দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে ইতিমধ্যেই নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন অখিল গিরি (Akhil Giri is unhappy with the party candidate list) ৷

2. Bengal Civic Polls 2022 : তৃণমূলের প্রার্থী তালিকার প্রতিবাদে বর্ধমানে কর্মীদের বিক্ষোভ

আসন্ন পৌরনির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই বর্ধমানের বিভিন্ন ওয়ার্ডে তৃণমূল কর্মীরা আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন (TMC workers agitation in Burdwan) ।

3.TMC Candidate List : প্রার্থী না-পছন্দ, মালবাজারে আগুন জ্বালিয়ে তৃণমূলের বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি পৌরসভার 25টি ওয়ার্ডের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল জেলা তৃণমূল । বাবুপাড়ার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা করলেন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ ।

4. TMC candidate list : তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিভ্রাট ! দল বলছে, পার্থ-সুব্রতর প্রকাশিত তালিকাই চূড়ান্ত

দলের তরফে বলা হয়েছে, যে তালিকা সংবাদমাধ্যমের কাছে পাঠানো হয়েছে বা ওয়েবসাইটে তোলা হয়েছে তা চূড়ান্ত নয় । পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং সুব্রত বক্সী প্রকাশ করা তালিকাতেই অনুমোদন দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC candidate list for civic body polls) ।

5.Corona Update in Bengal : সংক্রমণের হার আরও কমল, একদিনে মৃত 35

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 10 জনের ৷ উত্তর 24 পরগনায় প্রাণ হারিয়েছেন 6 জন ৷ হুগলিতে একদিনে মৃতের সংখ্যা 5 (Corona Update in Bengal) ৷

6. U19 World Cup Final : কাপ ফেরত নিয়ে আসার ডাক দিয়েছেন যশ ধুল, অপেক্ষায় ভারত

13বার অনূর্ধ্ব 19 বিশ্বকাপের মধ্যে সাতবার ফাইনালে উঠে ভারত (U19 World Cup Final) ৷ এর মধ্যে চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জুনিয়র টিম ইন্ডিয়া ৷অন্যদিকে ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব 19 ক্রিকেট 24 বছর পরে ফাইনালে ৷

7. Jay prakash criticizes Dhankar : রাজ্যপালের সমালোচনায় জয়প্রকাশ, বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতাকে সমর্থন ফিরহাদের

টুইটারে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের কড়া সমালোচনা করেছিলেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার ৷ সেই প্রসঙ্গে তৃণমূলের ফিরহাদ হাকিমের সমর্থন পেলেন বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতা (Jay prakash criticizes Dhankar) ৷

8. Agitation of TMC in Kanthi & Tamluk : প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই কাঁথি ও তমলুকে তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভ

প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরির বাড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন কাঁথি পৌরসভার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা (Agitation of TMC in Kanthi & Tamluk) ৷

9. PIL against school reopening : স্কুলগুলিতে কেন 100 শতাংশ উপস্থিতির নির্দেশ ? জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

সরকারি স্কুলে পঠনপাঠনের পাশাপাশি ভার্চুয়াল ক্লাসের ব্যবস্থার দাবি করেছে মামলাকারী (pil filed in calcutta high court against school reopening) ৷

10. Malda medical college : সবার অলক্ষ্যে হাসপাতালের ছ'তলায় আট বছরের শিশু ! রেলিং বেয়ে নামতে গিয়ে মৃত্যু

মালদা মেডিক্যালের বর্হিবিভাগে এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ ছ'তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় হর্ষিত সিং নামে আট বছরের এক শিশুর ৷ তার বাবা বলবীর সিং মেডিক্যাল চত্বরেই ঝালমুড়ি বিক্রি করেন (Malda medical college) ৷