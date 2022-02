1. Indian Students Trapped in Ukraine : ইউক্রেন-রাশিয়া সীমান্তে বেসমেন্টে লুকিয়ে 400 ভারতীয় পড়ুয়া

রাশিয়ার সীমান্তবর্তী শহরটি গতকালই আত্মসমর্পণ করেছেন ৷ কোনওরকমে নিজেদের প্রাণ হাতে করে লুকিয়ে রয়েছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা ৷ মোদি সরকার পারবে তাদের বের করে আনতে (Indian Students in Ukraine) ?

2. Strong Sanctions on Russia : "পুতিনের সঙ্গে আর কথা নয়, রাশিয়াকে ফল ভুগতে হবে", আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে ঘোষণা বাইডেনের

জো বাইডেন এই নিষেধাজ্ঞাকে 'সত্যিকারের ধবংসাত্মক নিষেধাজ্ঞা' (Truly Devastating Sanctions) বলে উল্লেখ করেছেন ৷

3. Bengalis in Ukraine : ইউক্রেনে আটকে তিন বাঙালি পড়ুয়া, গোবরডাঙা-অশোকনগরে উদ্বিগ্ন পরিবার

উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন আটকে পড়া পড়া পড়ুয়াদের পরিবারের সদস্য ৷ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে তাঁরা আর্জি জানিয়েছেন পড়ুয়াদের দ্রুত উদ্ধারের (Students from Bengal stuck in Ukraine) ৷

4. Russia-Ukraine Crisis : রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করবে না বাইডেনের পাঠানো অতিরিক্ত সেনাবাহিনী

জো বাইডেন নানাভাবে পুতিন সরকারকে চাপে রাখার চেষ্টা করছে ৷ ন্যাটোর পাশে দাঁড়াতে আমেরিকা থেকে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন তিনি ৷ তারা কি ইউক্রেনের হয়ে যুদ্ধ করবে (Russia Ukraine crisis) ?

5. West Bengal Weather Update : মেঘলা আকাশে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বসন্তের বৃষ্টি

শীত বিদায় নিয়ে বসন্ত দোরগোড়ায় ৷ তাও বৃষ্টি চলছে (West Bengal Weather Update) ৷

6. Anish Khan Death Case : কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ, অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে আমতা থানার ওসি

অবশেষে আনিশ খান মৃত্যু রহস্যে নতুন চমক । কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হল আমতা থানার অফিসার ইনচার্জকে। দায়িত্বে নতুন ওসি কিঙ্কর মণ্ডল।

7. Indians in Ukraine : ইউক্রেন থেকে বাড়ি ফিরে আটকে থাকা অন্যদের ফেরানোর আর্জি শিলিগুড়ির বিতমের

ইউক্রেনে মেডিক্যাল পড়তে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিতম বসু ৷ বৃহস্পতিবার তিনি ফিরেছেন ৷ বাড়ি ফিরে তিনি সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, যাতে দ্রুত তাঁদেরও ফেরানো হয় (ukraine return student urges government to assist others still in ukraine) ৷

8. Ind vs SL : ইশান-শ্রেয়সদের ব্যাটিং বিক্রমে 'লঙ্কা বধ' ভারতের

প্রথম টি-20তে শ্রীলঙ্কাকে 62 রানে হারিয়ে দিল ভারত (india beat sri lanka by 62 runs) ৷ অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া করলেন ইশান কিষাণ ৷ 56 বলে 89 রান করেন তিনি ৷

9. Mohun Bagan vs Odisha FC : অধরা ‘কলিঙ্গ বধ’, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাস্তা কঠিন হল বাগানের

অধরাই রইল ‘কলিঙ্গ বধ’ ৷ ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় লেগেও ম্যাচ ড্র করে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা কঠিন করে ফেলল এটিকে মোহনবাগান (ATK Mohun Bagan vs Odisha FC ends as a draw) ।

10. ETV Bharat Horoscope for 25th February : প্রেমজীবন দারুণ কাটবে মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের, বাকিদের ভাগ্যে কী রয়েছে ?

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ ব্যস্ততম দিন কাটবে কারও ৷ কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করবেন কেউ ৷