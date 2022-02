1. West Bengal Weather Update : আজ ও আগামিকাল রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি

আজ ও আগামিকাল বৃষ্টির পূর্বাভাস রাজ্যজুড়ে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস । বাড়ছে রাতের তাপমাত্রা (West Bengal Weather Update) ।

2. Usthi Fire : মধ্যরাতে উস্থির বাজারে অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই বেশকিছু দোকান

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল উস্থির হটুগঞ্জ বাজারের বেশ কিছু দোকান (Fire Breaks Out in Usthi) ৷ কেউ হতাহত না হলেও, কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে ৷

3. CAB Cricket Tournament : রাজ্য মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ঢাকে কাঠি

7 ফেব্রুয়ারি থেকে সিএবির উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (CAB Womens T20 Tournament) ৷

4. Katwa Court Life Imprisonment : বিচার পেতে দু-দশক, কাটোয়ায় খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন 3 অপরাধীর

1999 সালে খুনের ঘটনায় সাজা ঘোষণা হল প্রায় 20 বছর পর । গতকাল কাটোয়া মহকুমা আদালত তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল (Katwa Court Life Imprisonment ) ।

5. Sachin Pilot on Budget 2022 : কেন্দ্রীয় বাজেট মুদ্রাস্ফীতিকে উৎসাহ দেবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে না : সচিন

কংগ্রেস নেতা সচিন পাইলটের (Sachin Pilot on Budget 2022) মতে, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট মুদ্রাস্ফীতিকে (budget not generate employment says Sachin Pilot ) উৎসাহ দেবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে না ৷

6. Bangaon Road Block : মহিলাকে মারধর-দোকান ভাঙচুর, অভিযুক্তদের গ্রেফতারির দাবিতে অবরোধ বনগাঁয়

বনগাঁ থানার জয়পুর মগপাড়ায় স্বামী ও স্ত্রীর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয়রা (Bangaon Bagda Road Block) । তাঁদের অভিযোগ, পুলিশে অভিযোগ জানানো হলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না ৷

7. Indian players covid positive : করোনার কবলে ভারতীয় দল ! ধাওয়ান, শ্রেয়স-সহ আক্রান্ত 8

ওয়ান ডে সিরিজ খেলতে আজই আমেদাবাদে পৌঁছয় ভারতীয় দল ৷ সেখানে রুটিনমাফিক সকলেরই করোনা পরীক্ষা হয় ৷ তাতেই ধাওয়ান, শ্রেয়স-সহ মোট আটজনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে (Indian players covid positive) ৷

8. Mamata Banerjee on 2024 Lok Sabha poll: লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে প্রার্থী দেবে তৃণমূল, বললেন মমতা

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তারা সমাজবাদী পার্টিকেই সমর্থন করছে। তবে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে লড়াই করবে তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার একথা জানান, তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)।

9. Corona Update in Bengal : ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, রাজ্যে একদিনে মৃত 35

রাজ্যে গত 24 ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 2 হাজার 723 জন ৷ আগের দিন যা ছিল 2 হাজার 14 জন (Corona Update in Bengal) ৷

10. Suvendu Attacks Mamata : মুখ্যমন্ত্রীর গলায় এখনও আটকে মুকুল, দলবদল প্রসঙ্গে কটাক্ষ শুভেন্দুর

আগামী 12 ফেব্রুয়ারি চন্দননগর পৌরনিগমে ভোট (Chandannagar Municipal Corporation Election 2022) ৷ বুধবার সেখানে প্রচারে যান পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal LoP Suvendu Adhikari) ৷ সেখানেই তিনি দলবদল প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন (Suvendu Attacks Mamata) ৷