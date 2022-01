1. TMC Leader Murdered : তৃণমূলের ডাকসাইটে নেতাকে কুপিয়ে খুন ইছাপুরে

শনিবার রাত 9টা নাগাদ নোয়াপাড়া থানার মানিকতলা বাপুজি কলোনি এলাকায় তৃণমূল নেতা গোপাল মজুমদারকে (62) কুপিয়ে খুন করল দুষ্কৃতীরা (TMC Leader Murdered in Ichapur)। উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিপ্রা মজুমদারের স্বামী তিনি ।

2. West Bengal Weather Update : আগামিকাল থেকে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী, দোসর ঝঞ্ঝা

রবিবার তাপমাত্রা কমবে । কিন্তু আগামিকাল থেকে তা বাড়তে পারে বলে আভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস (IMD Kolkata predicts temperature to rise from tomorrow) ।

3. Jamshid on Kiyan : বড় ম্যাচের নতুন তারাকে ফোকাস ঠিক রাখার পরামর্শ বাবা জামশিদের

ডার্বিতে গোলের স্মৃতি নাসিরি পরিবারে নতুন নয়। কিন্তু শনিবাসরীয় সন্ধের ছবিটা ভিন্ন। ডার্বিতে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে হ্যাটট্রিকের নজির এই প্রথম (Kiyan Nassiri made history to score hattrick as substitute in Kolkata Derby)।

4. KMC on Air Pollution : মহানগরীর বায়ুদূষণ মোকাবিলায় কাউন্সিলরদের পুরস্কৃত করবেন ফিরহাদ

শীত পড়লেই জমিয়ে ঠান্ডার সঙ্গে আসরে নামে বায়ুদূষণ । বায়ুদূষণে দেশের অন্যতম প্রধান শহর হয়ে উঠেছে কলকাতা । একে কাবু করতে পুরস্কারের কথা ঘোষণা করলেন স্বয়ং মেয়র (KMC on Air Pollution) ।

5. Some Healthy Teas : যে চা আপনাকে রাখবে সুস্থ ও তরতাজা

চা সবথেকে জনপ্রিয় পানীয় গুলির মধ্যে একটি ৷ এর নানা স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে ৷ তবে গবেষণা বলছে, এমন কিছু চা আছে যা আপনাকে নানা দীর্ঘমেয়াদী অসুখ থেকে বাঁচাতে পারে ৷ চা যে শুধু আপনাকে মানসিক চাপ কমিয়ে শান্ত হতে সাহায্য করে তাই নয়, চা-এ থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রদাহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে ৷

6. ISL Kolkata Derby : জুনিয়র নাসিরি'র হ্যাটট্রিকে ফিরতি ডার্বির রঙও সবুজ-মেরুন

বড় ম্যাচে নজর কাড়া পারফরম্যান্স দেওয়া ফিজিয়ান স্ট্রাইকার রয় কৃষ্ণাকে ছাড়াই মাঠে নেমেছিল মোহনবাগান ৷ তাঁর অভাব মুছে দিলেন কিয়ান নাসিরি (ISL Kolkata Derby) ৷ বছর একুশের কিয়ান হলেন ময়দানের প্রাক্তন ফুটবলার জামশেদ নাসিরি'র পুত্র ৷

7. NeoCov threat in India : ভারতে নিওকোভে এখনই ভয়ের কিছু নেই, আশ্বাস বিজ্ঞানীদের

নিওকোভ একটি নতুন ধরনের করোনা ভাইরাস (new kind of Coronavirus) ৷ এই ভাইরাসের সংক্রমণের খবর আসতেই সারা বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ যদিও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মতে, এই নিয়ে ভারতে আশঙ্কার তেমন কিছু নেই ৷ এটা মূলত বাদুড়ের থেকে তৈরি হওয়া ভাইরাস (bat originated virus) ৷ লিখেছেন ইটিভি ভারতের সিনিয়র করসপন্ডেন্ট গৌতম দেবরায় ৷

8. 75 years of Independence : সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতীর ভাষণ, ইতিহাসে উজ্জল জামা মসজিদ

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বহু বিপ্লবীর আস্তানা ছিল জামা মসজিদ ৷ যার ফলে দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধও করে দেওয়া হয়েছিল মসজিদটিকে । পরে 1962 সালে আবার তা চালু করা হয় (Jama Masjid is remembered as a representative of the strong cultural and revolutionary fabric of India) ৷

9. Amit attacks Suvendu : 'শুভেন্দু থাকলে বিজেপির পতন নিশ্চিত', তোপ দেগে দল ছাড়লেন হাওড়ার যুব নেতা

গতকাল হাওড়া সদর বিজেপির জেলা কমিটির ঘোষণার পরই ক্ষোভ শুরু হয়েছে দলের অভ্যন্তরে । অভিযোগ, নতুন কমিটিতে তৃণমূল থেকে আসা লোকজনকে স্থান দেওয়া হয়েছে ৷ উপেক্ষা করা হয়েছে পুরনো সৈনিকদের ৷ এই অভিযোগ তুলে পদ্ম সঙ্গ ত্যাগ করলেন হাওড়ার যুব-সহ সভাপতি অমিত ভট্টাচার্য (Amit attacks Suvendu) ৷

10. SBI withdraw controversial circular : গর্ভবতী মহিলা প্রার্থীদের নিয়ে বিতর্কিত সার্কুলার প্রত্যাহার করল এসবিআই

বিতর্কিত সার্কুলার অনুযায়ী তিন মাসের বেশি গর্ভবতী মহিলা (controversial circular on pregnant women) প্রার্থীদের ব্যাঙ্কে চাকরি নিতে পারবে না । এদিন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ একটি নতুন বিজ্ঞপ্তিতে জানায় জনসাধারণের অনুভূতির কথা চিন্তা করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া গর্ভবতী মহিলা প্রার্থীদের নিয়োগ সংক্রান্ত সংশোধিত নির্দেশাবলী স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।