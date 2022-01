1. Parliament Budget Session : সংসদে বাজেট অধিবেশন শুরু আজ, পেগাসাস ইস্যুতে ঝড় ওঠার সম্ভাবনা

অধিবেশনের দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ, মঙ্গলবার সংসদে 2022-23 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Nirmala Sitharaman will present the Union Budget tomorrow) ৷ আগামী 8 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই অধিবেশন ৷

2. Minor Runs Car Over Workers : ফুটপাথে উঠে গেল নাবালকের গাড়ি, পিষে মৃত্যু চার মহিলার

গাড়ি চালাতে গিয়ে ফুটপাথে থাকা চারজনকে পিষে দিল নবম শ্রেণির ছাত্র ৷ গাড়িতে থাকা তিন নাবালক ও গাড়ির মালিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Minor runs car over people sitting on footpath) ৷

3.Lata Mangeshkar Health Condition : করোনামুক্ত সুরসম্রাজ্ঞী লতা, প্রয়োজন পড়ছে না ভেন্টিলেটরের

তবে এখনও হাসপাতালেই ভর্তি রয়েছেন এই সঙ্গীতশিল্পী (Lata Mangeshkar is still in Hospital)

4. Dilip Ghosh slams WB Govt : ভিক্ষা চেয়ে চলছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রাজ্য সরকারকে নিশানা দিলীপের

‘‘উন্নয়নের কোন নাম নেই । বেতন দেওয়ার জন্য টাকা চাইতে হচ্ছে । এবার যদি কেন্দ্র সরকার একটু টাইট দেয় তাহলে সরকার রাস্তায় বসে যাবে ।’’ দিল্লি যাওয়ার আগে এভাবেই রাজ্য সরকারকে বিঁধলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh slams WB Govt)।

5. Anand Mahindra apologises to 'humiliated farmer': কৃষক অপমানের ঘটনায় ক্ষমা চেয়ে টুইট আনন্দ মাহিন্দ্রার

মাহিন্দ্রা গাড়ির শোরুমে কৃষককে অপমানের ঘটনায় টুইট আনন্দ মাহিন্দ্রার। শুক্রবার টুইট করে ওই কৃষকের কাছে ক্ষমা চান মাহিন্দ্রা কোম্পানির চেয়ারম্যান আনন্দ মাহিন্দ্রা(anand mahindra apologises)। তিনি জানান, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা কোম্পানি পিকআপ গাড়িটি কেম্পেগৌড়াকে সরবরাহ করেছে। সেইসঙ্গে কৃষক কেম্পেগৌড়াকে ধন্যবাদ জানান (Anand Mahindra welcomes Kempegowda to ‘M&M Family) ।

6. TMC MP'S Letter PM Modi : হু'র মানচিত্রে জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে বিতর্ক, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি সাংসদ শান্তনু সেনের

চিঠিতে বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইস্যু (Serious International Issue) বলে দাবি করেছেন তৃণমূল সাংসদ ৷

7. Kunal Ghosh slams Suvendu-Dhankhar: শুভেন্দু-ধনকড় জুটি ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট, কটাক্ষ কুণালের

শুভেন্দু অধিকারী (Kunal Ghosh slams Suvendu Adhikari) ও জগদীপ ধনকড়কে ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে কটাক্ষ করলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh on Jagdeep Dhankhar)৷

8. Federer Congratulates Nadal : তোমার সমসাময়িক হতে পেরে গর্বিত, রাফাকে একুশের অভিনন্দন রজারের

তাঁকে টপকে ইতিহাস গড়ায় কোনও আফসোস নেই, বরং বন্ধু নাদালের সাফল্যে উৎফুল্ল রজার ৷ স্প্যানিশ মায়েস্ত্রোর সমসাময়িক হতে পেরে তিনি গর্বিত ৷ 21তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের পর নাদালকে এই ভাষাতেই অভিনন্দন জানালেন সুইস কিংবদন্তি (Roger Federer Congratulates Rafael Nadal for his 21st Grand Slam) ৷

9. Jyotipriya Mallick slams Arjun Singh: রাজ্যপালের পাশে ‘পেশাদার খুনি’ অর্জুন সিং ! মঞ্চে না উঠে প্রতিবাদ জ্যোতিপ্রিয়র

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar news)-এর পাশে বসে ‘পেশাদার খুনি’ অর্জুন সিং ৷ এই অভিযোগে গান্ধিজির প্রয়াণ দিবসের মঞ্চেই থাকলেন না বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (Jyotipriya Mallick slams Arjun Singh) ৷

10. Padmasree Scientist Sanghamitra Banerjee : পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন বাঙালি বিজ্ঞানী সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত সরকারের পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন বাঙালি বিজ্ঞানী সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (Scientist Sanghamitra Banerjee Named for Padmasree) ৷ মেশিন ইন্টেলিজেন্সের বিশেষজ্ঞ হিসাবে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রথম মহিলা ডিরেক্টর তিনি (Sanghamitra Banerjee Director of The Indian Statistical Institute) ৷