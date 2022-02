1. Bappi Lahiri-Mithun Chakraborty in Bollywood : বাপ্পি দা'র সুরের মূর্ছনা আর মিঠুনের 'ডিস্কো ডান্স', প্রথমবার বলিউড পৌঁছেছিল একশো কোটির ক্লাবে

'শোলে'র রেকর্ড ছাপিয়ে বক্স অফিসে নয়া মাইলস্টোন সেট করেছিল 'ডিস্কো ডান্সার' ৷ প্রথম ভারতীয় সিনেমা হিসেবে বিশ্বব্যাপী 100 কোটির ব্যবসা করেছিল বাব্বর সুভাষ পরিচালিত এই ছবি (Bappi Lahiri and Mithun Chakraborty took bollywood to 100 crore club for the first time) ৷

2. Corona Update in Bengal : রাজ্যে করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী, একদিনে মৃত 18

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 1 জনের ৷ উত্তর 24 পরগনাতেও মৃত্যু হয়েছে 3 জনের ৷ বীরভূমে প্রাণ হারিয়েছেন 3 জন ৷ দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় 2 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

3. Mamata on Rajbanshi Development : ভরসা করুন, ভুল বুঝবেন না ; রাজবংশীদের বার্তা মমতার

বুধবার কোচবিহারে বীর চিলা রায়ের জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee at Cooch Behar) ৷ সেখানে তিনি রাজবংশীদের জন্য করা উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন (Mamata on Rajbanshi Development) ৷ পাশাপাশি বার্তা দেন, ‘‘বিশ্বাস, ভরসা, আস্থা রাখবেন ৷ ভুল বুঝবেন না ৷’’

4. Top popular songs of Bappi Lahiri: গানে গানেই ডিস্কো কিং-কে শেষবিদায়, যেখানেই থাকো সুখে থাকো বাপ্পিদা...

ছোট থেকেই টিনসেল টাউনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন ৷ পরিবারের সাহচর্য ও প্রতিভার জোরে এক পা দু পা করে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে বেশি সময় লাগেনি ৷ খুব অল্প দিনের মধ্যেই বাংলা ও মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের রাজত্ব শুরু করে দেন বাপ্পি লাহিড়ী (Top popular songs of Bappi Lahiri)৷ সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার সঙ্গীত উপহার দিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন ট্রেন্ডসেটার ৷ বাঙালির গর্বের বাপ্পিদা পরিচিত হন ডিস্কো কিং হিসেবে ৷ তাঁর সুরারোপিত অধিকাংশ গানে কোমর দুলতে বাধ্য ৷ আজ (Bappi Lahiri passes away) সবার মুখে মুখে ঘুরছে বিভিন্ন সময়ে তাঁর সুপারহিট অগুনতি গান (Bappi Lahiri songs)৷

5. TMC Expels Dissidents : 15 জন নির্দল-সহ 20 জনকে বহিষ্কার করল তৃণমূল

আগামী 27 ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভা ভোট (Bengal Civic Polls 2022) ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ওই 108টি পৌরসভার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছে ৷ এর জেরে যাঁরা বিদ্রোহে সামিল হয়েছিলেন, তাঁদের বহিষ্কার করল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল ৷

6. IND vs WI First T20 : অভিষেক বিষ্ণোইয়ের, প্রথম টি-20তে টস জিতে ফিল্ডিং ভারতের

ইডেনে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম টি-20 ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত ভারতের (India win the toss and elect to field first) ৷

7. NB Industry Meet : উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্মেলনে 10 কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব

বুধবার শিলিগুড়ির বিশ্ববাংলা শিল্পী হাটে রাজ্য সরকার শিল্প সম্মেলনের আয়োজন করেছিল (North Bengal Industry Meet at Siliguri) । সেখানেই শিল্পপতিরা 10 হাজার কোটি টাকার লগ্নির প্রস্তাব দিয়েছেন (Industrialist of North Bengal give investment proposal to Mamata Govt) ৷

8. Mamata Ananta Maharaj : জিসিপিএ'র অনুষ্ঠানে কাছাকাছি মমতা-অনন্ত মহারাজ

কোচবিহারের সিদ্ধেশ্বরীতে বীর চিলা রায়ের 512তম জন্মদিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন বীর চিলা রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন তিনি । সঙ্গে ছিলেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের (জিসিপিএ) সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজ (Mamata Banerjee and Ananta Maharaj in the same stage) । দেখুন সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও...

9. Unknown facts of Bappi Lahiri: কতটা সোনার মালিক বাপ্পি লাহিড়ী ? রইল চমকপ্রদ কিছু অজানা তথ্য

চলে গেলেন বাপ্পি লাহিড়ী (Bappi Lahiri passes away)৷ একনজরে দেখে নেব তাঁর জীবনের কিছু অজানা তথ্য (Unknown facts of Bappi Lahiri)৷

10. KKR New Captain : নাইটদের নতুন সেনাপতি শ্রেয়স আইয়ার

জল্পনায় সিলমোহর ৷ নতুন নেতা হিসেবে শ্রেয়স আইয়ারকেই বেছে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যানেজমেন্ট (Shreyas Iyer becomes the new captain of KKR) ৷