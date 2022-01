1. Siliguri student suicide : ‘মা আই কুইট’, অঙ্ক না মেলায় আত্মহত্যা ছাত্রের

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের বিজ্ঞান শাখার ছাত্র ছিল সোমনাথ সাহা ৷ মানসিক অবসাদে বোর্ডে ‘মা আই কুইট (Maa I Quit)’ লিখে আত্মহত্যা করল সে (Student Commits Suicide in Siliguri) ।

2. Bengal BJP on District Committees : বিদ্রোহ ঠেকাতে জেলা কমিটিতে আদি-নব্য ভারসাম্যের নির্দেশ বিজেপির

রাজ্য কমিটি ঘোষণার পর থেকে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে ৷

3. Padmasree Santali Literary Kherwal Soren : ঝাড়গ্রামের প্রথম 'পদ্মশ্রী' সাঁওতালি সাহিত্য জগতের নক্ষত্র খেরওয়াল সরেন

পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন সাঁওতালি সাহিত্যের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব খেরওয়াল সরেন ৷

4. Sandhya Mukherjee refused Padma Shri : সন্ধ্যা ভারতরত্নের যোগ্য, দাবি শুভাপ্রসন্ন-কবীর সুমনদের

পদ্মশ্রী প্রত্যাখান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ৷

5. West Bengal Weather Update : সপ্তাহ শেষে ফিরছে শীত, দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের পূর্বাভাস

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টির কাঁটাকে ঝেড়ে ফেলে শেষবেলায় ঝোড়ো ইনিংস খেলতে নামছে শীত ৷ কিন্তু কতটা ভাল ফল করবে সে তাই এখন দেখার ৷ তবে যাইহোক, শেষবেলায় শীতের আমেজ উপভোগ করতে প্রস্তুত বঙ্গবাসী (West Bengal Weather Update) ৷

6. Copyright Act Violation Case : সুন্দর পিচাই-সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মুম্বই পুলিশে অভিযোগ দায়ের

গুগলের সিইও সুন্দর পিচাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন চিত্র নির্মাতা সুনীল দর্শন ৷

7. President Kovind PM Modi bid farewell as Virat retires: বিরাটের অবসরে ফেয়ারওয়েল মোদি-কোবিন্দের

রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী ঘোড়া বিরাটের অবসরে তাকে ফেয়ারওয়েল দিলেন রাম নাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

8. WI Tour Of India : রোহিতের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে খেলবেন বিরাট

বুধবার দু'টি ফর্ম্যাটের জন্য 18 সদস্যের দু'টি ভিন্ন স্কোয়াড বেছে নিল জাতীয় নির্বাচক কমিটি (India announce 18 men squad for upcoming ODI and T20 series against West Indies) ৷ আর টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে রোহিতের নেতৃত্বে প্রথমবার খেলবেন বিরাট ৷ স্কোয়াডে রয়েছে বেশ কিছু চমক ৷

9. Buddhadeb Rejects Padma Bhushan : বুদ্ধের পদ্ম সম্মান প্রত্যাখ্যান কেন্দ্রীয় নীতির বিরোধিতার কারণেই, মত বিমান-সুজনের

পদ্মভূষণ প্রত্যাখান করেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৷

10. Snatchers arrested in Manikchak : মানিকচকে ধৃত 3 ছিনতাইবাজ, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

মালদার মানিকচকে গ্রেফতার হল তিন ছিনতাইবাজ ৷