাচার (Witch Allegation Against A Woman in Purulia) ৷ ভয় দেখিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ৷ পুরুলিয়ার বামনিডি গ্রামের ঘটনায় (Witch Allegation in Purulia) বিজ্ঞান মঞ্চের সাহায্যে গ্রেফতার গ্রামের বেশ কয়েকজন ৷ সেই সঙ্গে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত ওঝাকেও ৷

10. Bengal Students Stranded In Ukraine : ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়ে আসছে বোমারু বিমান, খারকিভ থেকে শিউরে ওঠা অভিজ্ঞতা শোনালেন মালদার শুভ্র

মুহূর্তে-মুহূর্তে বদলে যাওয়া পরিস্থিতির সঙ্গে কতদূর লড়াই চালাতে পারবেন জানা নেই ৷ ইটিভি ভারতের মাধ্যমে তাই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে আর্তি জানালেন শুভ্রনীল (Subhranil from Kharkiv appeals to the government) ৷