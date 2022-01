1. Bihar Minister Son Opens Fire : বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলা থামাতে শূন্যে গুলি ! মন্ত্রীর ছেলেকে বেধড়ক মারধর

বিহারে ফিরল ‘সেলফিস জায়েন্টের’ ছবি ৷ খামারবাড়িতে বাচ্চাদের খেলা বন্ধ করতে গুলি চালালেন পর্যটন মন্ত্রী নারায়ণ প্রসাদের ছেলে (Bihar Minister son opens fire) ৷

2. West Bengal Weather Update : রাজ্যজুড়ে অব্যাহত থাকবে বৃষ্টির অস্বস্তি

নিম্নচাপ অক্ষরেখার অবস্থানের প্রভাবে আগামী পাঁচদিন উত্তরবঙ্গে ও তিনদিন দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather News) ৷

3. Mamata on Independence : বাংলা ছাড়া দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হত না, দাবি মমতার

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার আত্মত্যাগ অপরিসীম ।

4. Shantanu Thakur On BJP Leaders Show Cause : জয়প্রকাশ-রীতেশের শো-কজে পাল্টা গলা চড়ালেন শান্তনু

জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে রীতেশ তিওয়ারি ও জয়প্রকাশ মজুমদারকে রবিবার দলবিরোধী কাজের জন্য শো-কজ করা হয় ৷

5. Atin Ghosh slams Modi : নেতাজি সংক্রান্ত তথ্য এখনও গোপন, মোদিকে আক্রমণ অতীন ঘোষের

নেতাজি সংক্রান্ত নথি প্রকাশ না-করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে একহাত নিলেন অতীন ঘোষ ৷

6. ATK Mohun Bagan vs Odisha FC : ডার্বির আগে জয় অধরা, ওড়িশার কাছে আটকে গেল সবুজ-মেরুন

29 জানুয়ারি, শনিবার চিরপরিচিত কলকাতা ডার্বি ৷ তার আগে জয় নেই বাগানে ৷ রবিবারের এটিকে মোহনবাগান বনাম ওড়িশা এফসি-র ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র দিয়ে শেষ হল (Mohun Bagan vs Odisha FC ends as a goalless draw) ৷

7. IND vs SA Third ODI : দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম হোয়াইটওয়াশের লজ্জা নিয়ে দেশে ফিরছে ভারত

টেস্ট সিরিজ হারের পর ম্যান্ডেলার দেশ থেকে এই প্রথম ওয়ান-ডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা নিয়েই দেশে ফিরছে টিম ইন্ডিয়া (Team India digest first ever ODI series whitewash in SA) ৷

8. SC East Bengal vs Hyderabad FC : ফিরছেন পেরোসোভিচ, হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী লাল-হলুদ

পেরোসোভিচের একাদশে ফেরার দিনে লাল-হলুদ জার্সিতে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা নতুন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার মার্সেলো রিবেইরো ৷

9. Show Cause Letter to BJP Leaders : কড়া হাতে বিদ্রোহ দমনের ইঙ্গিত, জয়প্রকাশ-রীতেশকে শো-কজ বিজেপি'র

দলবিরোধী মন্তব্যের জেরে শোকজ করা হল রাজ্য বিজেপির দুই বিক্ষুব্ধ নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার ও রীতেশ তিওয়ারিকে ৷

10. Chinese Army found missing boy from Arunachal: অরুণাচলের নিখোঁজ কিশোরকে খুঁজে পেল চিনা সেনা

অরুণাচলপ্রদেশের নিখোঁজ কিশোরকে খুঁজে পেয়েছে বলে জানাল চিনা সেনা ৷